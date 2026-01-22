¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡Û¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê¥®¥Õ¥ÈÅÐ¾ì
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡Ê½êºßÃÏ¡¿ÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¿¾®ÎÓÀµÌÀ¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥É¡õ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸þ¤±¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥®¥Õ¥È3¼ïÎà¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê2¼ï¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡×¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê5¼ï¤Î¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤òÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ñ¥ó¡ÖWhite Box¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Â£¤ëÁê¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÁÛ¤¤¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¤¬ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éÀ½Ë¡¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æüº¢¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È ¥¤¥áー¥¸
¢£Å¹ ÊÞ¡§¥Ö¥ì¥Ã¥É¡õ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×
¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡¡¥¤ー¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥°1³¬¡Ë
¢£´ü ´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£»þ ´Ö¡§8:00～19:00 ¢¨¥±ー¥ÈÎÇä¤Ï10:00～
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡ÊÆÉ¼Ô¡Ë:¡¡¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¡¡Tel. 03-3237-7119¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¤Þ¤Ç
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie_edmont/patisserie/2603whiteday.html
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¥Ö¥é¥¦¥Ëー ¥¤¥áー¥¸
¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡¡4¸ÄÆþ¤ê¡Ê2¼ï¡Ë¡¡\1,800
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å¡×¡£¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤É÷Ì£¤È¡¢¥ë¥Óー¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ö¥Õ¥ìー¥º¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥«¥í¥ó ¥¤¥áー¥¸
¥Þ¥«¥í¥ó 5¸ÄÆþ¤ê¡Ê£µ¼ï¡Ë ¡¡\1,500
¥«¥Õ¥§¥Ð¥Ëー¥æ/¥·¥ç¥³¥é¥¢¥áー¥ë/¥Õ¥ìー¥º/¥Þ¥ó¥´ー¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó/¥Æ¡¦¥ô¥§ー¥ë
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿·Á¤È¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Þ¥«¥í¥ó¡£ ·Ú¤¤¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¥á¥ì¥ó¥²À¸ÃÏ¤Ë¡¢¹á¤ê¹â¤¯Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¶´¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ 5¼ïÎà¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
White Box ¥¤¥áー¥¸
White Box¡¡\360
¥½¥Õ¥È¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¾å¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤ò¤Û¤É¤è¤¤¸åÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ö¥ì¥Ã¥É¡õ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È ¥¤ー¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥°1³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡£½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿À¸²Û»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ùー¥«¥êー¤Ç¾Æ¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¡¢Â£ÅúÍÑ¤Î¾Æ²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie_edmont/
¢£¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥¨¥É¥â¥ó¥È
1985Ç¯6·î30Æü³«¶È¡¢º£Ç¯¤Ï40¼þÇ¯¡£ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡¿ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë±¿±Ä¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¥Û¥Æ¥ë¡£ËÜ´Û¤È¥¤ー¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥°¤Î2Åï¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢µÒ¼¼¿ô666¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー8Å¹ÊÞ¡¢±ã²ñ¾ì13¼¼¤ÎÁí¹ç·¿¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡£Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢3±Ø8Ï©Àþ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÎÐË¤«¤ÊÊ¸µþ¤ÎÃÏ¡¢ÈÓÅÄ¶¶¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Û¥Æ¥ë¡£¡Ö¿©¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¿©ºÌ¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½»¡¡¡¡¡¡½ê¡§¢©102-8130 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-10-8
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3237-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL https://edmont.metropolitan.jp/
¡Ò´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー¡Ó
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖFOURGRAINS¡×¡¡
https://edmont.metropolitan.jp/fourgrains/
ÆüËÜÎÁÍý¡ÖÊ¿Àî¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/hirakawa/index.html
Å´ÈÄ¾Æ¡Ö»³É§¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/yamahiko/index.html
ò¿¡Ö³¤É§¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/umihiko/index.html
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ù¥ë¥Æ¥ó¥Ý¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/beltempo/index.html
Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÆî¹ñ¼ò²È¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/nangoku/index.html
¥Ðー¡Ö¥«¥ëー¥¶¥ë¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/carousel/index.html
¥Ö¥ì¥Ã¥É¡õ¥¹¥¦¥£ー¥Ä¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¨¥É¥â¥ó¥È¡×
https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie_edmont/index.html
¡Ò¥¢¥¯¥»¥¹¡Ó
¡¦£Ê£ÒÈÓÅÄ¶¶±ØÅì¸ý¡¿£Ê£Ò¿åÆ»¶¶±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¦ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ ÈÓÅÄ¶¶±ØA5½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó2Ê¬
¡¦ÃÏ²¼Å´Í³ÚÄ®Àþ¡¿ÆîËÌÀþ¡¿Âç¹¾¸ÍÀþA2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
