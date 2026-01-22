Pacific Meta¤È¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖBlockchain Summit 2026¡×Âè1ÃÆÅÐÃÅ¼Ô¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò Pacific Meta¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê æÆÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖPacific Meta¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê·ó¡Ë¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO¡§¿åÌî ¹î¸Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖBlockchain Summit 2026 by Credit Saison and Pacific Meta¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëÅÐÃÅ¼Ô¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://pacific-meta.co.jp/bcs-2026/
¢£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó4ËÜ¤òÀè¹Ô¸ø³«
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁõ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥êー¥Àー¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë4¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³¤³°¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¾·¤¤¤¿±Ñ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¼çºÅ¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±éÅù¤â½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤â¤ËÆ±»þÄÌÌõ¤òÍ½Äê
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Û
10:40～11:20¡ÊÆüËÜ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¡Ë
¹ñÆâ¶âÍ»¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬¸ì¤ë¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó ¡ß ¶âÍ»¤ÎÌ¤Íè
ÅÐÃÅ¼Ô
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×
¼¹¹ÔÌò¾ïÌ³¡¡¥°¥ëー¥×CDO¡¡¾å¥Î»³ ¿®¹¨¡¡»á
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×
¼¹¹ÔÌòÀìÌ³¡¡¥°¥ëー¥×CDIO¡¡°ëÏÂ ·¼Íº¡¡»á
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê·ó¡Ë¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO¡¡¿åÌî ¹î¸Ê
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶ÈÅý³ç¡¦¾Ä³°´É¾¸¡¿¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¡îº ¹ãÀ®¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤É¤³¤í
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ä¥Èー¥¯¥ó²½»ñ»º¡ÊRWA¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¯¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦ÅªÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¼¡¤Î¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ÎÊý¸þÀ¤òÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¶âÍ»¤Î¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢À©ÅÙ¡¦¿®Íê¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¸½à¤È¤ÎÀÜÂ³¤Î¤¢¤êÊý¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
13:05～13:45¡ÊÆüËÜ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¡Ë
¶âÍ»Ä£ ¡ß ¹ñÆâ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¦ST¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
～µ¬À©¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Î©～
ÅÐÃÅ¼Ô
¡ü¶âÍ»Ä£¡ÊÍ½Äê¡Ë
°Å¹æ»ñ»º¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»²»ö´±¡¡º£Àô Àë¿Æ »á¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡üJPYC³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬Éô Åµ¹§ »á
¡üProgmat, Inc.
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡óîÆ£ Ã£ºÈ »á
¡üÌîÂ¼¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¿ä¿Ê¼¼Ä¹¡¡º´¡¹ÌÚ ½ÓÅµ »á
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
¼¹¹ÔÌò°÷¡¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¡¾¾ËÜ ðóÊ¿¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤É¤³¤í
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¡ÊST¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢À©ÅÙÀß·×¤È»ö¶È¼ÂÁõ¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»Ä£¤È¹ñÆâ¤ÎÀè¹Ô»ö¶È¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¹ñºÝÆ°¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸Ì®¡¦À©ÅÙ¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡×¤È¼Â¹Ô¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
14:35～15:15¡ÊÆüËÜ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó3¡Ë¡¡
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÏÀ¸³è¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡©Âç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¸«¿ø¤¨¤ëÅ¸Ë¾
ÅÐÃÅ¼Ô
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥³¥¤¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÃæÂ¼ Ô÷ÂÀ »á
¡üKDDI³ô¼°²ñ¼Ò
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊËÜÉô¡¡OI¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯Éô¡¡¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー¡¡³Þ°æ Æ»É§ »á
¡ü¥½¥Ëー¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
DX»ö¶È´ë²èÉôÄ¹ ¶â¿¹ ²ÀÌî »á
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
Marketing&PR Åý³ç¡¡ÉðÅÄ ¹¯Ê¿¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤É¤³¤í
°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬²¿¤òÊØÍø¤Ë¤·¡¢À¸³è¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê¥æー¥¶ー´ðÈ×¤ò»ý¤Ä¹ñÆâ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·èºÑ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡¦¿·¤·¤¤¶âÍ»ÂÎ¸³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤Ø¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¡È°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤UX¡É¤Îºî¤êÊý¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÃ´ÊÝ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
16:50～17:30¡ÊÆüËÜ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó4¡Ë¡¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎºÇÁ°Àþ¡§ÆüËÜÈ¯RWA¡¿ST¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÀÅÀ
ÅÐÃÅ¼Ô
¡üToyota Blockchain Lab
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¾åÌî Ä¾É§ »á
¡ü£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
Nikko Open Innovation LabÉôÄ¹¡¡°ëÌî ÂÀÍ¤ »á
¡ü»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò
»²Í¿¡¡ÏÂ²Î ¿²ð »á
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
¶âÍ»»ö¶È³«È¯ÉôÅý³ç¡¡ÆüºÂ ÀµÏÂ¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤É¤³¤í
RWA¡Ê¼ÂÊª»ñ»º¤Î¥Èー¥¯¥ó²½¡Ë¤äST¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢È¯¹Ô¤ÎÁÀ¤¤¤È¹ØÆþ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎºö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»öÎã¤Ë¡¢»ñ»ºÀß·×¤äÈÎÇäÀïÎ¬¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º»Ô¾ì¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÏÀÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ»²²ÃÅÐÏ¿ :
https://pacific-meta.co.jp/bcs-2026/
¢£ ³¤³°ÅÐÃÅ¼Ô¤â½ç¼¡È¯É½Í½Äê | ¥°¥íー¥Ð¥ë¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸·ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¦Âç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ØÏ¢´ë¶È¡¦ÀìÌç²È¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢³¤³°¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÆ°¸þ¤ò°·¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤â½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¾ì¤âÀß¤±¡¢¹ñ¶¤ä¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ÅÐÃÅ´ë¶ÈÍÍ°ìÍ÷¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¸½ºß¡¿¿ï»þÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¡¦»²²Ã´ë¶È¤Ë¤è¤ëº©¿Æ²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ»²²ÃÅÐÏ¿ :
https://pacific-meta.co.jp/bcs-2026/
¢£ ¶âÍ»Ä£¼çºÅ¡ÖJapan Fintech Week 2026¡×¸ø¼°´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶âÍ»Ä£¼çºÅ¡ÖJapan Fintech Week 2026¡×¸ø¼°´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
▮¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ°ìÍ÷¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¸½ºß¡Ë
¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¥í¥´¡Ê¢¨°ìÉô·ÇºÜ¡Ë¡¡
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://pacific-meta.co.jp/bcs-2026/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta¡¡¹ÊóÃ´Åö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://pacific-meta.co.jp/contact/
¢£ ¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
Pacific Meta¤Ï¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¥Èー¥¯¥óÀß·×¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È±¿±Ä¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é3Ç¯¤Ç150·ï°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñÆâ³°41¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¡¦³¤³°È¯¤ÎÁÐÊý¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ä¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤¬¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤È¿×Â®¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿Íºà¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦Åê»ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤éÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-2-12¡¡ÉÍ¾¾Ä®PREX8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äºê æÆÂÀ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Èー¥¯¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹Ô»Ù±ç
»ñËÜ¶â¡§6.3²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://pacific-meta.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó
¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÀèÃ¼´ë¶È¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖGLOBAL NEO FINANCE COMPANY ～¶âÍ»¤ò¥³¥¢¤È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÁí¹çÀ¸³è¥µー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×～¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ú¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÌ³´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¤Ø¤ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸øÊç¡Ê¼«¸ÊÊç½¸¡Ë·¿ÉÔÆ°»º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¡Ö¥»¥¾¥ó¤Î¥¹¥Þー¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¶âÍ»ÎÎ°è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÈÎ©·Ï¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¶È³¦¤ä»ñËÜ´Ø·¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.saisoncard.co.jp/(https://corporate.saisoncard.co.jp/)
Onigiri Capital
Onigiri Capital¡Ê¥ª¥Ë¥®¥ê¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¤¢¤ë Saison Capital ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¢·èºÑ¡¢RWA¡Ê¥Èー¥¯¥ó²½»ñ»º¡Ë¡¢DeFi¡¢¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥·ー¥É¤ª¤è¤Ó¥·¥êー¥ºAÃÊ³¬¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î»Ù±ç¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÈÏ¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´Ö¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.onigiri.vc/