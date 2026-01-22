¡ÚNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X ¡ß ¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÛMDM¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¿åÃ«¤¬¡¢ERPºþ¿·¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿´ÉÍý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¡§NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÍÕ ½¨»Ê¡¢°Ê²¼¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¡ËMDM¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È ¿åÃ« Å¯¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¡ÚERP Tech Journal¡Û¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿´ÉÍý¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ERPºþ¿·¤Î¿Ê¤áÊý¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎERPºþ¿·¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·µ»½ÑÆ°¸þ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÏ¢Â³¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¡ÖERP Tech Journal¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ERPºþ¿·¤òÁË¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë»ÅÍÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤ä¡¢³Æ½ê¤Ë»¶ºß¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿¤¬¡¢Í×·ïÄêµÁ¤ÎÄäÂÚ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÙ±ä¤ò¾·¤¯Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¤ÎMDM¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È ¿åÃ« Å¯¤è¤ê¡¢ERPÆ³Æþ¡¦ºþ¿·¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖMDM¡Ê¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿´ÉÍý¡ËÀè¹Ô·¿¡×¤ÎÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¡ÖÀß·×¾ðÊó¤Î·çÍî¡×¤ä¡Ö¥Çー¥¿Ì¤À°È÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢°Ü¹ÔÁ°¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ÇÁ´¼ÒÅª¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢MDM¤Ë¤è¤êÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³Í×·ï¤äÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊERP¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ÎÁªÄê¤È³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ERP¤Îºþ¿·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÎÊý
- ¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¾ðÊó¤Î·ç´Ù¤ä¥Çー¥¿¤Î»¶ºß¤Ê¤É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
- ERPºþ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÙ±ä¥ê¥¹¥¯¡Ê¥Çー¥¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î¹©¿ôÉÔÂ¤Ê¤É¡Ë¤ò»öÁ°¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¤¤Êý
¢£¹Ö±éÆâÍÆ
2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë16¡§00～17¡§00
¡ÚERP Tech Journal¡Û¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥Çー¥¿´ÉÍý¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ERPºþ¿·¤Î¿Ê¤áÊý
¢£¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¡¡¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¡Æ£¸¶ À¿ÌÀ»á
²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¡£À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ÎËµ¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¦¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯´Ö200·ï°Ê¾å¤Î¾¦ÃÌ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À½ÉÊ¾Ò²ðÅù¤òÃ´¤¦¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X³ô¼°²ñ¼Ò
¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô¡¦MDM¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡¡¿åÃ« Å¯
Âç¼ê¥áー¥«ー¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¤ÆÀ¸»º´ÉÍý¤Ë½¾»ö¡£¼ûÍ×Í½Â¬¡¦¼ûµë·×²è¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°¡¦MESÁ´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¡¢¥Çー¥¿¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿´ÉÍý¡ÊMDM¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ê£¿ô¤ÎMDM¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¸½ºß¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¤Ë¤ÆTIBCO¤Î¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊJDMC¡Ë¤Î¸¦µæ°÷¤äMDM¸¦µæ²ñ¥êー¥À¤òÌ³¤á¡¢³Æ¼ï¥»¥ß¥ÊーÅù¤Ç¹Ö±é¡£
¡ãNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨È´¤¯¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë ¡ÈDX¡É ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³ ¡ÈCX¡É ¤Î¼Â¸½¤ò¤´»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¿®Íê¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹£Ø¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËNTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§ https://www.nttcoms.com/
