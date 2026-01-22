Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¤Û¤Ã¤Ú¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö

¡û³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾½¨Ëû¡Ë¤Ï¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¤Û¤Ã¤Ú¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡ûSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¤Û¤Ã¤Ú¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥­¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¤¬²Ä°¦¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È·¿


¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­


¤Þ¤¹¡£Ï¢¤ìÊâ¤­¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£


¡û202£¶Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êJRÅìÆüËÜ¾¦»ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ëTRAINIART(¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È) Åù¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·


¤Þ¤¹¡£




Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¤Û¤Ã¤Ú¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È



1.¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¡û¾¦ÉÊ¾ÜºÙ


¡¡Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¤Û¤Ã¤Ú¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ²Á³Ê¡§2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥­¥åー¥È¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î


¡¡¼ê¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¡Ä¿§¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ï¢¤ìÊâ¤­


¡¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¤½¤Ã¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£


¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡Û½Ä15¡ß²£8¡ß±ü¹Ô¡Ê¸ü¤µ¡Ë8£ã£í



(C)Chiharu Sakazaki/JRÅìÆüËÜ/DENTSU Suica¤ÏJRÅìÆüËÜ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÏSuica¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£



¡ûÈÎÇä¾ðÊó


2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êJ RÅìÆüËÜ¾¦»ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖTRAINIART(¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È)¡×µÚ¤ÓJRE MALL(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001)Åù¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Å´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹


¡¦TRAINIART TOKYO ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Å¹


¡¦TRAINIART JRE MALLÅ¹


¢¨¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êーÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£



£².TRAINIART(¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡Ê£±¡ËBRAND CONCEPT (¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È)



¡ÖTRAINIART(¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È)¡×¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¡ÖÅ´Æ»¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£


ÀöÎý¡¦¥Û¥ó¥â¥Î»Ö¸þ¡¦¥¹¥Èー¥êーÀ­¤ò¥­ー¥ïー¥É¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡Öµ¡Ç½¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å´Æ»¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅ´Æ»¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«Âó¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ê£²¡ËSHOP (¥·¥ç¥Ã¥×)


¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Å´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹


¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÂçÀ®Ä®3-47 Å´Æ»ÇîÊª´ÛÆâ1³¬


¡¡¢¨¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÆþ´Û·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êーÅ¹


¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êーÆâ2³¬


¡¡¢¨¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êー¤ÎÆþ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¡¡¢¨°ìÉô¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£


¡¦TRAINIART TOKYO ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Å¹


¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Åìµþ±Ø²þ»¥ÆâB1³¬¥°¥é¥ó¥¹¥¿Æâ


¡¦TRAINIART JRE MALL Å¹ https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001



¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö ¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¾¦ÉÊËÜÉô TEL:£°£³-£³£²£¹£¹-£±£¹£´£·


