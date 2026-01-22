¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹²£¿Ü²ì¼þÍ· ¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼2026¡×³«ºÅ
¡Á¥Þ¥ê¥Î¥¹·¯¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥±¡¦¥Þ¥ê¥ó¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡ª¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡Á
²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³¾¼¹¨¡Ë¡¤°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¶âß·Å°ºÈ¡Ë¡¤ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ²£ÉÍ»Ù¼Ò¡Ê¼¹¹ÔÌò°÷²£ÉÍ»Ù¼ÒÄ¹¡§ÌðÌîÀº°ì °Ê ²¼¡¤JR ÅìÆüËÜ¡Ë¡¤µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¹¬¹¨ °Ê²¼¡¤µþµÞÅÅÅ´¡Ë¡¤²£¿Ü²ì»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¾åÃÏ¹îÌÀ¡Ë¤Ï¡¤2026 Ç¯£±·î 30 Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£³·î 22 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¤¡Ö²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹²£¿Ü²ì¼þÍ·¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¤2022Ç¯12 ·î¤Ë¸Þ¼Ô¤¬Äù·ë¤·¤¿¡Öµ×Î¤ÉÍÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Þ¼ÔÏ¢·È´ðËÜ¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÎJRÀþ¡¦µþµÞÀþ¤Î±Ø¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¤²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Î¥¹·¯¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥±¡¦¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼þÍ··¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
£µ²Õ½ê¤Î¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀß¤±¤¿¡Ö¹ÁÄ®¤Î BLUE ¥ë¡¼¥È¡×¤È¡Ö¾ðÇ®¤Î RED ¥ë¡¼¥È¡×£²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¤¢¤ë³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¤¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿ÀèÃå3,000Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¤»²²Ã¾Þ°ú´¹¾ì½ê¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥á¥â¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¤¥¡¼¥ï¡¼¥ÉÃ£À®¸å¡¤ÀìÍÑ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¤ÃêÁª¤ÇÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê»î¹çµå¤ä³Æ¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÊó/MaaS¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¡×Æâ¤Ë¡¤ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¤¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¤³Æ¥ë¡¼¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð ¤·¤Þ¤¹¡£
¸Þ¼Ô¤ÏËÜ»Üºö¤òÄÌ¤¸¡¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¼þÍ·Â¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¤²£¿Ü²ì¡¦µ×Î¤ÉÍ¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤È³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹²£¿Ü²ì¼þÍ·¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼2026
£±¡¥³«ºÅ´ü´Ö
2026 Ç¯ 1 ·î 30 Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£³·î 22 Æü¡ÊÆü¡Ë
£²¡¥»²²ÃÊýË¡
¡Ê1¡ËJR Àþ¡¦µþµÞÀþ¤Î±Ø¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼Ä¢¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤ÃÏ°è¾ðÊó/MaaS ¥µ¥¤¥È ¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¤¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤¤´¼«ÂðÅù¤Ç °õºþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¥ë¡¼¥È¡Ê¹ÁÄ®¤Î BLUE ¥ë¡¼¥È¡¦¾ðÇ®¤Î RED ¥ë¡¼¥È¡Ë¤òÁª¤Ó¡¤³Æ¥ë¡¼¥È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿£µ²Õ½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¥¯¥¤¥º¤Ë²òÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë£µ²Õ½ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤ò¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼Ä¢¤ËµÆþ¤·¤Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë»²²Ã¾Þ°ú´¹¾ì½ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼Ä¢¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¤»²²Ã¾Þ¡ÊÀèÃå¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¤¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼Ä¢µºÜ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¡¤±þÊç¤Ï³Æ¥ë¡¼¥È¤´¤È¤Ë£±²ó¤º¤Ä¡¤ºÇÂç£²²ó¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¥¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú¹ÁÄ®¤Î BLUE ¥ë¡¼¥È¡Û
¡ÅÄ±º±Ø¡ÊJR¡Ë ¢²£¿Ü²ì±Ø¡ÊJR¡Ë £¥Æ¥£¥Ü¥Ç¥£¥¨Å¡ ¤²£¿Ü²ì³¤·³¥«¥ì¡¼ËÜÊÞ ¥²£¿Ü²ìÃæ±û±Ø¡ÊµþµÞ¡Ë
¡Ú¾ðÇ®¤Î RED ¥ë¡¼¥È¡Û
¡ËÙ¥ÎÆâ±Ø¡ÊµþµÞ¡Ë ¢±º²ì±Ø¡ÊµþµÞ¡Ë £µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¡ÊµþµÞ¡Ë ¤µ×Î¤ÉÍ±Ø¡ÊJR¡Ë ¥F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯
£´¡¥»²²Ã¾Þ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥á¥â ¡ÊÀèÃå 3,000 Ì¾ÍÍ¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤« 1 ¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ÈÃ£À®¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡££²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¤¤ªÅÏ¤·¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£±ÅÀ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¾Þ°ú´¹¾ì½ê
¡¦µþµÞ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¾ïÀß¡Ë
¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹ ¡Ê´ü´ÖÃæ¤Î²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅÆü¡Ë
¡¦¤¤¤Á¤´ ¤è¤³¤¹¤«¥Ý¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¡Ê´ü´ÖÃæ¤Î²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ ¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à³«ºÅÆü¤Î¤¦¤Á»ØÄêÆü¡Ë
¢¨°ú´¹»þ´ÖÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¤ÃÏ°è¾ðÊó/MaaS¡Önewcal¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥á¡¼¥¸
£µ¡¥¾ÞÉÊ¡ÊÃêÁª¡Ë
¡Ê1¡Ë³Æ¾ÞÉÊ
¡ ÆÃÊÌ¾Þ
Áª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê»î¹çµå¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
¢ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¾Þ
Áª¼ê¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡Ê£µÌ¾ÍÍ¡Ë
Áª¼ê¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê£µÌ¾ÍÍ¡Ë
Áª¼ê¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
£ JRÅìÆüËÜ¾Þ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡Ê²£¿Ü²ì±Ø¡¦°á³Þ±Ø¡Ë¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ü¥È¥ë¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¤ µþµÞ¾Þ
µþµÞ¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¥ ²£¿Ü²ì»Ô¾Þ
ÆüËÜ°ä»º¥è¥³¥¹¥«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡õ¥¹¥«¥¸¥ã¥óÊÁ¼ê¤Ì¤°¤¤¡Ê£¸Ì¾ÍÍ¡Ë
F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹KURIHAMA¥«¥ì¡¼£²¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê£²Ì¾ÍÍ¡Ë
¡Ê2¡Ë±þÊç´ü´Ö
2026 Ç¯ 1 ·î 30 Æü¡Ê¶â¡Ë10 »þ 00 Ê¬¡Á£³·î 22 Æü¡ÊÆü¡Ë23 »þ 59 Ê¬
¡Ê3¡Ë±þÊç¾ò·ï(SMS ¤Ë¤è¤ë±þÊç¥Õ¥©¡¼¥àÁ÷ÉÕ)
¡¦±þÊç¤Ï¡¤±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ°¸¤ËÆÏ¤¯SMS¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ËÆâ¤Î ÀìÍÑ URL¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£SMS ¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ëÃ¼Ëö¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±þÊç¤Ë¤Ï¡¤¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥ë¡¼¥È¤Î£µ¤Ä¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦£±¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ÈÃ£À®¤Ë¤Ä¤¡¤¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£±²ó¤Î¤ß¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡££²¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È ¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥È¤´¤È¤Ë£±²ó¤º¤Ä¡¤ºÇÂç£²²ó±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë±þÊç¤ÎÎ®¤ì
¡ ²¾±þÊç¡§±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¼þÍ·¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¤·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¡¤¡Ö¾åµ¡¤ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¾±þÊç¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ËÜ±þÊç¡§ÆþÎÏ¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ°¸¤ËÆÏ¤¯SMSÆâ¤ÎURL¤«¤é¡¤É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ ËÜ±þÊç¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê5¡ËÅöÁªÈ¯É½¡¦¾ÞÉÊÈ¯Á÷ ±þÊç´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¸·Àµ¤ÊÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¤ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¾ÞÉÊÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï 2026 Ç¯£³·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£¶¡¥ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡Ê1¡Ë¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
¡ ¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¾ÜºÙ¡§³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾Ò²ð¤ä¡¤³Æ¥ë¡¼¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
¢ ¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼Ä¢¡§¥¯¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±Ø¤ä»ÜÀß¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¤ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¡£
£ ºÇ ¿· ¾ð Êó¡§»²²Ã¾Þ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ä¡¤°ú´¹»þ´Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¹¹¿·¡£
¡Ê2¡ËÃÏ°è¾ðÊó/MaaS¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL:https://newcal.jp/feature/f-marinos_quizrally2026
£·¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼ ¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö £¹:00¡Á17:00¡ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È
TEL¡§03-5789-8686 / 045-225-9696
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°è¾ðÊó/MaaS¡Önewcal¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL: https://newcal.jp/feature/f-marinos_quizrally2026
»²¹Í
¡Öµ×Î¤ÉÍÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Þ¼ÔÏ¢·È´ðËÜ¶¨Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Þ¼Ô¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡¤²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¤°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡¤£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡¤µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤¬Áê¸ß¤Ë¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¤µ×Î¤ÉÍÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¤ÍèË¬¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ê¡¤Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë 2022 Ç¯ 12 ·î 26 Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
