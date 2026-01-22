¼Ò²ñ¶µ°é¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃµ¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÌ´¤ß¤¿¤Î¤«¡© ¡Á»¨ÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎDesign¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Á¡×Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö¡Ê¹½À®µ¡´Ø¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø TUB¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤«¤é3·î16Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢Âè118²ó´ë²èÅ¸¡Ö¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÌ´¤ß¤¿¤Î¤«¡© ¡Á»¨ÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎDesign¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Á¡×Å¸¤òÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤È¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥ÖÂè102²ó´ë²èÅ¸¡Ö¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡ª¡©¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿´ë²èÅ¸¤Ç¤¹¡£Á°²óÅ¸¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß¤Î¤³¤·¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ò²ñ¤ò¤¯¤ß¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ä¤½¤Î¼çÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌ±´Û¤«¤é¼Ò²ñ¶µ°é¤ËÌÜÀþ¤ò¾å¤²¡¢¤½¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤Ë´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ü³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥ÖÂè118²ó´ë²èÅ¸¡Ö¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÌ´¤ß¤¿¤Î¤«¡© ¡Á»¨ÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎDesign¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Á¡×
±ÑÊ¸Ì¾¾Î¡§Tokyo Midtown Design Hub 118th Exhibition: What Did Kominkan and Design Dream Of? - Places Where Conversation emerges, and the Design Behind Them
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î16Æü¡Ê·î¡Ë11:00-19:00¡¡²ñ´üÃæÌµµÙ¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ï¡¼5F¡Ë
¶¦¡¡¡¡ºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö ¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
´ë²è±¿±Ä¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ ¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¸å¡¡¡¡±ç¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¸øÌ±´ÛÏ¢¹ç²ñ ¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥È¥è¥¿ºâÃÄ¡Î¿½ÀÁÃæ¡Ï
Å¸Í÷²ñURL¡§https://www.designhub.jp/exhibitions/kominkan2026
¡ü¤Ï¤¸¤á¤Ë
Á°²ó¤ÎÂè102²ó¡Ö¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡ª¡©¡×Å¸¡¢³«ºÅ¤«¤é3Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ»ËÜÌÚ¡£
¤ª¤«¤¨¤ê¡¢¤Ê¤Î¤«¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡©¤Ê¤Î¤«¡Ê¾Ð
¤ª¤Ò¤µ¤Ö¤ê¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¸øÌ±´Û¤ä¼Ò²ñ¶µ°é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ó¥È¤ËÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î3·î¤Î´ë²èÅ¸¤«¤é3Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤Î¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¤Î¡¢¤¢¤Î3·î¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á°²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÅ¸¼¨¤¬¤¯¤ß¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¬¤¢¤ë¡ª¤È¤¤¤¦ÎØ³Ô¤ò¤È¤é¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏÃÖ¸ÍÄ®¤È¤Îî°íð¡Ê¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤Î¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦½©²¬Ë§É×¤µ¤ó¤È¸øÌ±´Û³èÆ°¤¬¼Ò²ñ¶µ°é¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤é¤ì¤¿ÃÖ¸Í¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥±¥¯¥é¥Õ¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¶µ°é»ÜÀß¡Ö¥ª¥±¥¯¥é¥Õ¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¿¹ÎÓ¹©·Ý´Û¡×¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬¡¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á°²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¤Î¤³¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¬¤¢¤ë¡ª¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤·¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥¤¤ò¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤¦¡£
¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¤À¤ì¤¬¤ä¤ë¤Î¡©¤½¤ó¤ÊÃ´¤¤¼ê¤¤¤ë¡©¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
µÄÏÀÉ´½Ð¡¢Â¿»öÁèÏÀ¡£
3Ç¯¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯¤¢¤±¤´¤í¤Ë¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤ËÀÆÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å°´¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥â¥ó¤Î¡Ö¼«¼£¡×ÏÀ¡Î½¸±Ñ¼Ò.2023.¡Ï¡×¤¬£±¤Ä¤ÎÊä½õÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸øÌ±´Û¤Î¤½¤â¤½¤â¤Î¤È¤³¤í¤Î¼Ò²ñ¶µ°é¤¬¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾¯¤·Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ò²ñ¤ò¤¯¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¤À¤ì¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¤ò¡¢¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤Ï¡¢µã¤¯¤³¤âÌÛ¤ë¥«¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¤âÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Ï¡¢Î©¤ÁÊÖ¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¤¨¡©¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤¤¤¸¤È¤â¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¤Ë¤À¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±¼Ò²ñ²½¤µ¤ì¤¿Ì´¤ä´õË¾¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤À¤¤¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢³Î¿®¤á¤¤¤Æ¡¢»×¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ì´¤ò¤ß¤ëÁ°¤Ë¡¢¸½¼Â¤ò¤ß¤Ê¤µ¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¸½¼Â¤â¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢¸ý¤Ë¤À¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð
¤Ê¤Ë¤ò±£¤½¤¦¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥ª¥È¥Ê¤¬¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Ì´¤ä´õË¾¤¬¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¡¹¡¢»¨ÃÌ¤á¤¤¤¿¤µ¤µ¤ä¤¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè118²ó¡Ö¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÌ´¤ß¤¿¤Î¤«¡© ¡Á»¨ÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎDesign¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Á¡×Å¸¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß¤Î¤³¤·¤Ç¤¢¤ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¤À¤ì¤¬¤ä¤ë¤Î¡©¤½¤ó¤ÊÃ´¤¤¼ê¤¤¤ë¡©¤Ê¤É¤Ê¤É¤ò¡¢¸øÌ±´Û¤«¤é¼Ò²ñ¶µ°é¤ËÌÜÀþ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Ì´¤ä´õË¾¤Ë´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¸¼¨¤¯¤ß¤¢¤²´ü´Ö¡¦¤¯¤ß¤¢¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊç½¸
¡Ö¸øÌ±´Û¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÌ´¤ß¤¿¤Î¤«¡©¡×Å¸¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´ë²è¤Î¼ç»Ý¤«¤éÅ¸¼¨²ñ¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼Ò²ñ¶µ°éÅª¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¼£Åª¤Ë¤¯¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Å¸¼¨¤¯¤ß¤¢¤²´ü´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤ó¤ò¤¯¤ß¤¢¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ß¤¢¤²´ü´Ö¡§2·î9Æü(·î) - 15Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö
¡¡¡¡¡¡https://www.designhub.jp/access
»²²Ã´õË¾¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://kominkan.world/project/
¡üÅ¸¼¨¹½À®¤ÈÆâÍÆ
[¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó] ¥³¥ó¥»¥×¥È²òÂê
2023Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦¤È¤³¤í¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥±¥¯¥é¥Õ¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¿¹ÎÓ¹©·Ý´Û¡×¤Ê¤É¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨´ë²è¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÅ¸¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
[¥Æ¡¼¥Þ1]¡Ö¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¡×
¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬°é¤Þ¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Î¸½¾ì¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤Î¤·¤µ¤ä°é¤Þ¤ìÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ñÎ©»Ô¸øÌ±´Û¡ÎÅìµþÅÔ¡Ï¡¿·¯ÄÅ»Ô¼þÀ¾¸øÌ±´Û¡ÎÀéÍÕ¸©¡Ï¡¿ÆáÇÆ»ÔÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¡Î²Æì¸©¡Ï¤Î¸½¾ì
¡¦¤á¤¤¤¶¤ó¤Á¡Î¼¯»ùÅç¸©¡Ï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç¹©¤Î¸½¾ì
¡¦Ïµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡ÎÀÐÀî¸©¡Ï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÆüËÜºâÃÄ¤ÎºÒ³²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¼Ò²ñ¶µ°é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸½¾ìÅù
[¥Æ¡¼¥Þ2]¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñ¶µ°é¤äDesign¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é¡×
¡Ö¸øÌ±´Û¿ÞÀâ¡×¤ä¸øÌ±´Û¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¸øÌ±´Û¤¬¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Î´ðËÜ¤ËÎ©¤Á¤«¤¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÀÂ¼¼Ò²ñ¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿±¿Æ°¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ²¼¿åÌ®¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ±´Û³èÆ°¤«¤é¼Ò²ñ¶µ°é¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡Ö¼Ò²ñ¶µ°é¿ÞÀâ¡×¤ò¹½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»°Â¿Ëà¥Æ¡¼¥¼¤òÃæ¿´¤Ë¶¦Æ±¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤Ç¤¯¡×¡¿²°Âæ¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¡¿Ê¡À¸»Ô¸øÌ±´ÛÅù
[¥Æ¡¼¥Þ3]¡ÖÌ´¤Î·ÏÉè¡×
¼Ò²ñ¶µ°é¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¿ÍÊª¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤ä¤½¤Î¼þ±ïÉô¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤ä´õË¾¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤ò·ÏÉè¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦KARL MARX¡¿ROBERT OWEN¡¿WILLIAM MORRIS¡¿Ê¡ß·Í¡µÈ¡¿ËÅÄ´î°ìÏº¡¿µÜÂô¸¼£Åù
[The Near Future]¡ÖÌÜÅª¤Î¤è¤ê¤è¤¤·È¤¨Êý¡¢¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¡×
¥Æ¡¼¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÌÜÀþ¤ò¤¢¤²¤¿¼Ò²ñ¶µ°é¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¡Ö¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¤ÎÉ÷·Ê¡¢2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿´ë²èÅ¸¤äÅ¸¼¨¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Î¸¦µæ¡¢ºý»Ò¤äZine¤Å¤¯¤ê¤Î²áÄø¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ïÀß¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡¢ºÂÃÌ¤äÂ¿»öÁèÏÀ¤Î¾ì¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üºÂÃÌ¡¢Â¿»öÁèÏÀ¡¢»¨ÃÌ
²ñ¾ìÆâ¤ÇÏ¢Æü¥È¡¼¥¯¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´²ó¤È¤â»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í×¿½¹þ
¡¡¿½¹þ¡§https://kominkan2026.peatix.com
¡¦¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê¹¤¼ê¡§À¾»³²Â¹§¡Ê¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÎ¤¤ß¤º¤¡Ê¸øÌ±´Û¤Î¤·¤¢¤µ¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
Activity_01¡§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è
¡Ö¡Ö¸øÌ±´Û¤ÈDesign¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÌ´¤ß¤¿¤Î¤«¡©¡×Å¸¤ò¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã»¨ÃÌ¤Ç°é¤ó¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§ÉþÉô¼¢¼ù¡Êgraf¡¦ÂåÉ½¡Ë¡ÎÄ´À°Ãæ¡Ï¡¿Ê¿ÌîÍ³µ¡Ê¥¦¥Õ¥é¥Ü¡¦ÂåÉ½¡Ë¡¿·§°æ¹¸»Ë¡Ê¤È¤ò¤¬¡¦¼çºË¡¿GAKU¡¦»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¡¿Æî¿®Çµ²ð¡ÊÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¡¦´ÛÄ¹¡Ë
Activity_02¡§¡Ö¤ï¤«¤ê¤º¤é¤¹¤®¤ë¡Ö¼Ò²ñ¶µ°é¡×¤òDesign¤Ç¹½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§ÉþÉô¼¢¼ù¡Êgraf¡¦ÂåÉ½¡Ë¡ÎÄ´À°Ãæ¡Ï¡¿Ê¿ÌîÍ³µ¡Ê¥¦¥Õ¥é¥Ü¡¦ÂåÉ½¡Ë¡¿ÎÓ¹ä»Ë¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦¼Ò²ñ¶µ°é´ë²èÄ´À°´±¡Ë¡¿º´Æ£µ®Âç¡Ê¼Ò²ñ¶µ°é¼ÂÁ©¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë¡¿Æî¿®Çµ²ð¡ÊÆáÇÆ»ÔÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¡¦´ÛÄ¹¡Ë
Activity_03¡§¡Ö¤Þ¤Á¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤äDesign¤Ë¤Ö¤Á¤¢¤¿¤ëÃÖ¸Í¤«¤é¹Í¤¨¤ë¸øÌ±´Û¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Î¥Û¥ó¥Í¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§¾®Ìî»û¹§¹°¡Ê¥ª¥±¥¯¥é¥Õ¥È¥»¥ó¥¿¡¼¿¹ÎÓ¹©·Ý´Û¡¦´ÛÄ¹¡Ë¡¿°æ¸ý·¼ÂÀÏº¡Ê¹ñÎ©»Ô¸øÌ±´Û¡¦´ÛÄ¹Êäº´¡Ë¡¿ÃæÂ¼Î¼É§¡Ê·¯ÄÅ»Ô¼þÀ¾¸øÌ±´Û¡¦Éû¼çºº¡Ë¡¿Æî¿®Çµ²ð¡ÊÆáÇÆ»ÔÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¡¦´ÛÄ¹¡Ë
Activity_04¡§¡Ö¥¯¥ê¥ß¥¢¤ÎÅ·»È¡© ¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤ò¤´¤½¤´¤½Ãµ¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤äDesign¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§»³粼Î¼¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡¿º´Æ£³¨Î¤¡ÊÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ë
Activity_05¡§¡Ö¼Ò²ñ¶µ°é¤äDesign¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ì¤Ã¤Æ¡¢¼ò°æ¥»¥ó¥»¥¤¡¢¤À¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§¼ò°æÍ¤Êå¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦½Ú¶µ¼ø¡Ë¡¿·§°æ¹¸»Ë¡Ê¤È¤ò¤¬¡¦¼çºË¡¿GAKU¡¦»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¡¿ÏÂÅÄ²ÂÄÅ¼Ó¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë
Activity_06¡§¡ÖÆ¦Éå¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤ÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¤Î¼Ò²ñ¶µ°é¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê±Ä¤ß¤È¤Ï¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë13:00~15:00¡ÎÄ´À°Ãæ¡Ï
¥²¥¹¥È¡§ÅèÄÅÊæ¹â¡Ê±ÇÁüºî²È¡¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹È¾Åç¡¦ÂåÉ½¡Ë¡¿Æî¿®Çµ²ð¡ÊÆáÇÆ»ÔÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¡¦´ÛÄ¹¡Ë¡¿åôÍÎ»Ò¡ÊNPOË¡¿Í£±Ëü¿Í°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡¦»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
Activity_07¡§¡Ö¼Ò²ñ¶µ°é¤äDesign¤Ç¤Ï¤À¤¤¤¸¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¼«¼£¤È¤Ï¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§Æ£ËÜ¤¢¤µ¤³¡Ê³ùÁÒ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡Ë¡¿²ÃÆ£½á¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç¹©¡Ë¡¿Ä¹Î±¾½¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦½¤»Î²ÝÄøºßÀÒÃæ¡Ë
Activity_08¡§¡Ö¸½¾ìÈÓ¤ò°Ï¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤âDesign¤â°é¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00~21:00
¥²¥¹¥È¡§²ÃÆ£½á¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç¹©¡Ë¡¿Ä¹Î±¾½¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦½¤»Î²ÝÄøºßÀÒÃæ¡Ë¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç¹©¤Î³§¤µ¤ó¡ÎÄ´À°Ãæ¡Ï¡¿ÇÏÆ¬Î¼ÂÀ¡ÊONDO DESIGN¡¦ÂåÉ½¡Ë
Activity_09¡§¡Ö¼Ò²ñ¶µ°é¤ò¤¦¤Þ¤¯Design¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦OS¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§¡ÎÄ´À°Ãæ¡Ï
¥²¥¹¥È¡§Ãç½Ó¼£¡Ê·úÃÛ²È¡Ë¡¿Æî¿®Çµ²ð¡ÊÆáÇÆ»ÔÈËÂ¿Àî¸øÌ±´Û¡¦´ÛÄ¹¡Ë
Activity_10¡§¡Ö¤ï¤¹¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ·ºÒ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤äDesign¤¬Æü¾ï¤ò¥ê¥ì¡¼¤¹¤ë¡©¡ª¡×
Æü»þ¡§¡ÎÄ´À°Ãæ¡Ï
¥²¥¹¥È¡§ÇÏ¾ìÀéÍÚ¡ÊÏµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡Ë¡¿¹âÅçÍ§ÏÂ¡ÊÆüËÜºâÃÄ ºÒ³²ÂÐºö»ö¶ÈÉô¡¦¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¿¹¾Â¼ÂóºÈ¡ÊÆüËÜºâÃÄ ºÒ³²ÂÐºö»ö¶ÈÉô¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¿ÅÏÊÕÃÎ²Ö¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Âç³Ø¾åµé¹Ö»Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤ÎActivity¤â´ë²èÃæ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö
E-mail¡§info@designhub.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ
https://www.jidp.or.jp/
ÆüËÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ
https://www.jagda.or.jp/
Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø TUB
https://tub.tamabi.ac.jp/
2026Ç¯1·î22Æü
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥Ö
