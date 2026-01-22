¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬ÊÑ¿È¡ªÆþ³ØÆþ¼Ò¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¸þ¤±¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³/¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¿·CM¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÙÊÓ¤ò1·î23Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï
¡ÁÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÌ¾ºîÉÊ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤ËÃíÌÜ¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤òÉ½¸½¡Á
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢4·î¤«¤é¿·Æþ³ØÀ¸¡¦¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¤¿¿·CM¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÙÊÓ¤ò1·î23Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¿¿·õ¤ò°·¤¦¸ÅÉðÆ»¤ÎÉðÆ»²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤ÈÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊÅ·æÆ°¦¤µ¤ó¡¢Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤µ¤ó¡¢Å·æÆÅ·²»¤µ¤ó¡¢Æ£²¬Éñ°á¤µ¤ó¡Ë¤ò½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ÎÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤«¤éÍÎÉÊ¤Þ¤Ç¤¬Á´¤Æ¤½¤í¤¦¡ÖÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ª¤Þ¤È¤á¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ29,900±ß¡Á¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤4Ì¾¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCM¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
ËÜCM¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌ¾ºî¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Îº²¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¿È¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª½Ë¤¤¤ä¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¾¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤Ã£¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë²óÅ¾¡ª°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÇ®¤¤±é½Ð¤È¡¢¸½Âå¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¤¹¤ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò½Ë¤¦°¦¾ð¤È¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢CM¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤ÎÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²ÈÂ²³ä¡×¤âÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·CM³µÍ×¡Û
¢£CM¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÙÊÓ
¢£ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
15ÉÃ¡§ https://youtu.be/FQW3eQFThQw
¥á¥¤¥¥ó¥°¡§https://youtu.be/A_3a20L0Tt4
¢£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL¡§https://tinyurl.com/552sc6hh
¢£CM¥«¥Ã¥È
¢£CM¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
º£Ç¯¤ÎÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ª¤Þ¤È¤á¥»¥Ã¥ÈÁÊµáCM¤Ç¤Ï¡¢Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤é¤·¤¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ø¤È¤ê¤ê¤·¤¯ÊÑ¿È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Æ±»Î¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¹ç¤¦¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î½ÐÈÖ°Ê³°¤Î»þ´Ö¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Éã¤È¤·¤Æ²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ãÆ£²¬ ¹°¡¢¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¡ä
»Ò¶¡Á´°÷¤¬¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ·æÆ °¦¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
Éã¡ÊÆ£²¬ ¹°¡¢¡Ë¤¬¡¢½éÂåÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Ìó46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ£²¬ ¿¿°Ò¿Í¡Ê¤Þ¤¤¤È¡Ë¤µ¤ó¡ä
¥¹¡¼¥Ä¤Ï»Å»ö¤Ç¤âÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³ØÀ¸»þÂå¤â¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ©Éþ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÅ·æÆ Å·²»¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤µ¤ó¡ä
¥¹¡¼¥Ä¤Î·Á¤äÁÇºà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª´é¼þ¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
¡ãÆ£²¬ Éñ°á¡Ê¤Þ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
ËÜÅö¤ËÃå¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã´ÆÆÄ¡§ÃæÈø È»¤µ¤ó¡ä
Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Î¡Ö²ÈÂ²¡¢ÊÑ¿È¡×¤È¤¤¤¦¹æÎá¤Î¤â¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÀÄ»³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¿·À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿´Û¤Ç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤äå«¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ª¤Þ¤È¤á¥»¥Ã¥È¡×³µÍ×
²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ29,900±ß¡Á
ÆâÍÆ¡ÊÂÐ¾Ý¶â³Û¡§Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¢¦¥á¥ó¥º·×8ÅÀ¡§
¡¥¹¡¼¥Ä¡Ê21,890±ß¡Ë¢¥·¥ã¥Ä¡Ê4,389±ß¡Ë£¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ê4,389±ß¡Ë
¤¥Ù¥ë¥È¡Ê4,389±ß¡Ë¥¥·¥å¡¼¥º¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥Ã¥°¡Ê10,989±ß¡Ë
¦È©Ãå¡Ê880±ß¡Ë§·¤²¼¡Ê880±ß¡Ë¨¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê880±ß¡Ë
¡¡¢¨¥á¥ó¥º¤ÏÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¦¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢Æ±²Á³Ê
¢¦¥ì¥Ç¥£¥¹·×5ÅÀ¡§ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³/¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢
¡¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¡Ê21,890±ß¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¡Ê24,090±ß¡Ë
¡¡/¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¡Ê33,990±ß¡Ë
¢¨¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ï³ºÅöÉÊÈÖ¤Î¤ßÂÐ±þ
¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê4,389±ß¡Ë/¡Ê4,389±ß¡Ë
£¥Ð¥Ã¥°¡Ê7,689±ß¡Ë/¡Ê7,689±ß¡Ë
¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ê7,689±ß¡Ë/¡Ê10,780±ß¡Ë
¥¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡Ê550±ß¡Ë/¡Ê638±ß¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ïº¹³Û¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¡ô²ÈÂ²´¶¼Õ¡×X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¡ô²ÈÂ²´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
➀ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGIF¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¡£
➁Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¡¢Æüº¢¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ê¥×¥é¥¤¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú·ÊÉÊ¡Û¹ë²ÚÎ¹¹Ô·ô
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ãÆ£²¬ ¹°¡¢¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¡ä
1946Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£1965Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ±Ç²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1971Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ËÜ¶¿ÌÔÌò¤Ç°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ë¡£¡ØÌîàÙ¼í¤ê¡Ù¡¢¡ØÆüËÜÄÀË×¡Ù¡¢¡ØÇò¤¤²ç¡Ù¡¢¡ÖÆÃ»£ºÇÁ°Àþ¡Ù¤Ê¤É¼ç±éÂ¿¿ô¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ8ËÜ¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»È¤ï¤º¼«¤é¤¬¹Ô¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±ÇÁü³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£1984Ç¯¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡ØSF¥½¡¼¥É¥¥ë¡Ù¤Î¼ç±é¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÁ´ÊÆ±Ç²èÍ¥ÁÈ¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£CM¤Ç¤Ï¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó(¤»¤¬¤¿»°»ÍÏº)¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ç¯Ï¢Â³CMÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÆ£²¬¹°¡¢Ãµ¸¡Ââ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Æ6Ç¯¤ËÅÏ¤êÌ¤Æ§¤ÎÃÏ¤òËèÇ¯1¤«·î°Ê¾å¤Î²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¤ò»Ä¤·¡¢ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡£¿¿·õ¤Ë¤è¤ë±éÉð¤ò¹Ô¤¦ÉðÆ»²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉðÆ»¤ËÀºÄÌ¡£¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¤³¦¿ô½½¤«¹ñ¤ÎÊ¶ÁèÃÏ°è¤äÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µß±ç¡¦»Ù±ç³èÆ°¤òÄ¾ÀÜ¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£²¬¼«¤é´ë²è¤«¤é»²²Ã¤·¡¢45Ç¯¤Ö¤ê¤ÇËÜ¶¿ÌÔ¤¬Ã±ÆÈ¼ç±é¤ÇÉü³è¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¡£2023Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë¿®Ä¹¤ÎÉã¡¢¿¥ÅÄ¿®½¨Ìò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£2024Ç¯¡¢·ÝÇ½À¸³è60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2025Ç¯¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Á±Ê±ó¤Îå«¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÅ·æÆ °¦¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²»³ÚÂç³ØÂ´¶È¡£2021Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥ÈÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥éÌò¤Ç½Ð±é¡£2023Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Î¤ª¤Õ¤¦Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2024Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ç¥ê¥ê¡¼Ìò¡¢2025Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖZIPANGU¡ÁÍÚ¤«¤Ê¤ëÎ¹Ï©¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ºÎµÌò¤Ç¼ç±é¡£Å·À¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÆ£²¬ ¿¿°Ò¿Í¡Ê¤Þ¤¤¤È¡Ë¤µ¤ó¡ä
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯2·î¤ËSEGA¤ÎCM¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÇËÜ¶¿ÌÔÌò¤òÇ®±é¡£¡Ø¥¯¡¼¥ë¥É¥¸ÃË»Ò¡Ù(2023Ç¯)¤Ç½é¼ç±é¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡ÙËÜ³Ê»þÂå·à¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡¡½Õ¤òÂÔ¤Ä¤³¤³¤í¡Ù¤Ê¤É¤Î»þÂå·à¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¤Ï½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2025Ç¯12·î¡Á¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢·õ¹ë¡¦ËÙÉô°ÂÊ¼±ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²Î¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ï¥®¥¿¡¼¤È²»³Ú¡£
¡ãÅ·æÆ Å·²»¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤µ¤ó¡ä
2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²»³ÚÂç³Øºß³ØÃæ¡£ÇÐÍ¥¡£2023Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè19²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¼õ¾Þ¡£»¨»ï¡Ö25ans¡×¡ÖÈþÅª¡×¤Ê¤É¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â³èÌö¡£Æü´Ú¹çºî¥É¥é¥Þ¡ÖÈà½÷¤Î¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2026Ç¯1·î¸ø³«Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºwith¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºÌò¤Ç¼ç±é¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹Á´ÈÌ¡£
¡ãÆ£²¬ Éñ°á¡Ê¤Þ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¡£2019Ç¯¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ØÂè£¸²ó¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡¢¿¶Âµ¤Î¡Ö´Ý¾å¡×¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³É½»æ¡£2023Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÉÍÂ¼½í¤Î·×»»¥Î¡¼¥È¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖÀã¤Î²» -Àã¤ÎËâË¡¤è¡¢ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¡½¡×½Ð±é¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢À¶¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÏÅ·»È¥Ü¥¤¥¹¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡ßÀÌî¡¢¹â¶¶
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
CMÆ°²è
https://youtu.be/FQW3eQFThQw
¥á¥¤¥¥ó¥°
https://youtu.be/A_3a20L0Tt4
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://tinyurl.com/552sc6hh
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢4·î¤«¤é¿·Æþ³ØÀ¸¡¦¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¤¿¿·CM¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÙÊÓ¤ò1·î23Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¿¿·õ¤ò°·¤¦¸ÅÉðÆ»¤ÎÉðÆ»²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤ÈÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊÅ·æÆ°¦¤µ¤ó¡¢Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤µ¤ó¡¢Å·æÆÅ·²»¤µ¤ó¡¢Æ£²¬Éñ°á¤µ¤ó¡Ë¤ò½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ÎÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤«¤éÍÎÉÊ¤Þ¤Ç¤¬Á´¤Æ¤½¤í¤¦¡ÖÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ª¤Þ¤È¤á¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ29,900±ß¡Á¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤4Ì¾¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCM¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
ËÜCM¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌ¾ºî¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Îº²¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¿È¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥»¥ê¥Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª½Ë¤¤¤ä¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¾¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤Ã£¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë²óÅ¾¡ª°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÇ®¤¤±é½Ð¤È¡¢¸½Âå¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¤¹¤ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò½Ë¤¦°¦¾ð¤È¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢CM¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤ÎÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²ÈÂ²³ä¡×¤âÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·CM³µÍ×¡Û
¢£CM¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÙÊÓ
¢£ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
15ÉÃ¡§ https://youtu.be/FQW3eQFThQw
¥á¥¤¥¥ó¥°¡§https://youtu.be/A_3a20L0Tt4
¢£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL¡§https://tinyurl.com/552sc6hh
¢£CM¥«¥Ã¥È
¢£CM¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
º£Ç¯¤ÎÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ª¤Þ¤È¤á¥»¥Ã¥ÈÁÊµáCM¤Ç¤Ï¡¢Æ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤é¤·¤¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ø¤È¤ê¤ê¤·¤¯ÊÑ¿È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Æ±»Î¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¹ç¤¦¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î½ÐÈÖ°Ê³°¤Î»þ´Ö¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Éã¤È¤·¤Æ²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ãÆ£²¬ ¹°¡¢¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¡ä
»Ò¶¡Á´°÷¤¬¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ·æÆ °¦¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
Éã¡ÊÆ£²¬ ¹°¡¢¡Ë¤¬¡¢½éÂåÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Ìó46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ£²¬ ¿¿°Ò¿Í¡Ê¤Þ¤¤¤È¡Ë¤µ¤ó¡ä
¥¹¡¼¥Ä¤Ï»Å»ö¤Ç¤âÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³ØÀ¸»þÂå¤â¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ©Éþ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÅ·æÆ Å·²»¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤µ¤ó¡ä
¥¹¡¼¥Ä¤Î·Á¤äÁÇºà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª´é¼þ¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
¡ãÆ£²¬ Éñ°á¡Ê¤Þ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
ËÜÅö¤ËÃå¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã´ÆÆÄ¡§ÃæÈø È»¤µ¤ó¡ä
Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Î¡Ö²ÈÂ²¡¢ÊÑ¿È¡×¤È¤¤¤¦¹æÎá¤Î¤â¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÀÄ»³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¿·À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿´Û¤Ç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤äå«¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆþ³Ø¡¦Æþ¼Ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤ª¤Þ¤È¤á¥»¥Ã¥È¡×³µÍ×
²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ29,900±ß¡Á
ÆâÍÆ¡ÊÂÐ¾Ý¶â³Û¡§Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¢¦¥á¥ó¥º·×8ÅÀ¡§
¡¥¹¡¼¥Ä¡Ê21,890±ß¡Ë¢¥·¥ã¥Ä¡Ê4,389±ß¡Ë£¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ê4,389±ß¡Ë
¤¥Ù¥ë¥È¡Ê4,389±ß¡Ë¥¥·¥å¡¼¥º¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥Ã¥°¡Ê10,989±ß¡Ë
¦È©Ãå¡Ê880±ß¡Ë§·¤²¼¡Ê880±ß¡Ë¨¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê880±ß¡Ë
¡¡¢¨¥á¥ó¥º¤ÏÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¦¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢Æ±²Á³Ê
¢¦¥ì¥Ç¥£¥¹·×5ÅÀ¡§ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³/¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢
¡¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¡Ê21,890±ß¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¡Ê24,090±ß¡Ë
¡¡/¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¡Ê33,990±ß¡Ë
¢¨¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ï³ºÅöÉÊÈÖ¤Î¤ßÂÐ±þ
¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê4,389±ß¡Ë/¡Ê4,389±ß¡Ë
£¥Ð¥Ã¥°¡Ê7,689±ß¡Ë/¡Ê7,689±ß¡Ë
¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ê7,689±ß¡Ë/¡Ê10,780±ß¡Ë
¥¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡Ê550±ß¡Ë/¡Ê638±ß¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ïº¹³Û¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¡ô²ÈÂ²´¶¼Õ¡×X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¡ô²ÈÂ²´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
➀ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGIF¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¡£
➁Æ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¡¢Æüº¢¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ê¥×¥é¥¤¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú·ÊÉÊ¡Û¹ë²ÚÎ¹¹Ô·ô
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ãÆ£²¬ ¹°¡¢¡Ê¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¡ä
1946Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£1965Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ±Ç²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1971Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ËÜ¶¿ÌÔÌò¤Ç°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ë¡£¡ØÌîàÙ¼í¤ê¡Ù¡¢¡ØÆüËÜÄÀË×¡Ù¡¢¡ØÇò¤¤²ç¡Ù¡¢¡ÖÆÃ»£ºÇÁ°Àþ¡Ù¤Ê¤É¼ç±éÂ¿¿ô¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ8ËÜ¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»È¤ï¤º¼«¤é¤¬¹Ô¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±ÇÁü³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£1984Ç¯¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡ØSF¥½¡¼¥É¥¥ë¡Ù¤Î¼ç±é¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÁ´ÊÆ±Ç²èÍ¥ÁÈ¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£CM¤Ç¤Ï¥»¥¬¥µ¥¿¡¼¥ó(¤»¤¬¤¿»°»ÍÏº)¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ç¯Ï¢Â³CMÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÆ£²¬¹°¡¢Ãµ¸¡Ââ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Æ6Ç¯¤ËÅÏ¤êÌ¤Æ§¤ÎÃÏ¤òËèÇ¯1¤«·î°Ê¾å¤Î²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¤ò»Ä¤·¡¢ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡£¿¿·õ¤Ë¤è¤ë±éÉð¤ò¹Ô¤¦ÉðÆ»²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉðÆ»¤ËÀºÄÌ¡£¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¤³¦¿ô½½¤«¹ñ¤ÎÊ¶ÁèÃÏ°è¤äÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µß±ç¡¦»Ù±ç³èÆ°¤òÄ¾ÀÜ¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£²¬¼«¤é´ë²è¤«¤é»²²Ã¤·¡¢45Ç¯¤Ö¤ê¤ÇËÜ¶¿ÌÔ¤¬Ã±ÆÈ¼ç±é¤ÇÉü³è¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¡£2023Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë¿®Ä¹¤ÎÉã¡¢¿¥ÅÄ¿®½¨Ìò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£2024Ç¯¡¢·ÝÇ½À¸³è60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2025Ç¯¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Á±Ê±ó¤Îå«¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÅ·æÆ °¦¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²»³ÚÂç³ØÂ´¶È¡£2021Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥ÈÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥éÌò¤Ç½Ð±é¡£2023Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Î¤ª¤Õ¤¦Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2024Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ç¥ê¥ê¡¼Ìò¡¢2025Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖZIPANGU¡ÁÍÚ¤«¤Ê¤ëÎ¹Ï©¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ºÎµÌò¤Ç¼ç±é¡£Å·À¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÆ£²¬ ¿¿°Ò¿Í¡Ê¤Þ¤¤¤È¡Ë¤µ¤ó¡ä
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯2·î¤ËSEGA¤ÎCM¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÇËÜ¶¿ÌÔÌò¤òÇ®±é¡£¡Ø¥¯¡¼¥ë¥É¥¸ÃË»Ò¡Ù(2023Ç¯)¤Ç½é¼ç±é¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡ÙËÜ³Ê»þÂå·à¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡¡½Õ¤òÂÔ¤Ä¤³¤³¤í¡Ù¤Ê¤É¤Î»þÂå·à¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¤Ï½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2025Ç¯12·î¡Á¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢·õ¹ë¡¦ËÙÉô°ÂÊ¼±ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²Î¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ï¥®¥¿¡¼¤È²»³Ú¡£
¡ãÅ·æÆ Å·²»¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤µ¤ó¡ä
2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²»³ÚÂç³Øºß³ØÃæ¡£ÇÐÍ¥¡£2023Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè19²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¼õ¾Þ¡£»¨»ï¡Ö25ans¡×¡ÖÈþÅª¡×¤Ê¤É¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â³èÌö¡£Æü´Ú¹çºî¥É¥é¥Þ¡ÖÈà½÷¤Î¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2026Ç¯1·î¸ø³«Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºwith¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºÌò¤Ç¼ç±é¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹Á´ÈÌ¡£
¡ãÆ£²¬ Éñ°á¡Ê¤Þ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡ä
2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¡£2019Ç¯¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ØÂè£¸²ó¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡¢¿¶Âµ¤Î¡Ö´Ý¾å¡×¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³É½»æ¡£2023Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÉÍÂ¼½í¤Î·×»»¥Î¡¼¥È¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖÀã¤Î²» -Àã¤ÎËâË¡¤è¡¢ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¡½¡×½Ð±é¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢À¶¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÏÅ·»È¥Ü¥¤¥¹¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡ßÀÌî¡¢¹â¶¶
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
CMÆ°²è
https://youtu.be/FQW3eQFThQw
¥á¥¤¥¥ó¥°
https://youtu.be/A_3a20L0Tt4
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥ºÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://tinyurl.com/552sc6hh