¡ÚÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ê¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë¡ÛËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤Ë¤Ï2¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Á¤¬¤¤¤ë
³µÍ×
¡¡µþÅÔÂç³Ø ÌîÀ¸Æ°Êª¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¡ËÇî»Î¸å´ü²ÝÄø³ØÀ¸¤ÎÎëÌÚ É´²Æ»á¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Î»°Ã« ÍË»Ò¶µ¼ø¡¢º´Æ£ Íª½õ¶µ¡¢Â¼»³ ÈþÊæ¶µ¼ø¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡ ´Ä¶²Ê³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»À¸¤Î²Ï¹ç ¿¿Èþ»á¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡ ÃÏµå´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÁáÀî Âî»Ö½õ¶µ¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡ ¿å»º²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤Î¾¾ÅÄ ½ã²Â¸¦µæ°÷¡¢¾¾ÀÐ Î´¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³Ø À¸Êª³ØÉô¤ÎËÌ Í¼µª¶µ¼ø¡¢Æ±³¤ÍÎ³ØÉô¤ÎÂçÀô ¹¨¶µ¼ø¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û Æ°Êª¸¦µæÉô¤Î±öºê ÉË¸¦µæ°÷¡¢ÅÄÅç ÌÚÌÊ»Ò¸¦µæ¼ç´´¡¢¸Î »³ÅÄ ³ÊÌ¾ÍÀ¸¦µæ°÷¡¢µÜºêÂç³Ø ¶µ°é³ØÉô¤ÎÀ¾ÅÄ ¿¶µ¼ø¡¢¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø ÉÙ»Î»³Ï¼¼«Á³¡¦À¸Êª¸¦µæ½ê¤ÎÉÈÅÄâÃÊ¿½Ú¶µ¼ø¡¢¾ïÈØÂç³ØÂç³Ø±¡ ¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÃæ¸¶ »ËÀ¸¶µ¼ø¡¢ÆÈÎ©¸¦µæ¼Ô¤ÎºØÌî ½ÅÉ×»á¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø À¸Êª»º¶È³ØÉô¤Î±§¿Î µÁÏÂ¶µ¼ø¡¢Ä¹ºêÂç³ØÂç³Ø±¡ ¿å»º¡¦´Ä¶²Ê³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¤ÎÅ·Ìî ²íÃË¶µ¼ø¡¢»°½ÅÂç³Ø À¸Êª»ñ¸»³ØÉô¤ÎµÈ²¬ ´ðÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÍèÍ·¤¹¤ë¥·¥ã¥Á¤¬¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¹¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëresident¡Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ë¤Ètransient¡Ê¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î³¤¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¨¥µ¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÖÅªÆÃÄ§¤ä°äÅÁÅª¤Ê°ã¤¤¤òÁí³ç¤·¤Æ¡Ö¥¨¥³¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌÂÀÊ¿ÍÎÅìÉô¤Ç¤Ïµû¿©À¤Ç¼ç¤Ë¥µ¥±¤ò¿©¤Ù¤ëresident¤È¡¢Ó®ÆýÎà¤ò¿©¤Ù¤ëtransient¡¢¥µ¥á¤ò¿©¤Ù¤ëoffshore¡Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤ÎÍå±±²¤ä¶üÏ©²¤Ç¡¢ËèÇ¯¥·¥ã¥Á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÈà¤é¤¬¤É¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¥·¥ã¥Á¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´Ñ»¡¥Ùー¥¹¤Î¾ðÊó¤ä¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Î°ìÉô¤Î²òÀÏ¤«¤é¡¢Ó®ÆýÎà¿©À¤Î¥·¥ã¥Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µû¿©À¤Î¥·¥ã¥Á¤ÎÊá¿©¹ÔÆ°¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÎÉôÊ¬²òÀÏ¤Ç¤Ïresident¤Èoffshore¤ÎÈ½ÊÌ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥·¥ã¥Á¤Ç¥¨¥³¥¿¥¤¥×Ê¬Îà¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥à¡Ê¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÎÁ´Ä¹ÇÛÎó¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×²òÌÀ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¼þÊÕ¤Î¥·¥ã¥Á25¸ÄÂÎ¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥à¤ò²òÆÉ¤·¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥·¥ã¥Á¤ÎÇÛÎó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤ËÍèÍ·¤¹¤ë¥·¥ã¥Á¤Ï¡¢resident¤Ètransient¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Á¤¬´Ñ¸÷¶È¤ä¿å»º¶È¤Ê¤É¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¡¢¿Í¤È¥·¥ã¥Á¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ä¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¤ËMarine Mammal Science»ï¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ£±¡¥ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×
(º¸¾åÃÏ¿Þ¤ÎÀÖ¿§ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥·¥ã¥Á¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë³¤°è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡À¤³¦Ãæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¤¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Á¤Ï¡¢À¸ÂÖÅª¤ÊÆÃÄ§¤È°äÅÁ·ÏÅý¤Î°ã¤¤¤òÁí³ç¤·¤Æ¡¢¸½ºß10¸Ä¤Î¡Ö¥¨¥³¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌÂÀÊ¿ÍÎÅìÉô¤Ç¤Ï¡¢µû¿©À¤Ç¼ç¤Ë¥µ¥±¤ò¿©¤Ù¤ëresident¤È¡¢Ó®ÆýÎà¤ò¿©¤Ù¤ëtransient¡¢¥µ¥á¤ò¿©¤Ù¤ëoffshore¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Ê¤à¥·¥ã¥Á¸¦µæ¤ÎÃæ¤Ç¶õÇòÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ÏÄ¹¤é¤¯ÉÔÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±²¤È¶üÏ©²¤Ç¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¥·¥ã¥Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸¦µæ¥Áー¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢2009Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¥·¥ã¥Á¸¦µæÂç³ØÏ¢¹ç¡ÊUni-HORP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¥ã¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ñ»¡¥Ùー¥¹¤Î¾ðÊó¤ä¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Î°ìÉô¤Î²òÀÏ¤«¤é¡¢Ó®ÆýÎà¿©À¤Î¥·¥ã¥Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µû¿©À¤Î¥·¥ã¥Á¤ÎÊá¿©¹ÔÆ°¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÎÉôÊ¬²òÀÏ¤Ç¤Ïresident¤Èoffshore¤ÎÈ½ÊÌ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÂ¾Ì¸ÄÂÎ¤ÎÉ¸ËÜ¤â²Ã¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥·¥ã¥Á¤Ç²òÀÏ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢°äÅÁ·ÏÅý¤«¤éËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×²òÌÀ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¸¦µæ¼êË¡¡¦À®²Ì
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á25¸ÄÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤éDNA¤òÃê½Ð¤·¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤òÁýÉý¤·¤¿¸å¡¢¼¡À¤Âå¥·ー¥±¥ó¥µー¤Ç¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÎÁ´Ä¹ÇÛÎó¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³¤´ß¤ËºÂ¾Ì¡¦ÉºÃå¤·¤¿¸ÄÂÎ¤Î¼ý½¸¤äÍÎ¾å¤Ç¤ÎÀ¸ÂÎ¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×25¸ÄÂÎÊ¬¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é25¸ÄÂÎ¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥àÇÛÎó¤Ï¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡¢Ä´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¥·¥ã¥ÁÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥à¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê±ö´ðÇÛÎó¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î°ã¤Ã¤¿ÇÛÎó¤ò¡Ö¥Ï¥×¥í¥¿¥¤¥×¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î°äÅÁÅªÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á25¸ÄÂÎ¤¬¤É¤Î¥Ï¥×¥í¥¿¥¤¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤¬resident¤Ètransient¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢offshore¤È¤¤¤¦¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Çoffshore¤ËÂ°¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥×¥í¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢resident¤Ètransient¤Ç¥Ï¥×¥í¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Á¤Î¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÆ±½êÅª¤Ëresident¤Ètransient¤Î¥·¥ã¥Á¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸ÂÖÅªÆÃÄ§¤Î°ã¤¤¤«¤éÎ¾¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤òÊÌ¼ï¤È¤·¤ÆÊ¬¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¡¢Î¾¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Î°äÅÁ·ÏÅý¤È¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Î°ã¤¤¤¬ÉâÄ¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÄ´ºº¤ÇÀ¸ÂÖÅª¤Ê°ã¤¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÊÝÁ´¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤Æ£²¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤òÊ¬¤±¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¤º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤¬»ý¤Ä£²¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Î¾¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿©À¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÖÅª¤Ê°ã¤¤¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Ç¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤Î¥·¥ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¸«¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îresident¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµû¤Î¼ïÎà¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤Î¥·¥ã¥Á¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥ÁÆÈ¼«¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥·¥ã¥Á¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È¤ä¿å»º¶È¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö³èÆ°¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥·¥ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¿Í¤È¥·¥ã¥Á¤¬¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£´¡¥¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢READYFOR¡Êhttps://readyfor.jp/¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉÕ¡¢JSPS²Ê¸¦Èñ¡ÊJP23220006¡¢JP15H05709¡¢ JP24500326¡¢JP17K00208¡¢JP15K07227¡¢JP21H02217¡¢JP23K21207¡¢JP20H03054¡¢ JP25870008¡¢JP15K20828¡¢JP 16KT0140¡¢JP 21H00962¡¢JP 21KK0106¡Ë¡¢JSPSÆó¹ñ´Ö¸òÎ®»ö¶È¡ÊJPJSBP 120219902¡Ë¡¢W. T. ¥è¥·¥â¥È´ð¶â¡¢¥×¥í¡¦¥Ê¥È¥¥ー¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É½õÀ®¡ÊÂè23´ü¡¢Âè27´ü¡Ë¡¢¹ñºÝ³¤ÍÎÀ¸Êª¸¦µæ½ê½õÀ®¶â¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ～ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢µþÅÔÂç³Ø ÌîÀ¸Æ°Êª¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶¦Æ±¸¦µæ½õÀ®¡Ê2022-A-26¡Ë¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡ Íý³Ø¸¦µæ²Ê¶äÉö¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢JST ¼¡À¤Âå¸¦µæ¼ÔÄ©ÀïÅª¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊJPMJSP2110¡Ë¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¦µæ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¡ÖËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥ã¥Á¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿£²¤Ä¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Î´Ö¤Ç¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥àÇÛÎó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Á¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë³¤³°¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ·ÏÅý¤Î°ã¤¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë¡¢ÊÝÁ´´ÉÍýºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥ã¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¸ÂÖÅª¤Ê°ã¤¤¤äÊÝÁ´¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¹ÔÆ°´Ñ»¡¤ä°äÅÁ²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸ÄÂÎ¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÎëÌÚ É´²Æ¡Ë
¡ãÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÃø¼Ô¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Whole mitochondrial genome analysis of killer whales reveals the presence of resident and transient ecotypes around Hokkaido¡Ê¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¥²¥Î¥à²òÀÏ¤«¤éËÌ³¤Æ»¼þÊÕ¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤¬resident¤Ètransient¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¡Ë
Ãø¡¡¡¡¼Ô¡§Momoka Suzuki, Mami Kawai, Takashi Hayakawa, Yuki F. Kita, Yu Sato, Miho Inoue-Murayama, Akira Shiozaki, Shin Nishida, Shimpei F. Hiruta, Hiroshi Ohizumi, Fumio Nakahara, Shigeo Saino, Yoshikazu Uni, Ayaka T. Matsuda, Takashi F. Matsuishi, Yuko Tajima, Masao Amano, Tadasu K. Yamada, Motoi Yoshioka, Yoko Mitani
·Ç ºÜ »ï¡§Marine Mammal Science¡¡¡¡¡¡¡¡DOI¡§10.1111/mms.70107
