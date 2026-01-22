Ê¸µþ¿Í¼êÉÔÂ­ÂÐºö»öÎã½¸¡¦É½»æ

¡¡Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½êÊ¸µþ»ÙÉô¡Ê²ñÄ¹¡§µÈ²¬¿·¡¦¶¦Î©Â®µ­°õºþ(³ô) ²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¸µþ¶èÆâ´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ºý»Ò¡ÖÊ¸µþ¿Í¼êÉÔÂ­ÂÐºö»öÎã½¸¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

¡¡ËÜºý»Ò¤Ï¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦Æ¯¤­Êý¤Î¹©É×¤ä¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶èÆâ´ë¶È6¼Ò¤Î»öÎã¤ò²òÀâµ­»ö¤È¥Þ¥ó¥¬¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»²¹Í¤È¤Ê¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê»öÎã¤Ç¤¹¡£

 

ËÜºý»Ò¤Ï¡¢Åö»ÙÉôÁë¸ý¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö½ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¡¢¶èÆâ³°¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹­¤¯¼þÃÎ¡¦£Ð£Ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¯¹Ô¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËÜºý»Ò¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È£²¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡Ê»öÎãÈ¯É½¡Ë¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤´¼èºà¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ­Ã´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

¡¡Åö»ÙÉô¤Ç¤Ï¡¢ºý»Ò¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¹Ö±é¤Î¼Â»ÜÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î¿Í¼êÉÔÂ­¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ú¤­Â³¤­»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£ºý»ÒÌ¾¡§¡ÖÊ¸µþ¿Í¼êÉÔÂ­ÂÐºö»öÎã½¸

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～¸½¾ì¤«¤é³Ø¤ÖºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦Æ¯¤­Êý¤Î¥Ò¥ó¥È～¡×

¢£È¯¡¡¹Ô¡§Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½êÊ¸µþ»ÙÉô

¢£»Å¡¡ÍÍ¡§£Á£´È½Ž¥¥«¥éー Á´£²£¸¥Úー¥¸¡ÊÈ¯¹ÔÉô¿ô¡§£²¡¤£´£°£°Éô¡Ë

¢£ÇÛ¡¡ÉÛ¡§Ê¸µþ¶èÆâ¤ÎÃæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼ÔÅù¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅö½êHP¤«¤é¤â±ÜÍ÷¤Ç¤­¤Þ¤¹¡Ë

https://tokyo-cci.meclib.jp/library/books/bunkyo_hitodebusoku/book/

¢£·ÇºÜ´ë¶È¡§£¶¼Ò


Ê¸µþ¿Í¼êÉÔÂ­ÂÐºö»öÎã½¸

 

¡ã¤´»²¹Í¡ä¢¨À§Èó¡¢¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤

¡ÚÈ¯¹Ôµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¡ÖÊ¸µþ¤Î¸½¾ì¤«¤é³Ø¤ÖºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦Æ¯¤­Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¡×

¹Ö¡¡¡¡±é¡§㈱Ëú¤Î»å¥­¥Ã¥º¡¢ÎëÌÚ·úÀß㈱ ¡ÊËÜºý»Ò¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¡Ë

Æü»þ¡§2026Ç¯£²·î16Æü¡Ê·î¡Ë13:30～14:30

²ñ¾ì¡§¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñ¥ì¥¹2³¬¡Ö¹âÀéÊæ¡×¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç1-7-5¡Ë

URL¡§https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206726