¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1/22¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ª¡ÛÂçÁêËÐ ÊõÄÍ¾ì½ê¤¬4·î1Æü¡Ê¿å¡ËÊõÄÍ»ÔÎ©¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ーÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÉ´ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÂçÁêËÐ ÊõÄÍ¾ì½ê¡ÊÎáÏÂÈ¬Ç¯½Õ½ä¶È¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÊõÄÍ¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁêËÐ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýµ·¼°¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼èÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Î¸Å¸«³Ø¡¿ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡¿ËëÆâ¼èÁÈ¡¿µÝ¼è¤ê¼°¤Þ¤Ç¡¢ÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÆü¤Ç¶Å½Ì¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢´ÑÀï¥¬¥¤¥É¤ä²ñ¾ìÆâ¤Î¤´°ÆÆâ¤òÀ°¤¨¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î22Æü¤è¤ê¡¢Peatix¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://takaradukajungyo2026.peatix.com/
¡ÚÂçÁêËÐ ÊõÄÍ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¡Û
Ì¾ ¾Î¡§ÂçÁêËÐ ÊõÄÍ¾ì½ê¡ÊÎáÏÂÈ¬Ç¯½Õ½ä¶È¡Ë
Æü »þ¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ¡ã³«¾ì¡ä9:00 ¡ã³«±é¡ä9:30
²ñ ¾ì¡§ÊõÄÍ»ÔÎ©¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ーÁí¹çÂÎ°é´Û (¢©665-0827 Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¾®ÉÍ1ÃúÌÜ1-11)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÊõÄÍ±ØÁ°¤«¤éºå¿À¥Ð¥¹¡Ö¾®ÉÍ¡×²¼¼ÖÅÌÊâ5Ê¬ / ºåµÞµÕÀ¥Àî±ØÁ°¤«¤é¡ÖºåµÞ¥Ð¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ーÁ°¡×²¼¼Ö¤¹¤°
¼çºÅ¡§ÂçÁêËÐÊõÄÍ¾ì½ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÉ´ÅÀ¡Ë
¸å±ç¡§ÊõÄÍ»Ô¡¢ÊõÄÍ»ÔÌò½ê¡¢ÊõÄÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÊõÄÍ»Ô¾¦¹©²ñµÄ½ê
ÈÎÇä¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢¥íー¥Á¥±
¶¨ÎÏ¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥¯¥ëー¥º¡¢ÀÐ²¦´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLOIS
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡Û
°ì³¬ÀÊ¡§¥¿¥Þ¥êSÀÊ(µÇ°ºÂÉÛÃÄÉÕ¤) 16,000±ß
°ì³¬ÀÊ¡§¥¤¥¹SÀÊ 14,000±ß
°ì³¬ÀÊ¡§¥¤¥¹AÀÊ 10,000±ß
°ì³¬ÀÊ¡§¼Ö¥¤¥¹ÀÊ(ÉÕ¤Åº¤¤1Ì¾´Þ¤à) 16,000±ß
Æó³¬ÀÊ¡§2³¬ÀÊ(¼«Í³ÀÊ) 6,000±ß
¡ÚÃÏÊý½ä¶È¤È¤Ï¡Û
ÂçÁêËÐ¤Î½ä¶È¤Ï¡¢ËÜ¾ì½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¤Ç¤¹¡£ÎÏ»Î¤Î·Î¸Å¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡¢¼èÁÈ¡¢¤½¤·¤Æ¼èÁÈÁ°¸å¤Î½êºî¡¦ºîË¡¤Þ¤Ç¤ò»ê¶á¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¡¢ÁêËÐÊ¸²½¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ä¶È¤Ï½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³«ºÅÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤éÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Íè¾ì¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏÊý½ä¶È¤ÈËÜ¾ì½ê¤Î°ã¤¤¡Û
ËÜ¾ì½ê¡§¾¡ÇÔ¤¬ÈÖÉÕ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¸ø¼°Àï¡£¶¥µ»À¡¦µÏ¿À¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ä¶È¡¡¡§ÈÖÉÕ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¸ø³«¶½¹Ô¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýµ·¼°¤äµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¹½À®¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡Ú¸«¤É¤³¤í¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
(1)¡È»ê¶áµ÷Î¥¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦Î×¾ì´¶
´ÑµÒÀÊ¤ÈÅÚÉ¶¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢ÎÏ»Î¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ä¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢
±ÇÁü¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤È¿¶Æ°¤Þ¤Ç¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(2)·Î¸Å¤«¤éµÝ¼è¤ê¼°¤Þ¤Ç¡¢°ìÆü¤Ç³Ø¤ÖÁêËÐÊ¸²½
·Î¸Å¤«¤éµ·¼°¡¢¼èÁÈ¡¢¤½¤·¤ÆµÝ¼è¤ê¼°¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È±·ë¤¤¼Â±é¤ä½éÀÚ¡ÊÁêËÐ¤ÎÀ£·à¡Ë¤Ê¤ÉÁêËÐÊ¸²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë±éÌÜ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(3)ÎÏ»Î¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Îµ¡²ñ
¿Íµ¤ÎÏ»Î¤È¤Î°®¼ê²ñ¤äµÇ°»£±Æ¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¸òÎ®´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÂÎ°é´ÛÆâ¤ÏÅÚÂ¸·¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥ÑÅù¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Íú¤Êª¤òÆþ¤ì¤ë¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¨Ãó¼Ö¾ì¤ÎÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥Þ¥êSÀÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤ÎÅ¾Íî¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÌ¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î´ÑÀï¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¢¤·¡¢£´ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2³¬¼«Í³ÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢1³¬ÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µÇ°ºÂÉÛÃÄÉÕ¤¤Î¤ªÀÊ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï³«ºÅÅöÆü¤Î¤ªÀÊ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î±¿Å¾¼êÍÍ¤Ï°û¼ò¤Ï¸·¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¾·ô¤Ç¤ÎºÆÆþ¾ì¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö¥¤¥¹ÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ¤Åº¤¤1Ì¾¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÇã¤¤µá¤áÄº¤¤Þ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸æÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ¶¼º¡¢ÅöÆüËº¤ìÅù¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡Û
ÊõÄÍ½ä¶ÈÆÃÀßLP¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jungyo.jp/takarazuka/
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
ÂçÁêËÐÊõÄÍ¾ì½ê¸ø±é»öÌ³¶É(³ô¼°²ñ¼ÒÉ´ÅÀ¡Ë
¢©541-0046 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÊ¿ÌîÄ®1-7-14 Ê¿ÌîÄ®¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥ë4F
Tel¡§0570-029-100¡ÊÊ¿Æü10:00～15:00)
Mail¡§contact@nonumbers.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉ´ÅÀ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø