¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
CAGR3%À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß´Ä¶ÂÐ±þ¡×――2031Ç¯38.86²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦²ÈÅÅÍÑÉ½ÌÌºà»Ô¾ì
À½ÉÊÄêµÁ¤ÈÌò³ä
²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¤È¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î³°Áõ¥Ñ¥Í¥ë¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµ¡Ç½ÀÉ½ÌÌ½èÍýÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢Áõ¾þÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½ÅÍ×¤ÊÉôºà¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·ー¥È¤Ï¡¢´ðºà¤È¤Ê¤ë¶âÂ°ÈÄ¤ËÂÐ¤·¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÉÁõ¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥é¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑÉå¿©À¡¢ÂÑËàÌ×À¡¢ÂÑÌôÉÊÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¿§ºÌ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ö¸þ¤ä¶õ´Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î¹âµé²½¤ä¸ÄÀ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢É½ÌÌºà¤Î¼Á´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òº¹ÊÌ²½¤¹¤ë½ÅÍ×Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë³°ÁõÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹Í½Â¬
LP Information¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/53399/household-appliances-color-coated-sheet¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜ»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï3886É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÅÅ¼ûÍ×¤Î·øÄ´¤Ê³ÈÂç¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¦ÂÑµ×À¤ÎÎ¾Î©¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÈÅÅÉáµÚÎ¨¾å¾º¤ä¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ëÄãVOCÅÉÁõµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³ÈÂç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥×¥ìー¥äー¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ÈÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339782/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339782/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×31´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤È¶¥Áè¹½Â¤
ËÜ»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢Àª¤È´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÅ´¹Ý¥áー¥«ー¤¬¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Suzhou Hesheng¡¢Qingdao Hegang New Material Technology¡¢Jiangsu Liba¡¢Zhuhai Speedbird¡¢Suzhou Xinying¡¢Hebei Zhaojian Metal Product¡¢Shenzhen Huamei¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤¬¹â¤¤À¸»ºÇ½ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Dongkuk Steel¡¢NSSMC¡ÊÆüËÜÀ½Å´¡Ë¡¢Hanwa Steel¤È¤¤¤Ã¤¿Æü´Ú·Ï¥áー¥«ー¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×10¼Ò¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó56.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀêÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÉÀêÅª·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÏÂç¼ê¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤È¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤¬¸òºø¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡£
»º¶ÈÈ¯Å¸¤ÎÆÃÄ§¤ÈÅ¸Ë¾
²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÆÃÄ§¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ø¤ÎÂ¨±þÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±Ä´¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤«¤é¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤ä¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹³¶Ýµ¡Ç½¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤òÇØ·Ê¤ËÄãVOCÅÉÎÁ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½´ðºà¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó²ÈÅÅ¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè»°¤Ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µëÌÖ¤ÎºÆÊÔ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ä¸¶ºàÎÁ²Á³ÊÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢´Ä¶ÂÐ±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢²ÈÅÅ»º¶È¤Î¿Ê²½¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÅê»ñ²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ù¤ÀïÎ¬»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¤È¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î³°Áõ¥Ñ¥Í¥ë¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµ¡Ç½ÀÉ½ÌÌ½èÍýÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢Áõ¾þÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½ÅÍ×¤ÊÉôºà¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·ー¥È¤Ï¡¢´ðºà¤È¤Ê¤ë¶âÂ°ÈÄ¤ËÂÐ¤·¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÉÁõ¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥é¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑÉå¿©À¡¢ÂÑËàÌ×À¡¢ÂÑÌôÉÊÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¿§ºÌ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ö¸þ¤ä¶õ´Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î¹âµé²½¤ä¸ÄÀ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢É½ÌÌºà¤Î¼Á´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òº¹ÊÌ²½¤¹¤ë½ÅÍ×Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë³°ÁõÁÇºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹Í½Â¬
LP Information¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/53399/household-appliances-color-coated-sheet¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜ»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï3886É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÅÅ¼ûÍ×¤Î·øÄ´¤Ê³ÈÂç¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¦ÂÑµ×À¤ÎÎ¾Î©¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÈÅÅÉáµÚÎ¨¾å¾º¤ä¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ëÄãVOCÅÉÁõµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³ÈÂç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥×¥ìー¥äー¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ÈÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339782/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339782/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×31´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤È¶¥Áè¹½Â¤
ËÜ»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢Àª¤È´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÅ´¹Ý¥áー¥«ー¤¬¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Suzhou Hesheng¡¢Qingdao Hegang New Material Technology¡¢Jiangsu Liba¡¢Zhuhai Speedbird¡¢Suzhou Xinying¡¢Hebei Zhaojian Metal Product¡¢Shenzhen Huamei¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤¬¹â¤¤À¸»ºÇ½ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Dongkuk Steel¡¢NSSMC¡ÊÆüËÜÀ½Å´¡Ë¡¢Hanwa Steel¤È¤¤¤Ã¤¿Æü´Ú·Ï¥áー¥«ー¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×10¼Ò¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó56.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀêÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÉÀêÅª·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÏÂç¼ê¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤È¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤¬¸òºø¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡£
»º¶ÈÈ¯Å¸¤ÎÆÃÄ§¤ÈÅ¸Ë¾
²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÆÃÄ§¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ø¤ÎÂ¨±þÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±Ä´¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤«¤é¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤ä¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹³¶Ýµ¡Ç½¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤òÇØ·Ê¤ËÄãVOCÅÉÎÁ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½´ðºà¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó²ÈÅÅ¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè»°¤Ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µëÌÖ¤ÎºÆÊÔ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ä¸¶ºàÎÁ²Á³ÊÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢´Ä¶ÂÐ±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²ÈÅÅÍÑ¥«¥éー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢²ÈÅÅ»º¶È¤Î¿Ê²½¤È¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÅê»ñ²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ù¤ÀïÎ¬»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£