¥³¥Þ¥Ëー¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÉô¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡õÌÚ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHarmony Field¡×¤ò³«ºÅ¡¡～À¤Âå¤â³Àº¬¤â±Û¤¨¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹～
´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë´Ö¤Å¤¯¤ê¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥³¥Þ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÄÍËÜ·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡¢Åö¼Ò¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÉô¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¡ÖHarmony Field¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÌÚ°é¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Þ¥Ëー¤Î¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÉô¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ùー¥¹¥Üー¥ë£µ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºòÇ¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ùー¥¹¥Üー¥ë£µ¤ÏÌîµå¤ä¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤Ë¼¡¤°¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷¤äÀ¤Âå¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½÷ÀÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊýµÚ¤ÓÀ®¿Í½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÌ¼¼¤Ë¤Æ¥è¥¬¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò½÷À½¾¶È°÷¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ùー¥¹¥Üー¥ë£µ¤Ë»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ò¤ªÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾®¾¾ÂçÃ«¹â¹»¥¤¥ó¥¿ー¥¢¥¯¥ÈDCÉô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÃÎ°é³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÚ°é³èÆ°¡×¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚ°é³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ë²Ã¹©¤·¤¿ÌÚÊÒ¤Ë¼«Í³¤Ë³¨¤òÉÁ¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ùー¥¹¥Üー¥ë£µ¡×¡Ö¥è¥¬¶µ¼¼¡×¡ÖÌÚ°é³èÆ°¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¡¹¤È³Ú¤·¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬³è¤³è¤¤È¤·¤¿¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHarmony Field¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30～13:30 ½ªÎ»Í½Äê
³«ºÅ¾ì½ê¡§¾®¾¾»ÔËö¹Ìîµå¾ì¡ÊÊÛ·Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¡¼¼ÆâÎý½¬¾ìµÚ¤Ó²ñµÄ¼¼
¡¡»²²Ã¼Ô¡§±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»ùÆ¸¡¢3ºÐ～6ºÐ¤ÎÍÄ»ù¡¢µÚ¤ÓÀ®¿Í½÷À
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë£µ¤ÎÂÎ¸³²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½÷À¸ÂÄê¤Î¥è¥¬¶µ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÌÚÊÒ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÄ»ù¸þ¤±ÃÎ°é³èÆ°
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë 17:00
¡Ê±þÊç¥Õ¥©ー¥àURL¤ÈQR¥³ー¥É¡Ë
https://forms.gle/kmFSXzGDTUxySaSh9
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339758/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339758/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥³¥Þ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò
