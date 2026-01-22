¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
VTuber»öÌ³½ê¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×½êÂ°¡¢ËÜ°¤Ìï¤¢¤º¤µ¡¡Ï¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÅÐ¾ì´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Ç1·î23Æü(¶â)15»þ¤«¤é¼õÃíÈÎÇä³«»Ï
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÛ¬ ½¡ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖCP-TWS01E¡×¤È¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¼çÂÎ¤ÎVTuber»öÌ³½ê¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡ÖËÜ°¤Ìï¤¢¤º¤µ¢¨1¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¼õÃíÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339263/images/bodyimage1¡Û
ËÜµ¡¼ï¡ÖCP-TWS01E¡×¤Ï¡¢Qualcom£í(R)¼ÒÀ½¤ÎSoC¡ÖQCC3072¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊSBC¤äAAC¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëQualcomm(R) aptXTM Adaptive¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAndroidÃ¼Ëö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎQualcomm (R) aptXTM¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â²»¼Á¡¦ÄãÃÙ±ä¡¦¹â¤¤ÀÜÂ³°Ý»ýÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iPhone¤äAndroidÃ¼Ëö¡¢²»³Ú¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¹âÉÊ°Ì¤Êº¸±¦Æ±»þÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖQualcomm(R) TrueWireless Mirroring¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¿Æµ¡¤È¤·¤ÆÀÜÂ³¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëº¸±¦È¿ÂÐÂ¦¤Î¿®¹æ¤ò¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÁ÷¤ê½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ç¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¿®¹æ¤ÎÅÁÁ÷¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ï»þ¥íー¥ë¥¹¥ï¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤ä¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÊÒ¸º¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ANC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ëµ¡Ç½¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥âー¥É¡Ëµ¡Ç½¡¢ÄãÃÙ±ä¥âー¥É¡Ê¥²ー¥à¥âー¥É¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ¿åµ¡Ç½¡ÊIPX4¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°»þ¤Î´À¤äµÞ¤Ê±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ë¡Ö¦ÂÏº¡×¤ä¡ÖÌÇ¡×¤òËÜÂÎ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÉáÃÊ»È¤¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï´°Á´Ï¿¤ê²¼¤í¤·¡ÊÁ´13¥ïー¥É¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖËÜ°¤Ìï¤¢¤º¤µ¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖONKYO DIRECT¡×¤ª¤è¤ÓÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡ÖONKYO DIRECT ANIME STORE¡Ê°Ê²¼¡¢²»¥¢¥Ë¡Ë¡×¤Ë
¤Æ1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡Ö²»¥¢¥Ë¡×¤Ç¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Âµ¡Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤ä²»¼Á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬ÀßÃÖ¤ÎÀìÍÑQR¥³ー¥É¤«¤é¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥²ー¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥²ー¥à¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ëVTuber»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤â¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤òµá¤á¤Æ¾ïÀß¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://specialite.games/
X¡§https://x.com/Specialite_JP
¢¨1 ¡ØËÜ°¤Ìï¤¢¤º¤µ¡Ù¤È¤Ï
¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¡£
²¿»ö¤Ë¤â°ì½ê·üÌ¿¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤¬¡¢³ÊÆ®¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡©
YouTube¡§https://www.youtube.com/@azusa_honami
X¡§https://x.com/azusa_honami
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿Ï¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339263/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339263/images/bodyimage3¡Û
¡Ú¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¼õÃíÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¢£¼õÃíÈÎÇä(1)¡§ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡ÖONKYO DIRECT¡× ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339263/images/bodyimage1¡Û
ËÜµ¡¼ï¡ÖCP-TWS01E¡×¤Ï¡¢Qualcom£í(R)¼ÒÀ½¤ÎSoC¡ÖQCC3072¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊSBC¤äAAC¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëQualcomm(R) aptXTM Adaptive¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAndroidÃ¼Ëö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎQualcomm (R) aptXTM¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â²»¼Á¡¦ÄãÃÙ±ä¡¦¹â¤¤ÀÜÂ³°Ý»ýÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iPhone¤äAndroidÃ¼Ëö¡¢²»³Ú¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¹âÉÊ°Ì¤Êº¸±¦Æ±»þÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖQualcomm(R) TrueWireless Mirroring¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¿Æµ¡¤È¤·¤ÆÀÜÂ³¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëº¸±¦È¿ÂÐÂ¦¤Î¿®¹æ¤ò¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÁ÷¤ê½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ç¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¿®¹æ¤ÎÅÁÁ÷¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ï»þ¥íー¥ë¥¹¥ï¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤ä¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÊÒ¸º¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ANC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ëµ¡Ç½¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥âー¥É¡Ëµ¡Ç½¡¢ÄãÃÙ±ä¥âー¥É¡Ê¥²ー¥à¥âー¥É¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ¿åµ¡Ç½¡ÊIPX4¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°»þ¤Î´À¤äµÞ¤Ê±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ë¡Ö¦ÂÏº¡×¤ä¡ÖÌÇ¡×¤òËÜÂÎ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÉáÃÊ»È¤¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¤¥¹¤Ï´°Á´Ï¿¤ê²¼¤í¤·¡ÊÁ´13¥ïー¥É¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖËÜ°¤Ìï¤¢¤º¤µ¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖONKYO DIRECT¡×¤ª¤è¤ÓÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡ÖONKYO DIRECT ANIME STORE¡Ê°Ê²¼¡¢²»¥¢¥Ë¡Ë¡×¤Ë
¤Æ1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡Ö²»¥¢¥Ë¡×¤Ç¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Âµ¡Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤ä²»¼Á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬ÀßÃÖ¤ÎÀìÍÑQR¥³ー¥É¤«¤é¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥²ー¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥²ー¥à¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ëVTuber»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤â¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤òµá¤á¤Æ¾ïÀß¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://specialite.games/
X¡§https://x.com/Specialite_JP
¢¨1 ¡ØËÜ°¤Ìï¤¢¤º¤µ¡Ù¤È¤Ï
¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¡£
²¿»ö¤Ë¤â°ì½ê·üÌ¿¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤¬¡¢³ÊÆ®¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡©
YouTube¡§https://www.youtube.com/@azusa_honami
X¡§https://x.com/azusa_honami
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿Ï¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339263/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339263/images/bodyimage3¡Û
¡Ú¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¼õÃíÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¢£¼õÃíÈÎÇä(1)¡§ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡ÖONKYO DIRECT¡× ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸