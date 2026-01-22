¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ :¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤Ï2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë214²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂçÍ½Â¬ ¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¿©ÉÊ¼ûÍ×¤È³°¿©»º¶È³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤ËCAGR4.44¡ó¤Ç»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤¬¿Ê¹Ô
¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë54²¯7000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é214²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬4.44¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë¿ÉÌ£¤È¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷Ì£¤ä¿É¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎÁÍý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤È¿ÉÌ£¿©ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê
¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌ£³Ð¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤äZÀ¤Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤ë»É·ãÅª¤ÊÌ£³ÐÂÎ¸³¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤Ï¤½¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¿·¤·¤¤É÷Ì£¤äÆÈ¼«¤Î¿É¤µ¤Î¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤òµá¤á¡¢¿¦¿ÍÀ½ÉÊ¤ä¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷Ì£¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
¶¥Áè¤Î·ã²½¤È»Ô¾ì¤ÎË°ÏÂ
»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤ä´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤äÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ì¤ÎË°ÏÂ¾õÂÖ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤äÀ½ÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢´ë¶È¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ÈÎÁÍý¤ÎÂ¿ÍÍÀ
¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂçÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎÁÍý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷Ì£¤ò»î¤¹¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤Î¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÎ®ÄÌ¤Î³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü McIlhenny Company
¡ü McCormick & Company, Inc
¡ü Huy Fong Food
¡ü Baumer Foods
¡ü Garner Foods
¡ü B&G Foods
¡ü The Kraft Heinz Company
¡ü SALSA TAMAZULA SA DE CV
¡ü Bruce Foods
¡ü Schwartz
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È
¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥½ー¥¹¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÑÅÓÀ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤ËÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ê¥Í¤äßÖ¤áÊª¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥×¥í¤Î¿ßË¼¤ä²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢É÷Ì£¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´Íý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ
ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÎÍ¥°ÌÀ
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤¬¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤ÎÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥³¥¹¤ä¥Ðー¥Ù¥¥åー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎÁÍý¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥Úー¥Ë¥ç¤ä¥Ï¥Ð¥Í¥í¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñー¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤¬°ÂÄê¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÌÊÆ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È³èÈ¯¤Ê¿©ÉÊ»º¶È´ðÈ×¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥½ー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
