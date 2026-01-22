¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¥À¥Ö¥ë¥É¥ê¥ëÊý¼°¡¢¥Þ¥ë¥Á¥É¥ê¥ëÊý¼°¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î22Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢À¤³¦¤Î6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤ËÌó6331É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó8472É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È¼«Æ°²½Åê»ñ¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢¶¡µëÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢²Ã¹©ÂÐ¾ÝÊª¤ÎÏ»ÌÌ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë·ê¤¢¤±²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¼«Æ°²½¹©ºîµ¡³£¤Ç¤¹¡£
²È¶ñÀ½Â¤¡¢ÌÚ¹©¡¢¶âÂ°²Ã¹©¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈÄºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿ÌÌÆ±»þ²Ã¹©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹©Äø¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤ÊÀ©¸æµ¡Ç½¤È¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ã¹©»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÎÌÅªÊ¬ÀÏ¤È¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊñ³çÅª¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ーÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎÆ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ä²Ã¹©ÀºÅÙ¤Ø¤ÎÍ×µá¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¼ûÍ×¹½Â¤¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ÃÈñ¶â³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤È¾ÍèÍ½Â¬¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤ª¤è¤Ó¹ñÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤äÍÑÅÓ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢À¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÍèÀ®Ä¹¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È³Æ¼Ò¤ÎÀßÈ÷Åê»ñÈ½ÃÇ¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢HOMAG Group¡¢Stancomplect¡¢Biesse¡¢Wuxi Nanxing Equipment¡¢Guangzhou KDT Machinery¡¢Guangdong Hold CNC Equipment¡¢Jinan Yiming CNC Machinery¡¢Qingdao Yongqiang Woodworking Machinery¡¢Shenzhen Dazu Intelligent Control Technology¡¢Yantai Xiaofeng CNC Equipment¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢»ö¶ÈÅ¸³«ÃÏ°è¡¢ºÇ¶á¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ä»ö¶ÈÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢À¤³¦¤Î6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤ËÌó6331É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó8472É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È¼«Æ°²½Åê»ñ¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢¶¡µëÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢²Ã¹©ÂÐ¾ÝÊª¤ÎÏ»ÌÌ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë·ê¤¢¤±²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¼«Æ°²½¹©ºîµ¡³£¤Ç¤¹¡£
²È¶ñÀ½Â¤¡¢ÌÚ¹©¡¢¶âÂ°²Ã¹©¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈÄºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿ÌÌÆ±»þ²Ã¹©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹©Äø¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤ÊÀ©¸æµ¡Ç½¤È¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ã¹©»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÎÌÅªÊ¬ÀÏ¤È¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊñ³çÅª¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ーÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎÆ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ä²Ã¹©ÀºÅÙ¤Ø¤ÎÍ×µá¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¼ûÍ×¹½Â¤¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ÃÈñ¶â³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤È¾ÍèÍ½Â¬¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤ª¤è¤Ó¹ñÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤äÍÑÅÓ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢À¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢6ÌÌ²Ã¹©ÂÐ±þCNC¥É¥ê¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÍèÀ®Ä¹¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È³Æ¼Ò¤ÎÀßÈ÷Åê»ñÈ½ÃÇ¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢HOMAG Group¡¢Stancomplect¡¢Biesse¡¢Wuxi Nanxing Equipment¡¢Guangzhou KDT Machinery¡¢Guangdong Hold CNC Equipment¡¢Jinan Yiming CNC Machinery¡¢Qingdao Yongqiang Woodworking Machinery¡¢Shenzhen Dazu Intelligent Control Technology¡¢Yantai Xiaofeng CNC Equipment¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢»ö¶ÈÅ¸³«ÃÏ°è¡¢ºÇ¶á¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ä»ö¶ÈÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________