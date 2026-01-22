¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ö2025 ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿CRM¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ¡×¤òÈ¯´©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÍ×ÎÎ¤Ë¤Æ¡Ö2025 ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿CRM¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ¡×¤òÈ¯´©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÀ°È÷¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤¦¤¨¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê´û·ÀÌó¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼èÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎCRM¤Ë·¸¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´«¤á¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ñÎÁÂÎºÛ
È¯´©Æü:2025Ç¯12·î22Æü
ÂÎºÛ:A4 / 27ÊÇ
PDF¾¦ÉÊ:55,000±ß¡ÊËÜÂÎ50,000±ß¡¡¾ÃÈñÀÇ5,000±ß¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ CRM ¤Î¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
Ä´ººÊýË¡¡§Åö¼ÒÀìÌç¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¸¸¥Ä´ººÊ»ÍÑ
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î～2025Ç¯12·î
¢£¥ê¥µー¥ÁÆâÍÆ
I¡¥ÁíÏÀ
1¡¥¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
1.1. ¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±Åù――¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ËÀø¤à²õ¤¹¤Ù¤ 2 ¤Ä¤ÎÊÉ
1.2. ¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¹©É×
2¡¥¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
2.1. ÅêÆþ»þ´ü――2020Ç¯Á°¸å¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÅêÆþ
2.2. µ¡Ç½Èæ³Ó
2.2.1. ¶¦ÄÌµ¡Ç½―¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ÈÆ±Åùµ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¶¦ÄÌ
2.2.2. º¹ÊÌ²½µ¡Ç½―³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡µ¡Ç½¤Ë°ã¤¤
2.3. ¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
2.4.Ì¤·ÀÌó¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
3¡¥º£¸å¤Î¼èÁÈ¤ß
II¡¥»ö¶È¼Ô¤Î¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
1¡¥STNet
2¡¥JCOM
3¡¥¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¢Í¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.yano.co.jp/market_reports/R67200501
¢Í¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
https://www.yano.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
½¾Íè¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÀ°È÷¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤¦¤¨¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê´û·ÀÌó¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼èÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎCRM¤Ë·¸¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´«¤á¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ñÎÁÂÎºÛ
È¯´©Æü:2025Ç¯12·î22Æü
ÂÎºÛ:A4 / 27ÊÇ
PDF¾¦ÉÊ:55,000±ß¡ÊËÜÂÎ50,000±ß¡¡¾ÃÈñÀÇ5,000±ß¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ CRM ¤Î¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
Ä´ººÊýË¡¡§Åö¼ÒÀìÌç¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¸¸¥Ä´ººÊ»ÍÑ
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î～2025Ç¯12·î
¢£¥ê¥µー¥ÁÆâÍÆ
I¡¥ÁíÏÀ
1¡¥¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
1.1. ¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±Åù――¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ËÀø¤à²õ¤¹¤Ù¤ 2 ¤Ä¤ÎÊÉ
1.2. ¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¹©É×
2¡¥¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
2.1. ÅêÆþ»þ´ü――2020Ç¯Á°¸å¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÅêÆþ
2.2. µ¡Ç½Èæ³Ó
2.2.1. ¶¦ÄÌµ¡Ç½―¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ÈÆ±Åùµ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¶¦ÄÌ
2.2.2. º¹ÊÌ²½µ¡Ç½―³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡µ¡Ç½¤Ë°ã¤¤
2.3. ¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
2.4.Ì¤·ÀÌó¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
3¡¥º£¸å¤Î¼èÁÈ¤ß
II¡¥»ö¶È¼Ô¤Î¼èÁÈ¤ßÆ°¸þ
1¡¥STNet
2¡¥JCOM
3¡¥¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¢Í¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.yano.co.jp/market_reports/R67200501
¢Í¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
https://www.yano.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø