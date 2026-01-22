¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ìÄ´ºº¡§¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¿ä°Ü¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ2026-2032
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×-YH Research¤¬Êñ³çÅªÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
¡ÊÈ¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡Ë
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤Î¹½Â¤¡¢À®Ä¹À¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÎÆ°¸þ¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÆÃÄ§¤òÊñ³çÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¡¦Ê¬Îà¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÆÃÀ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢»º¶È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö´Ä¶¤ä¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¸ø³«Ãæ¡ª²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1303506/vertical-circulation-parking-equipment
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¹½À®¡Û
¢¡ ¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤È¤Ï
¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤Ï¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Î½Û´Ä±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¼«Æ°Åª¤Ë¼ÖÎ¾¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Êµ¡³£¼°Ãó¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¿âÄ¾¾º¹ßÁõÃÖ¤È²óÅ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¿âÄ¾¶õ´Ö¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤¬ÁõÃÖÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤ËÊÝ´É¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¿×Â®¤Ë¼ÖÎ¾¤ò½Ð¸ý¤Þ¤ÇÈÂÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ï¤ÎÀßÈ÷¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î¾¦¶ÈÃÏ°è¤ä¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÃó¼Ö¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¶èÊ¬
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊAgustin-Electric¡¢ Gdcarbarn¡¢ Mutrade¡¢ Schneider Global¡¢ Spaceplus¡¢ Tada Parking¡¢ Huiqiang Group¡¢ Dahan Construction Machinery¡¢ Gosin Industrial¡¢ Hubei Sanfeng Intelligent Equipment¡¢ Hunan Geosheng Intelligent Technology¡¢ Meysher Parking¡¢ Tianchen Intelligent Parking¡¢ WEIHUA¡Ë
´ë¶È¤´¤È¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¡µë¥¨¥ê¥¢¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢µ»½ÑÄó·È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡£¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¼ÂÎÏº¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡Ê6-8 Storey¡¢ 8-10 Storey¡¢ Others¡Ë
À½ÉÊÊÌ¤Ë²Á³ÊÂÓ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦»Ô¾ì¿»Æ©Î¨¤òÈæ³Ó¡£¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊBusiness Center¡¢ Office Building¡¢ Station¡¢ Parking Lot¡¢ Others¡Ë
»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢±þÍÑ³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¡¢¼ûÍ×¤Î½¸Ãæ¥¨¥ê¥¢¤òÆÃÄê¡£ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ä¥Ëー¥ºÆ°¸þ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
³ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑÇØ·Ê¤ä¾ÃÈñ·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÍøÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡§
¡ÊÈ¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡Ë
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤Î¹½Â¤¡¢À®Ä¹À¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÎÆ°¸þ¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÆÃÄ§¤òÊñ³çÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¡¦Ê¬Îà¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÆÃÀ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢»º¶È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö´Ä¶¤ä¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¸ø³«Ãæ¡ª²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1303506/vertical-circulation-parking-equipment
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¹½À®¡Û
¢¡ ¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤È¤Ï
¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷¤Ï¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Î½Û´Ä±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¼«Æ°Åª¤Ë¼ÖÎ¾¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Êµ¡³£¼°Ãó¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¿âÄ¾¾º¹ßÁõÃÖ¤È²óÅ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¿âÄ¾¶õ´Ö¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤¬ÁõÃÖÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤ËÊÝ´É¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¿×Â®¤Ë¼ÖÎ¾¤ò½Ð¸ý¤Þ¤ÇÈÂÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ï¤ÎÀßÈ÷¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î¾¦¶ÈÃÏ°è¤ä¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÃó¼Ö¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¶èÊ¬
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊAgustin-Electric¡¢ Gdcarbarn¡¢ Mutrade¡¢ Schneider Global¡¢ Spaceplus¡¢ Tada Parking¡¢ Huiqiang Group¡¢ Dahan Construction Machinery¡¢ Gosin Industrial¡¢ Hubei Sanfeng Intelligent Equipment¡¢ Hunan Geosheng Intelligent Technology¡¢ Meysher Parking¡¢ Tianchen Intelligent Parking¡¢ WEIHUA¡Ë
´ë¶È¤´¤È¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¡µë¥¨¥ê¥¢¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢µ»½ÑÄó·È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡£¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¼ÂÎÏº¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡Ê6-8 Storey¡¢ 8-10 Storey¡¢ Others¡Ë
À½ÉÊÊÌ¤Ë²Á³ÊÂÓ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦»Ô¾ì¿»Æ©Î¨¤òÈæ³Ó¡£¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊBusiness Center¡¢ Office Building¡¢ Station¡¢ Parking Lot¡¢ Others¡Ë
»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢±þÍÑ³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¡¢¼ûÍ×¤Î½¸Ãæ¥¨¥ê¥¢¤òÆÃÄê¡£ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ä¥Ëー¥ºÆ°¸þ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
³ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑÇØ·Ê¤ä¾ÃÈñ·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÍøÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¿âÄ¾½Û´Ä¼°Ãó¼ÖÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡§