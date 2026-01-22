¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ê¥ª¥óÂç³Ø/¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÂç³Ø¡Û£±·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¡¢µÚ¤Ó¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°Î±³ØÁêÃÌ²ñ»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£³Ø¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦
¥¹¥¤¥¹¼°¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤òÀ¤³¦3¤«¹ñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥á¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ»öÌ³¶É¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¥°¥ê¥ª¥ó¡¿¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÆüËÜ»öÌ³¶É¡¢±¿±Ä¡§iae¥°¥íー¥Ð¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°Î±³ØÁêÃÌ²ñ¤Ë»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼çºÅ¡§¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢¸å±ç¡§ºßÆü¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Æ±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÂç³Ø¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ¡×¤È¡ÖÂç³Ø±¡¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¤ä¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/338386/images/bodyimage1¡Û
¡Ú¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°Î±³ØÁêÃÌ²ñ¡Û
Æü»þ¡§
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
10:00～16:30¡ÊµÙ·Æ 13:00～14:00 / ºÇ½ªÆþ¾ì 16:00¡Ë
¾ì½ê¡§
Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþ±ØÆüËÜ¶¶¸ý ¥µ¥Ô¥¢¥¿¥ïー5³¬¡Ë
Tel : 03-6888-8080
ÂÐ¾Ý¡§
¥¹¥¤¥¹Î±³Ø¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÀ©¡Ë
¼çºÅ¡§
¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°
¸å±ç¡§
ºßÆü¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û
¾ÜºÙ¤È¤´Í½Ìó¡§
https://www.swisslearning.jp/study-abroad-consultation-2026
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ³µÍ×¡Û
£±¡¥Âç³Ø¿Ê³Ø¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:00-11:00
£²¡¥Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:00-12:00
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡Û
- ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ³Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ³Ø»Î¹æ¡¿½¤»Î¹æ¡¿½¤Î»½ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¥µ¥Þー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¼Áµ¿±þÅú
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦³¤³°¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¿·Ð±Ä¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¿´Ñ¸÷¡¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¤Ç½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ê¤É¤Ç½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥¯¥ëー¥º¥Ä¥¢ー²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥°¥ëー¥×¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ê³Ø¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡õÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.lhejapan.com/event/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥°¥ê¥ª¥óÂç³Ø¡¿¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÂç³Ø ÆüËÜ»öÌ³¶É
[Ï¢ÍíÀè]¡¡japan@ec.sommet-education.com¡¿ 050-5433-8770
[Web¥µ¥¤¥ÈURL]¡¡https://www.lhejapan.com/event/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/338386/images/bodyimage3¡Û
¥°¥ê¥ª¥óÂç³Ø¤È¤Ï
¥¹¥¤¥¹¹ñÆâ¤Ë2¤«½ê¡Ê¥°¥ê¥ª¥ó¡¿¥Ó¥å¥ë¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ä¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°é¤òÀìÌç¤È¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£1962Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Âç³Ø½êºßÃÏ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¼ø¶È¤ä¼Â½¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À¤³¦Ìó100¤«¹ñ¤«¤é¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶È³¦¤Ç¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¬Æþ³Ø¡£
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°Âè6°Ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤â°ìÌÜ¤ò¤ª¤¯Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê»²¾È¸µ¡§https://www.glion.jp/¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/338386/images/bodyimage4¡Û
¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÂç³Ø¤È¤Ï
¥¹¥¤¥¹¡Ê¥¯¥é¥ó¥â¥ó¥¿¥Ê¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê¥Þ¥ë¥Ùー¥ê¥ã¡Ë¤È¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¿¥Û¥Æ¥ë¶µ°é¤òÀìÌç¤È¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£1954Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¼ø¶ÈµÚ¤Ó¼Â½¬¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°Âè£²°Ì¤ò¸Ø¤ë¡£IT¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£ËèÇ¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤è¤ê100¼Ò°Ê¾å¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤¬³Ø¹»¤òË¬¤ìºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î½¤Î»¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤ä½¤»Î¹æ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢MBA¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ë¡£¡Ê»²¾È¸µ¡§https://www.lesroches.jp/¡Ë
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§iae¥°¥íー¥Ð¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¹¥¤¥¹¼°¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤òÀ¤³¦3¤«¹ñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥á¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ»öÌ³¶É¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¥°¥ê¥ª¥ó¡¿¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÆüËÜ»öÌ³¶É¡¢±¿±Ä¡§iae¥°¥íー¥Ð¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°Î±³ØÁêÃÌ²ñ¤Ë»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼çºÅ¡§¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢¸å±ç¡§ºßÆü¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Æ±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÂç³Ø¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ¡×¤È¡ÖÂç³Ø±¡¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¤ä¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/338386/images/bodyimage1¡Û
¡Ú¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°Î±³ØÁêÃÌ²ñ¡Û
Æü»þ¡§
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
10:00～16:30¡ÊµÙ·Æ 13:00～14:00 / ºÇ½ªÆþ¾ì 16:00¡Ë
¾ì½ê¡§
Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþ±ØÆüËÜ¶¶¸ý ¥µ¥Ô¥¢¥¿¥ïー5³¬¡Ë
Tel : 03-6888-8080
ÂÐ¾Ý¡§
¥¹¥¤¥¹Î±³Ø¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÀ©¡Ë
¼çºÅ¡§
¥¹¥¤¥¹¥éー¥Ë¥ó¥°
¸å±ç¡§
ºßÆü¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û
¾ÜºÙ¤È¤´Í½Ìó¡§
https://www.swisslearning.jp/study-abroad-consultation-2026
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ³µÍ×¡Û
£±¡¥Âç³Ø¿Ê³Ø¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:00-11:00
£²¡¥Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:00-12:00
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡Û
- ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ³Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ³Ø»Î¹æ¡¿½¤»Î¹æ¡¿½¤Î»½ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¥µ¥Þー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¼Áµ¿±þÅú
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦³¤³°¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¿·Ð±Ä¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¿´Ñ¸÷¡¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¤Ç½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ê¤É¤Ç½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥¯¥ëー¥º¥Ä¥¢ー²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥°¥ëー¥×¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ê³Ø¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡õÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.lhejapan.com/event/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥°¥ê¥ª¥óÂç³Ø¡¿¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÂç³Ø ÆüËÜ»öÌ³¶É
[Ï¢ÍíÀè]¡¡japan@ec.sommet-education.com¡¿ 050-5433-8770
[Web¥µ¥¤¥ÈURL]¡¡https://www.lhejapan.com/event/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/338386/images/bodyimage3¡Û
¥°¥ê¥ª¥óÂç³Ø¤È¤Ï
¥¹¥¤¥¹¹ñÆâ¤Ë2¤«½ê¡Ê¥°¥ê¥ª¥ó¡¿¥Ó¥å¥ë¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ä¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°é¤òÀìÌç¤È¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£1962Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Âç³Ø½êºßÃÏ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¼ø¶È¤ä¼Â½¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À¤³¦Ìó100¤«¹ñ¤«¤é¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶È³¦¤Ç¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¬Æþ³Ø¡£
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°Âè6°Ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤â°ìÌÜ¤ò¤ª¤¯Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê»²¾È¸µ¡§https://www.glion.jp/¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/338386/images/bodyimage4¡Û
¥ì¡¦¥í¥Ã¥·¥åÂç³Ø¤È¤Ï
¥¹¥¤¥¹¡Ê¥¯¥é¥ó¥â¥ó¥¿¥Ê¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê¥Þ¥ë¥Ùー¥ê¥ã¡Ë¤È¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¿¥Û¥Æ¥ë¶µ°é¤òÀìÌç¤È¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£1954Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¼ø¶ÈµÚ¤Ó¼Â½¬¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°Âè£²°Ì¤ò¸Ø¤ë¡£IT¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£ËèÇ¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤è¤ê100¼Ò°Ê¾å¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤¬³Ø¹»¤òË¬¤ìºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î½¤Î»¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤ä½¤»Î¹æ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢MBA¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ë¡£¡Ê»²¾È¸µ¡§https://www.lesroches.jp/¡Ë
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§iae¥°¥íー¥Ð¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø