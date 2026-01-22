¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»î¸³ÁõÃÖ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÃæÅÅ°µ»î¸³ÁõÃÖ¡¢¹âÅÅ°µ»î¸³ÁõÃÖ¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î22Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»î¸³ÁõÃÖ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»î¸³ÁõÃÖ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÅÅÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»î¸³ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤ËÌó638É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó997É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï6.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤äÃßÅÅÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤¤À®Ä¹¤¬Â³¤¯»Ô¾ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÄ´À°¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢¶¡µëÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÅÅÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»î¸³ÁõÃÖ¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤ÎÀÇ½¡¢°ÂÁ´À¡¢ÂÑµ×À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»î¸³ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£ÅÅÃÓ¤Î½¼ÊüÅÅÆÃÀ¡¢¼÷Ì¿¡¢¿®ÍêÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊÉÊ¼Á¤Î³ÎÊÝ¤ä»ö¸ÎËÉ»ß¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¼ÖÎ¾¸þ¤±ÅÅÃÓ¤Î¹âÀÇ½²½¤ä¹âÍÆÎÌ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇÀºÌ©¤Ê»î¸³¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»Ô¾ì¤Î½ÅÍ×À¤ÏÇ¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÎÌÅªÊ¬ÀÏ¤È¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊñ³çÅª¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ーÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎÆ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢»Ô¾ì¼ûÍ×¤òº¸±¦¤¹¤ë¼çÍ×Í×°ø¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µ»½Ñ³×¿·¤äµ¬À©¶¯²½¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ÃÈñ¶â³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤È¾ÍèÍ½Â¬¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤ª¤è¤Ó¹ñÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÃÓ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸ÃÊ³¬¤äÆ³Æþ¾õ¶·¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢À¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÅÅÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»î¸³ÁõÃÖ¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÍèÀ®Ä¹¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢WONIK PNE¡¢ESPEC Corp¡¢Chroma¡¢Fujian Nebula Electronics¡¢Arbin Instruments¡¢Bitrode¡¢Keysight¡¢TOYO SYSTEM¡¢Soft Energy Controls¡¢Digatron¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Maccor¡¢Chen Tech Electric¡¢Kikusui Electronics¡¢Neware Technology Limited¡¢Hokuto Denko (MEIDENSHA)¡¢Sinexcel¡¢ITECH Electronics¡¢Matsusada Precision¡¢NH Research¡¢PRODIGIT Electronics¡¢WinAck Battery Technology¡¢Myway Plus¡¢TAKASAGO LTD¡¢Global-Tech Co., Ltd¡¢PEC¡¢HUMO Laboratory, Ltd¡¢Accretech Powertro System¡¢Nippon Steel Texeng¡¢Kewell¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢Å¸³«ÃÏ°è¡¢ºÇ¶á¤Î»ö¶ÈÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
