DUNLOP¡¢Cabot Corporation¤È»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤Î ¾¦¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë
DUNLOP¡¢Cabot Corporation¤È»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤Î ¾¦¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë
¡¡DUNLOP(¼ÒÌ¾¡§½»Í§¥´¥à¹©¶È(³ô)¡¢¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¸ç¡Ë¤Ï¡¢Cabot Corporation¤È»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤Î¾¦¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Cabot¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥¿¥¤¥ä¤òÇ®Ê¬²ò¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Ãº²½Êª¤òCabot¤ÎEVOLVE¢¨¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÁÇºà¤ÎÎÌ»º¥¿¥¤¥ä¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡Cabot¤Î»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÆÃµö¤òÍ¤¹¤ëºÆÀ¸¥«ー¥Ü¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥¿¥¤¥äÀ¸»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿·ÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÎÌ»º¥¿¥¤¥ä¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑÉ¾²Á¤ò¿Ê¤á¡¢Cabot¤Ïº£¸å¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ô¾ì¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÀ¸¥«ー¥Ü¥óµ»½Ñ¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ºàÎÁ³«È¯ËÜÉô¡¡ºàÎÁÂè»ÍÉôÄ¹¡¡ËÙ¸ýÂîÌé
Ä©Àï¤ò·Ç¤²¤ëDUNLOP¤Ï¡¢Cabot¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤Î·ë½¸¤Ë¤è¤êÁá´ü¤ÎÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Cabot Corporation Vice President and General Manager, Sustainable Solutions, Reinforcement Materials segment Aatif Misbah
Êä¶¯ÍÑ¥«ー¥Ü¥óÊ¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤ÏÅö¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¹âµ¡Ç½»ñ¸»½Û´Ä·¿Êä¶¯À¥«ー¥Ü¥ó¤ò¥¿¥¤¥äÍÑÅÓ¤Ç»î¸³¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢DUNLOP¤È¶¨¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄù·ë¤ÏÅö¼Ò¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¶È³¦¤ÎÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¸¶ºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ë¹½ÁÛ¡ÖTOWANOWA¡Ê¥È¥ï¥Î¥ï¡Ë¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÖTOWANOWAŽ£¤Ï¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¾å¤Î5¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤Ê¤ëŽ¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥ó¥°Ž£¤È³Æ¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëŽ¢¥Çー¥¿¥ê¥ó¥°Ž£¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°´Ö¤Ç¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOWANOWA¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¸¶ºàÎÁ¤Î³èÍÑ¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖTOWANOWA¡×¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹âÀÇ½²½¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¸þ¾å¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Cabot Corporation³µÍ×
Cabot Corporation¡ÊNYSE: CBT¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÆÃ¼ì²½³ØÉÊ¡¦µ¡Ç½ÀºàÎÁ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Êä¶¯ÍÑ¥«ー¥Ü¥ó¡¢ÆÃ¼ì¥«ー¥Ü¥ó¡¢ÅÅÃÓºàÎÁ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÃå¿§ºÞ¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥Á¤ª¤è¤ÓÆ³ÅÅÀ¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¢¥Ò¥åー¥à¥É¶âÂ°»À²½Êª¤ª¤è¤Ó¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Cabot ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Êcabotcorp.com.¡Ë¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§2 Seaport Lane, Suite 1400, Boston, MA 02210
ÂåÉ½¼Ô ¡§President and Chief Executive Officer¡¡Sean D. Keohane
ÀßÎ© ¡§1882Ç¯
¢¨EVOLVE¡§¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊä¶¯¥«ー¥Ü¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÀÇ½ºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCabot ¤Îµ»½Ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£EVOLVE ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÎÌ»º¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ÎÁ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£