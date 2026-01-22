¡ÚÈ¬²¦»Ò»Ôºß½»¤ÎÊý É¬¸«¡Û¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥àÁÏ¶È39¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¿·½ÕÂç´¶¼Õº× ³«ºÅ·èÄê¡ª
1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¡¡¿·½ÕÂç´¶¼Õº×¥Á¥é¥·¡ÊÉ½ÌÌ¡Ë
1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¡¡¿·½ÕÂç´¶¼Õº×¥Á¥é¥·¡ÊÎ¢ÌÌ¡Ë
Á´¹ñ100Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¡ª2026Ç¯¤ËÁÏ¶È39¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡õÁý²þÃÛ ¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nikka-home.co.jp/) ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÏ¶»³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÅÄÍµµ×¡¢°Ê²¼ ¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¡Ë¤Î´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥àÈ¬²¦»Ò¥·¥çー¥ëー¥à(https://hachioji-nikka.com/) ¤Ë¤Æ¡¢1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¿·½ÕÂç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¤Ï2026Ç¯¤ËÁÏ¶È39¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª39¡á¥µ¥ó¥¥åー¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¿·½ÕÂç´¶¼Õº×¡×¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤«¤óµÍ¤áÊüÂê¡õ¾Æ¤°ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È*¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ö¤ß¤«¤óµÍ¤áÊüÂê¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢¤ª1ÁÈÍÍ1²ó¸Â¤ê¡¢³ÆÆüÀèÃå50ÁÈÍÍ¤Þ¤Ç
¡ö¾Æ¤°ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢1ÁÈ¤¢¤¿¤ê2ËÜ¡¢³ÆÆüÀèÃå50ÁÈÍÍ¤Þ¤Ç
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ·ô2Ëü±ßÊ¬¤ä¤ªÊÆ5kg¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¥Öー¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤Î¾å¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¤Ï¡¢Panasonic¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥íー¥é¡×¤¬70¡óOFF¡¢¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¥é¥¯¥¨¥é¡×¤¬67¡óOFF¡¢Panasonic¤ÎÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¡Ö¥·ー¥é¥¤¥ó¡×¤¬55¡óOFF¤Ê¤É¿Íµ¤¿å²ö¤ê¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ³ä°ú¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥Ã¥É¥ï¥ó¤Î¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤¬¸Í·úÍÑ¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑ¤È¤â¤Ë60¡óOFF¤ÈÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´À®Ìó¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ÎÌµ½þ¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É³Æ¥áー¥«ー¤´¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÂçÇä¤ê½Ð¤·¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅöÆü¤Ï¡Ö½»¤Þ¤¤¤ÎÁêÃÌ²ñ¡×¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤ªÇº¤ß¡¦ÉÔ°Â¤ò¡¢°ìµ¤¤ËÁêÃÌ¡õ²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥àÈ¬²¦»Ò¥·¥çー¥ëー¥à³°´Ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü»þ¡§1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡³ÆÆü10¡§00～16¡§00¤Þ¤Ç
¼çºÅ¡§¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥àÈ¬²¦»Ò¥·¥çー¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡https://hachioji-nikka.com/
½»½ê¡§¢©192-0062
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÂç²£Ä®11-8 ¥ª¥¢¥·¥¹2 1³¬
¾ÜºÙ¡§https://hachioji-nikka.com/news/20260107110434.html
¤ªÌä¹ç¤»
¥Õ¥êー¥³ー¥ë¡¡0120-88-7549
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÄ¾ÄÌÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¼õÉÕ»þ´Ö¡§¡¡8¡§30～19¡§00
¡ÊÆüÍË¡¢Âè1¡¦2¡¦3ÅÚÍË¡¡9¡§00～18¡§00¡Ë
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò¾ðÊó
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡¡¡¡½»½ê¡§¢©458-0007¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÏ¶»³ÆóÃúÌÜ1225ÈÖÃÏ
¡¡¡¡ÁÏ¶È¡§1987Ç¯1·î¡Ê¸Ä¿Í¾¦Å¹¤È¤·¤Æ³«¶È¡Ë
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ñÄ¹¡¡±Ý¸Í¡¡¶Ö¼£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¡¡À¾ÅÄ¡¡Íµµ×
¡¡»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
¡¡¼Ò°÷¿ô¡§¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¡1,695Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
¡¡¡¡Ç¯¾¦¡§¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¡711.6²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë
»Ü¹©¼ÂÀÓ¡§¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¡88,842·ï¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Îß·×900,953·ï¤òÄ¶¤¨¤ë»Ü¹©¼ÂÀÓ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·ÃÛ¡¦Áý²þÃÛ¡¦Å¹ÊÞÀß·×¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ´ÈÌ¡ÊÆâÁõ¹©»ö¡¦³°Áõ¹©»ö¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÉÁõ¹©»ö¡¦¿å²ö¤ê¹©»ö¡¦³°¹½¹©»ö¡¦²¼¿åÆ»ÀÚÂØ¹©»ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·úÃÛ»ñºà¡¦¾®Êª¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ØÅì»Ù¼Ò
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ØÅì»Ù¼Ò
¢©158-0083
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è±üÂôÈ¬ÃúÌÜ5-4¡¡2F
ÅÅÏÃ¡§03-5752-5201
FAX¡§03-5752-5202
¥áー¥ë¡§web.kanto@nikka-home.co.jp
¹ÊóÃ´Åö¡§ÅÚÅÄ
