¡Ú1/22¤è¤ê¡Û¡Ö¡ÚÊ¡²¬¸©¡ÛºÇÂç2250Ëü±ß¡íÃæ¾®´ë¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¦ÄÂ¾å¤²¶ÛµÞ»Ù±çÊä½õ¶â¡í¡×¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æÂÙÂå)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢
½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¡ªÊ¡²¬¸©¤Î¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¦ÄÂ¾å¤²¶ÛµÞ»Ù±çÊä½õ¶â¡×¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¿½ÀÁ´ü¸Â¡§
1¼¡Êç½¸ÎáÏÂ8Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÉ¬Ãå
2¼¡Êç½¸ÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÉ¬Ãå
3¼¡Êç½¸ÎáÏÂ8Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÉ¬Ãå
4¼¡Êç½¸ÎáÏÂ8Ç¯6·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÉ¬Ãå
¾ÊÎÏ²½¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç2250Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤ÏËÜÊä½õ¶â¤ÎÁêÃÌ¡¦¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡»¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥ÈÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¢
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
¡»ËÜÊä½õ¶â¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢
https://joseikin-now.jp/?p=63753
Êä½õÂÐ¾Ý¼Ô
¸òÉÕÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È´ðËÜË¡Âè2¾òÂè1¹à¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¼ÔËô¤ÏÃæ¾®´ë¶ÈÅù¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡Âè3¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëÁÈ¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢¼¡¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
1.Ê¡²¬¸©Æâ¤ËËÜ¼ÒËô¤Ï¼ç¤¿¤ë»ö¶È½ê¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È
2.¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½µÚ¤Ó¾ÊÎÏ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤°ÕÍß¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È
3.Ê¡²¬¸©Ãæ¾®´ë¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ë¿½¹þ¤ß¡¢À¸»ºÀ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¿¿Ùõ¤ËÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
4.½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Êä½õ»ö¶È½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â¤ò30±ß°Ê¾å°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È
Êä½õÂÐ¾Ý»ö¶È
1.¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬É¬Í×¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å»Ù±ç·×²è¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
2.¸òÉÕÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Ê¡²¬¸©Æâ¤ËÍ¤¹¤ë¹©¾ìËô¤Ï»ö¶È½ê¡¢¤½¤Î½¾¶È°÷Åù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
3.¾ÊÎÏ²½Åù¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
4.ÃÎ»ö¤¬É¬Í×¤«¤ÄÅ¬Åö¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È
Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ
1.¾ÊÎÏ²½Åù¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÁõÃÖ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Åù¤Î¹ØÆþµÚ¤Ó²þÎÉÈñÊÂ¤Ó¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î»ÈÍÑÎÁµÚ¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë·¸¤ë°ÑÂ÷ÎÁ
2.¾ÊÎÏ²½Åù¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÁõÃÖÅù¤ÎÍø³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼£¶ñ¡¦´ï¶ñÅù¤Î¹ØÆþµÚ¤Ó²þÎÉÈñ
3.¾åµ1¡¢2¤ÎÁõÃÖÅùÆ³Æþ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë°Ê²¼¤Î·ÐÈñ
±¿ÈÂÈñ¡¢¿øÉÕÈñ
¼Ò°÷¤Î¶µ°é·±ÎýÈñ¡Ê¥»¥ß¥Êー¡¦¹ÖºÂÅù¤Î¼õ¹ÖÎÁ¡Ë
¢¨Ã±¤Ê¤ë¾Ê¥¨¥Í¶õÄ´µ¡´ï¤äLED¾ÈÌÀ¤Î¿·Àß¡¦¹¹¿·¡¢½º´ï¡¢ÁÒ¸ËÅï¤Î·úÊª¤ÏÊä½õÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
Êä½õ³Û
»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²³Û¡§30±ß°Ê¾å60±ßÌ¤Ëþ
Âçµ¬ÌÏ»Ù±ç
Êä½õÎ¨¡§2/3°ÊÆâ¡¢Êä½õ¸ÂÅÙ³Û¡§2,000Ëü±ß
¾®µ¬ÌÏ»Ù±ç
Êä½õÎ¨¡§2/3°ÊÆâ¡¢Êä½õ¸ÂÅÙ³Û¡§200Ëü±ß
»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²³Û¡§60±ß°Ê¾å
Âçµ¬ÌÏ»Ù±ç
Êä½õÎ¨¡§3/4°ÊÆâ¡¢Êä½õ¸ÂÅÙ³Û¡§2,250Ëü±ß
¾®µ¬ÌÏ»Ù±ç
Êä½õÎ¨¡§3/4°ÊÆâ¡¢Êä½õ¸ÂÅÙ³Û¡§225Ëü±ß
