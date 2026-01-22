ÉÙ»³¸©¤Ç¡É¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¥¼¥í¡É¤ØーGigi¤¬Ì±´Ö¼çÆ³¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖInnovation QUEST in TOYAMA 2025¡×¤ËºÎÂò
Gigi³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥¸¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò º£°æÎ»²ð¡¢°Ê²¼¡ÖGigi¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÌÎ¦¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡§Ãæß· ¹¨¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÌÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³÷ÃÏÀ¿¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É¥ÅÄ½¨»°¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÌÅèµ®Ï¯¡Ë¤Î4¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÌ±´Ö¼çÆ³¤Î¶¦ÁÏ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖInnovation QUEST in TOYAMA 2025¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Innovation QUEST in TOYAMA 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢·×27·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢3¼Ò¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÂòÇØ·Ê
Gigi¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿©»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥À¤¬¹â¤¤ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎºÎÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â¾Ú»ö¶È³µÍ×
¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼´¤Ç¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÙ»³¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¥¼¥í¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÏº¤¡×¤Î²ò¾Ã¡§ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¿©»ö¤ò¼è¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î´Ô¸µ¡§»Ù±ç¶â¤òÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ø»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈÆ±»þ¤Ë°û¿©Å¹¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤ÎÏ¢·È¡§¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤Ë±¿ÍÑ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø½õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤È·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ê¡¢ÉÙ»³¸©¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿©»Ù±ç¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹ÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢£¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¤È¤Ï
¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¤µç¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö¤òÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È°ÊÍè¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»Ù±ç¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¡¢IT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡È»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ÎDX²½¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ùー¥¹¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡ÖÉÔÄê´ü³«ºÅ¡×¡Ö»ñ¶âÆñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¡¦»Ò¤É¤â¡¦»Ù±ç¼Ô¤Î»°¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë»°Êý¤è¤·¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️Gigi³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ3ÈÖ40¹æ
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯9·î13Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£°æ Î»²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.gigi.tokyo