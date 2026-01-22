½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¤Ä¤Î²Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡Ö¾Ã½¸µSAVON Luxe½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×
¾®ÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ËÅÄ ²ì°ì¡Ë¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î¾Ã½¡¦Ë§¹áºÞ¡Ø¾Ã½¸µSAVON¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢³«²Ö»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¤Ä¤Î²Ö¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¾Ã½¸µSAVON Luxe¡Ê¥µ¥Ü¥ó¥ê¥å¥¯¥¹¡Ë½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢ËÜÂÎ¡¢¤Ä¤áÂØÍÑ
<³«È¯ÇØ·Ê>
½¾Íè¤è¤ê¡Ø¾Ã½¸µ¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö1Ç¯Ê¬¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Õ¤Î¹á¤ê¤ÏÀ¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¹á¿å¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥ì¥¤¥äー¥É¡Ê½Å¤ÍÉÕ¤±¡Ë¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤È¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¤Ï³«²Ö»þ´ü¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¯¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢µ¨Àá´¶¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡Ø¾Ã½¸µSAVON¡Ù¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶¡×¤Î¹á¤ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<À½ÉÊÆÃÄ§>1.¤·¤¢¤ï¤»¤òËÂ¤°¡¢¤µ¤¯¤é¤È¥ß¥â¥¶¤Î¹á¤ê
¤µ¤¯¤é¤ä¥ß¥â¥¶¤Ê¤É½Õ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¥Ôー¥Á¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¹áÄ´¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É
2.¤³¤ì1ËÜ¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¥Á¾Ã½¡×
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤â¡Ø¾Ã½¸µSAVON¡Ù¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¾Ã½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢ÂÎ½¡¦ÎÁÍý½¡¦À¸¥´¥ß½¡¦¥È¥¤¥ì½¤Ê¤É²ÈÄíÆâ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¾Ã½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª²È¤ÎÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶õ´Ö¤ò¾Ã½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤é¤·¤¤¤µ¤¯¤é¤È¥ß¥â¥¶¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3.½Õ¤Î¿·À¸³è¤òºÌ¤ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§Ì£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÌÀ¤ë¤¤½Õ¤Î¿·À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
<À½ÉÊ³µÍ×>
À½ÉÊÌ¾¡§¾Ã½¸µSAVON Luxe½Õ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Õ¤ï¤ê ¤µ¤¯¤é¡õ¥ß¥â¥¶
¥«¥Æ¥´¥êー¡§¾Ã½¡¦Ë§¹áºÞ
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
ËÜÂÎ¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡¡400mL
¤Ä¤áÂØÍÑ¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡¡400mL¡¡
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡¡
¡ö¼ÂºÝ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ§¡§
- ¤µ¤¯¤é¤ä¥ß¥â¥¶¤Ê¤É½Õ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¥Ôー¥Á¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥Õ¥íー¥é¥ëÄ´¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
- ÂÎ½¡¦ÎÁÍý½¡¦À¸¥´¥ß½¡¦¥È¥¤¥ì½¤Ê¤É¤ò¾Ã½¡£¤ªÉô²°¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
- »ÈÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢Ìó1.5～3¥ö·î´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨¹á¤ê¤Î»ýÂ³´ü´Ö¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ªµÒÍÍ¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾®ÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡
TEL¡§0120-5884-07¡¿URL:https://www.kobayashi.co.jp
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö9¡§00～17¡§00¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë