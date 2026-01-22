ºù¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¡ª¡Øºù¡ß¤¤¤Á¤´ ¤ª²Ö¸«¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù¿·ÅÐ¾ì
¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-8¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µÜÅÄ¹¨Ç·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1³¬¡ÖCafe & Dining ZelkovA¡Ê¥«¥Õ¥§&¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¼¥ë¥³¥ô¥¡¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ºù¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¡Øºù¡ß¤¤¤Á¤´ ¤ª²Ö¸«¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºù¤ò»×¤ï¤»¤ëÅí¿§¤Å¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢É½»²Æ»Ý°ÊÂÌÚ¤ËÌÌ¤¹¤ë¡¢ºùËþ³«¤Î¡ÈSAKURA¥Æ¥é¥¹¡É¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Cafe & Dining ZelkovA¡Øºù¡ß¤¤¤Á¤´ ¤ª²Ö¸«¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù¿·ÅÐ¾ì
¡¡ºù¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎÉ½»²Æ»Ý°ÊÂÌÚ¤ËÌÌ¤¹¤ëSAKURA¥Æ¥é¥¹¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¤Å¤¯¤·¤ÎÅí¿§¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ºù¤òÅ»¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Á¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤É²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½Õà¥Ì¡¤Î¿´¤È¤¤á¤¯¤ª²Ö¸«¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºùËþ³«¤ÎSAKURA¥Æ¥é¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
SAKURA¥Æ¥é¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Ù¥êー¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥ë¥È¤ä¥¨¥¯¥ì¥¢¡¢ºù¤Î¾þ¤ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Åí¿§¤Î¥àー¥¹¤ä¥ª¥Ú¥é¡¢¾®¤µ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤2¿§¤ÎÃÄ»Ò¤Ê¤É¡¢¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê7¼ïÎà¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢Åí¿§¤Î¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー¤ä¤¤¤Á¤´¥µ¥ë¥µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÇò¿Èµû¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¥àー¥¹¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Îºù³¤Ï·¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¡¢½Ü¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3¼ïÎà¤¬¥é¥¢¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Å¤¯¤·¤ÎÅí¿§¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
ºù¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¤À¤ó¤´¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
½Ü¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ºù¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ëºù¤ÈËõÃã¤Î2¼ïÎà¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÉ÷Ì£¤â¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºÚ¤ä¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤òÁª¤Ù¤ë¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¹¥¤ー¥Ä4ÉÊ¤ò¥Ç¥¶ー¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥ó¥Á&¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ä¡¢¤´¼«Âð¤ä¤ª²Ö¸«¤Ê¤É¤Î¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¼ï¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥³ー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¡½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÏCafe & Dining ZelkovA¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤È¤È¤â¤Ë¡£É½»²Æ»¤Î¤¦¤é¤é¤«¤Ê½Õ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥Èºù¤ÎÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿SAKURA¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Øºù¡ß¤¤¤Á¤´ ¤ª²Ö¸«¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ù³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
Cafe & Dining ZelkovA¡Ê¥«¥Õ¥§&¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¼¥ë¥³¥ô¥¡)¡¿¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡¡1F
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û ¢¨2»þ´ÖÀ©
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡11:30～20:00¡ÊL.O. 18:00¡Ë
¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡¡11:30～15:00¡ÊL.O.¡Ë
¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¡17:00～20:00¡ÊL.O.¡Ë
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡12:00～20:00
¡ÚÎÁ¶â¡Û ¢¨ÀÇ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¹þ¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡Ê¿Æü\5,600¡¿µÙÆü\6,000
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡\8,400¡Ê1¥»¥Ã¥È2Ì¾ÍÍÊ¬¡Ë
¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡¡\5,800¡¿¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¡\6,800
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ ¡Øºù&¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥Æ¡Ù¡ØËõÃã&¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥Æ¡Ù¡¡³Æ\1,150
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
03-5778-4566¡ÊCafe & Dining ZelkovA Ä¾ÄÌ¡Ë
https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft.html#next
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥á¥Ë¥åー¡¡¢¨Å¹Æâ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¶¦ÄÌ
¡ã¥»¥¤¥Ü¥êー¡ä
¡¦½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Îºù³¤Ï·¥Þ¥ê¥Í
¡¦Çò¿Èµû¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¥àー¥¹ ¤¤¤Á¤´¥µ¥ë¥µ
¡¦¥Ô¥ó¥¯¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー
¡ã¥¹¥¤ー¥Ä¡ä
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿&ºù¥¼¥êー
¡¦¥Ù¥êー¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー&ºù¥àー¥¹
¡¦¤¤¤Á¤´¤È¥Ù¥êー¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦ºù&¥ë¥Óー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ª¥Ú¥é
¡¦ºù&¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤À¤ó¤´
¥É¥ê¥ó¥¯ ¥á¥Ë¥åー
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÁÏ¶È¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É TWG tea¤Î¹ÈÃã¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤ÉÁ´16¼ïÎà
¥ª¥×¥·¥ç¥ó ¥á¥Ë¥åー¡¡¢¨Å¹Æâ¸ÂÄê
¡¦¡Øºù&¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥Æ¡Ù
¡¦¡ØËõÃã&¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥Æ¡Ù
¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー
¡ã¥é¥ó¥Á¡ä
¡¦Á°ºÚ
¡¦¥¹ー¥×
¡¦¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å
¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¹¥¤ー¥Ä4¼ï
¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿&ºù¥¼¥êー¡¿¥¹¥È¥í¥Ù¥êー&ºù¥àー¥¹¡¿ºù&¥ë¥Óー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ª¥Ú¥é¡¿ºù&¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤À¤ó¤´¡Ë
¡ã¥Ç¥£¥Êー¡ä
¡¦Á°ºÚ
¡¦¥¹ー¥×
¡¦¥Ñ¥¹¥¿
¡¦¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å
¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¹¥¤ー¥Ä4¼ï¡Ê¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤ÈÆ±ÍÍ¡Ë
¡Ú¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥óÎÁÍýÄ¹¡Û°æß· Í¥ÂÀ
ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤Î¶ËÃ×¤ò¸«½Ð¤¹½ÏÀ®¡¢È¯¹Ú¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åーÁÏ¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë ¥·¥§¥Õ °æß·¤Ï¡¢¼ã¤Ä©Àï¼Ô¡£Èà¤¬Áª¤ó¤ÀÄ´ÍýÊýË¡¤ÇÁÇºà¤¬¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Ò¤È»®¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë¡¢·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ê°ìÉÊ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡¡À½²ÛÄ¹¡Û¹â¶¶ Í´Æó
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Ë¤Æ5Ç¯´Ö¥Ùー¥«¥êー¤Ë¤Æ¥Ñ¥ó¡¦À½²Û¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹ー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2017Ç¯5·î ¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤ÎÀ½²Û ÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¡¢µ¨Àá¤äÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â½Å¤¤òÃÖ¤¡¢´ïÁª¤Ó¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÁÏºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡ÛCafe & Dining ZelkovA¡Ê¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¼¥ë¥³¥ô¥¡¡Ë
Å¹Ì¾¤Ë·Ç¤²¤¿ZelkovA¡Ê¥¼¥ë¥³¥ô¥¡¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÝ°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½»²Æ»¤Î¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤«¤éÂ³¤¯¥í¥Óー¤Ë¡¢ÎÐ¤ÎÌÚ±Ì¤ìÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤à¥Æ¥é¥¹¡£É½»²Æ»¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¿©¤¬½¸¤Þ¤ëNY¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-8¡¡¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡¡1³¬
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û11:30～22:00
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-5778-4566¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡
¡Ú HP ¡Ûhttps://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»
É½»²Æ»±ØÄ¾·ë¡£ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Á¥ã¥Ú¥ë¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÈÅìµþ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¡¢É½»²Æ»¤ÎÊÂÌÚÆ»¤ËÌÌ¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤ë
2017Ç¯10·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ú HP ¡Ûhttps://www.strings-group.jp/omotesando/