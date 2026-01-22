¡Ú2·î13Æü³«ºÅ¡Û¡Ö¥ê¥¹¥È¡ß¼Â¹ÔÎÏ¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢HR¥µー¥Ó¥¹¤Î¾¦ÃÌºÇÂç²½¤ÎÈë·í
Ê¬ÀÏÍÑµá¿Í¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥Ã¥°¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºåÌî ¹á»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤¨¤Ó¤¹¾¦Å¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡Ø¥ê¥¹¥È¡ß¼Â¹ÔÎÏ¡Ù¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢HR¥µー¥Ó¥¹¤Î¾¦ÃÌºÇÂç²½¤ÎÈë·í¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://hr20260213.peatix.com/
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤¬²ÃÂ®¤·¡¢´ë¶È¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¥Ëー¥º¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HR¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¶¥¹ç¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¿ôÂÇ¤Æ¤ÐÅö¤¿¤ë¡×±Ä¶È¼êË¡¤Ç¤Ï·èºÛ¸¢¼Ô¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤¬¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¥ê¥¹¥È¡×¤ä¡ÖºÇ¿·¤Î¥Äー¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò½½Ê¬¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÃÌ¡¦¼õÃí¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥¹¥È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²ÍÅÅ¤¹¤ë¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Äー¥ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×--¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¡×¤¬¡¢±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤Ç¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢¾¦ÃÌ¿ô¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀïÎ¬¡×¤È¡Ö¼Â¹ÔÂÎÀ©¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà¶È³¦ºÇÂçµé¤Îµá¿Í¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥Ã¥°¤Î¿åÌî ½ã¤È¡¢ÁÏ¶È¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡ÖONE CAREER Partner Award¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¨¤Ó¤¹¾¦Å¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»°ÌÚ ·¼¸ç»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ ¡Ö¥Çー¥¿¡×¤È¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢HR±Ä¶È¤Î¾¡¤Á¶Ú¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¿åÌî¤«¤é¤Ï¡¢ËÄÂç¤Êµá¿Í¥Çー¥¿¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Öº£¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤Ù¤´ë¶È¡×¤ÎÆÃÄêÊýË¡¤È¡¢¶¥¹ç¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Î¥ê¥¹¥ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ »°ÌÚ»á¤«¤é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«4Ì¾¤Î±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ÇÂç¼êÂåÍýÅ¹¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤Î·¿²½¡×¤ä¡ÖCRM¡Ê¸ÜµÒ´ÉÍý¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥È¤Î»ñ»º²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤ËÇä¤ë¤«¡Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡×¤È¡Ö¤É¤¦Çä¤ë¤«¡Ê¼Â¹Ô¡Ë¡×¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¹â¼¡¸µ¤Ç³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ ÌÀÆü¤«¤é¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë60Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦HR Tech¡¦¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Î±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦·Ð±ÄÁØ¤ÎÊý
¡¦¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¤ì¤º¡Ö¾Ã²½ÉÔÎÉ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥ºî¤ê¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¡Ö¶¥¹çÇÞÂÎ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡×¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥×¥ì¥¤¥¹Äó°Æ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 13:00～14:00
¡¦»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¡¦»ëÄ°ÊýË¡¡§ Zoom¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡Ë ¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô
¤¨¤Ó¤¹¾¦Å¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»°ÌÚ ·¼¸ç »á ¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥ßー´ØÀ¾»Ù¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¸å¡¢¥ï¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÂåÍýÅ¹¥Áー¥à¤ò¹½ÃÛ¡£Ê£¿ô¼Ò¤Ç±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤ò¿ä¿Ê¡£2023Ç¯¤Ë¤¨¤Ó¤¹¾¦Å¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÁÏ¶È1Ç¯¤Ç¡ÖONECAREER Partner Award 2024 ºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥Ã¥°¡¡
¼èÄùÌò¡¡¿åÌî ½ã
2015Ç¯ÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢WEBÀ©ºî¡¢µá¿Í¹¹ð¡¢CRM/SFA¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç±Ä¶È¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤·¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥í¥Ã¥°¤Ø¥¸¥ç¥¤¥ó¡£±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Î¥Áー¥à¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¿·µ¬±Ä¶È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¢±Ä¶È´ë²èÎÎ°è¤òÎòÇ¤¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥Ã¥°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ µá¿Í¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿»ö¶È
½êºßÃÏ¡§ ¢©101-0041 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®1-18 ¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¿ÀÅÄ¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§ 2021Ç¯1·î5Æü¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥ê¥¹¥È¤è¤êÊ¬¼Ò²½¡Ë
»ñËÜ¶â¡§ 1,000Ëü±ß
URL¡§ https://hrog.co.jp
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ºåÌî ¹á»Ò
¡Úµá¿Í¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2014Ç¯¤«¤éµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î¥¯¥íー¥ê¥ó¥°¼èÆÀ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ150°Ê¾å¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é40²¯·ï°Ê¾å¤Îµá¿Í¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà¶È³¦¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¤ä±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Êµ¤Æ°¸þ¤Î»²¹Í¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ´±¸øÄ£¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¤´³èÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÌ±´Ö¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉô¡Ë
´±¸øÄ£¡¦¸¦µæ¡¦ÊóÆ»µ¡´Ø¸þ¤±µá¿Í¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡ÖHRog¥ê¥¹¥È for ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢(https://academia.hrog.net/)¡×
¿Íºà¶È³¦¤Î¤¿¤á¤Î"µá¿Í"´ë¶È¥ê¥¹¥È¡ÖHRog¥ê¥¹¥È(https://list.hrog.net/)¡×
¿Íºà¶È³¦¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¸þ¤±µá¿Í¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖHRog¥Á¥ãー¥È(https://chart.hrog.net/)¡×
¿Íºà¶È³¦¤Î°ìÊâÀè¤ò¾È¤é¤¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖHRog(https://hrog.net/)¡×
¡ÚHRog¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§ ±Ä¶ÈÉô
TEL¡§ 03-5296-9595
Email¡§ sales@hrog.co.jp