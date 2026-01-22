¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥ºCM¤ËZÀ¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ÖÊÆß·¤ê¤¢¡×¤µ¤ó¡¢¡Ö¿¢Ìî²ÖÆ»¡×¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡¢¡ÈºÇ½é¤Î°ìÃå¡ª¡É¤ò¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡×¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¸ÐÃæ¸¬²ð¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ê¥«¡¦¥Õ¥¿¥¿¡×¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÊÆß·¤ê¤¢¡×¤µ¤ó¤È¡Ö¿¢Ìî²ÖÆ»¡×¤µ¤ó¤ò2026Ç¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¡ßWeb¡ßSNS¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ç¼¡CM¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»Â´¶ÈÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬Â´¶È¼°Á°¸å¤Ç¡ÈºÇ½é¤Î°ìÃå¡ª¡É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ³Ø¼°¡¦À®¿Í¼°¡¦½¢¿¦³èÆ°¡¦¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¿ôÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¹ー¥ÄÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÍ½»»¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¡ÈºÇ½é¤Î°ìÃå¡ª¡É¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¡ÖÊÆß·¤ê¤¢¡×¤µ¤ó¤È¡Ö¿¢Ìî²ÖÆ»¡×¤µ¤ó¤ò2026Ç¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥ºCM¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¹ー¥ÄÁª¤Ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ°²è¤ÏYouTube¥³¥Ê¥«¡¦¥Õ¥¿¥¿¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.youtube.com/@Konaka_Futata
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÊÆß· ¤ê¤¢¡Ê¤è¤Í¤¶¤ï ¤ê¤¢¡Ë
2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£ÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2023¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£ABEMA¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¸«¤»¤¿¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ä¡ÖËÜµ¤¤¹¤®¤ëÊÑ´é¡×¤ÇZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£TikTok¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó5²¯²ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¡¢¥«¥é¥³¥ó¡ÖRIARIA¡×¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¡ÖLumiria¡×¤Ê¤É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âÂçÃíÌÜ¡£
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@yonezawa_ria
https://www.instagram.com/yonezawa_ria/
¡¦X
https://x.com/yonezawa_ria
¿¢Ìî ²ÖÆ»¡Ê¤¦¤¨¤Î ¤Ï¤Ê¤ß¤Á¡Ë
2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÆüËÜ°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË»Ò¹âÀ¸¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿ー¥³¥ó2023¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£ABEMA¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ËÃË»ÒºÇÂ¿½Ð±é¤·¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤¬È¯Â¤µ¤»¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØWAVE¡Ù¡Ê¥¦¥§ー¥Ö¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@ueno_hanamichi
https://www.instagram.com/ueno_hanamichi/
¡¦X
https://x.com/ueno_hanamichi
¢£¡Ö¥³¥Ê¥«¡¦¥Õ¥¿¥¿¡×¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¥Õ¥§¥¢³µÍ×
¹â¹»Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÇºÇ½é¤Î¥¹ー¥Ä¡É¡£¡Ö¥³¥Ê¥«¡¦¥Õ¥¿¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡×¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æþ³Ø¼°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®¿Í¼°¡¦½¢¿¦³èÆ°¡¦¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡Ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡×
¡¦¥á¥ó¥º£¸ÅÀ¥»¥Ã¥È¡§32,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥¹ー¥Ä¡¦¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¡¦¥Í¥¯¥¿¥¤¡¦¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¥åー¥º¡¦¥Ï¥ó¥«¥Á¡¦¥¢¥ó¥Àー¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î£¸ÅÀ¡Ê¾¦ÉÊ¤Î»ØÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹£µÅÀ¥»¥Ã¥È¡§32,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥¹ー¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î£µÅÀ¡Ê¾¦ÉÊ¤Î»ØÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
£²¡Ë¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡×
¡¦¥á¥ó¥º¥¹ー¥Ä/¥³ー¥È¡§È¾³Û
¡¡ÂÐ¾Ý²Á³Ê¡§Åö¼ÒÄÌ¾ï²Á³Ê43,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÉÊ
¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¹ー¥Ä/¥³ー¥È¡§20¡óOFF
¡¡ÂÐ¾Ý²Á³Ê¡¡¡§Åö¼ÒÄÌ¾ï²Á³Ê21,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÉÊ
¢¨¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ³ä°ú·ô¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.konaka-jp.com/freshers/
2026Ç¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥ºCM¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¡ßWeb¡ßSNS¡×Åý¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»Üºö¤Ç¤ÏÅìËÌÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓCMÅ¸³«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WebÆ°²è¹¹ð¤È¤·¤Æ¡ÖTVer¡×¡¢SNS¹¹ð¤È¤·¤Æ¡ÖTikTok¡×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ËÅ¬¤·¤¿¹¹ðÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹¹ðÊü±Ç
£±¡ËÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó
¡¡¡¦ÊüÁ÷ÃÏ°è¡§ÅìËÌ¡Ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¦Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
£²¡ËWebÆ°²è¹¹ð
¡¡¡¦½Ð¹Æ¥á¥Ç¥£¥¢¡§TVer
¡¡¡¦½Ð¹Æ³«»ÏÆü¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£³¡ËSNS¹¹ð
¡¡¡¦½Ð¹Æ¥á¥Ç¥£¥¢¡§TikTok
¡¡¡¦½Ð¹Æ³«»ÏÆü¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£´¡Ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@konafuta
¡¦YouTube
https://www.youtube.com/@Konaka_Futata
https://www.instagram.com/konaka.futata_official/
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÀÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/193_1_d7df2e1c44e3489c18081fcd1a114cb2.jpg?v=202601220451 ]