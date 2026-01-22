¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÍ·¤Ó¿´¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ú¿·ºî¡È¥Á¥ãー¥à¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFrancfranc¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Õ¥é¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë½Õ¤Îµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿·ºî¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ü¥È¥ë¡¦¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎFrancfrancÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¢¨1½ç¼¡Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÍ·¤Ó¿´¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Francfranc¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Àè¹ÔÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Francfranc BAZAR¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ç¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://francfranc.com/collections/charm-series
¥Á¥ãー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
°ì¸«¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿·È¯ÁÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ê¥Ü¥ó·¿¡×¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤«¤éµÞ¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤Ç¥¹¥Þー¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥¨¥³¥Ð¥Ã¥° ¥ê¥Ü¥ó
¡Ú¼ïÎà¡Û¥´ー¥ë¥É/¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯/¥Ö¥ëー/¥·¥ë¥Ðー
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,800±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥¨¥³¥Ð¥Ã¥° ¥Ð¥¤¥«¥éー¥¦¥§ー¥Ö
¡Ú¼ïÎà¡Û¥Ô¥ó¥¯/¥°¥ìー
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,800±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥¨¥³¥Ð¥Ã¥° ¥¸¥å¥¤
¡Ú¼ïÎà¡Û¥Ô¥ó¥¯/¥°¥êー¥ó
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,800±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥¨¥³¥Ð¥Ã¥° ¥Ïー¥É¥¿¥¤¥× ¥Ïー¥È
¡Ú¼ïÎà¡Û¥´ー¥ë¥É/¥·¥ë¥Ðー
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ2,200±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥¨¥³¥Ð¥Ã¥° ¥Ïー¥É¥¿¥¤¥× ¥·¥§¥ë
¡Ú¼ïÎà¡Û¥Ö¥ëー/¥·¥ë¥Ðー
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ2,200±ß
¥Á¥ãー¥à¤Ë¤¤¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë³°Â¦¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤«¤µ¤Ð¤é¤º¥¹¥Þー¥È¤Ë·ÈÂÓ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£±«¤ÎÆü¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÙû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Á¥ãー¥àÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤ËÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µÞ¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤â¤µ¤Ã¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Ü¥ó·¿¡×¤Ï¡¢°ì¸«¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥¸¥å¥¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥«¥éー¥¦¥§ー¥Ö¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ïー¥É¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¹Å¼ÁÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Ç³Ú¤·¤à¥Ü¥È¥ë¡¦¥¿¥ó¥Ö¥éー
¡È¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡ª¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ï¡¢¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Á¥ãー¥à¤ò¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥ãー¥à ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë 350ml¡¦500ml
¡Ú¼ïÎà¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ô¥ó¥¯/¥Ö¥ëー/¥°¥ìー
¡Ú²Á³Ê¡Û350ml¡§³Æ2,500±ß¡¦500ml¡§³Æ3,000±ß
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥ãー¥à ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー
¡Ú¼ïÎà¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ô¥ó¥¯/¥Ö¥ëー/¥°¥ìー
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ2,600±ß
¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡¦¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ñー¥ë¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ïー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Á¥ãー¥à¤¬¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ãー¥àÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Á¥ãー¥à¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¤¸¤ã¤éÉÕ¤±¡É¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛÁ÷¾õ¶·¤Ë¤è¤êÅ¸³«Æü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£