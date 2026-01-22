Osaka MetroÍä²°¶¶±Ø¤ËºÇ¿·¤Î¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿¤ò3¤«½ê¤Ë¿·Àß
¡¡¼þÊÕ°ÆÆâÃÏ¿Þ¤Î·Ç½Ð¤Ê¤É¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉ½¼¨Åô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁÌÓ¹§Íµ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦Íä²°¶¶±Ø¤ËºÇ¿·¤Î¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Osaka MetroÍä²°¶¶±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿Ãæ±û¸ý¡Êº¸¡ËËÌ¸ý¡ÊÃæ¡ËÆî¸ý¡Ê±¦¡Ë
¡¡Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼þÊÕ°ÆÆâÃÏ¿Þ¡Ö¥Ê¥Ó¥¿¡×¤Ï¡¢Å´Æ»±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿¡×¡¢¼«¼£ÂÎÄ£¼ËÆâÅù¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥¿¡×¡¢·Ù»¡½ð¡¦±¿Å¾ÌÈµö¥»¥ó¥¿ーÅù¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸ø¶¦¥Ê¥Ó¥¿¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ4,000¤«½êÄ¶¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¡¢¡Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñÌó2,400±Ø¡Ê¼çÍ×994±Ø¢¨¤Î¤¦¤Á80¡óÄ¶¤ËÀßÃÖ¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼çÍ×±Ø¡§¾è¹ß¼Ô¿ô3Ëü¿Í°Ê¾å¡¿Æü
¡¡
¡¡Íä²°¶¶±Ø¤Ï¡¢ÂçºåÅÔ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¾è¹ß¿Í°÷¤ÏÌó210,180¿Í¡Ê¾è¼Ö102,504¿Í¡¿¹ß¼Ö107,676¿Í¡¢2024Ç¯Ä´¤Ù¡Ë ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯´ØÏ¢»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±±Ø¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè·¿°ÆÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¾ðÊó¤Î¹¹¿·¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¡¢»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Î¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Osaka MetroÍä²°¶¶±Ø¡ÊÃæ±û¸ý¡¦ËÌ¸ý¡¦Æî¸ý¤Î3¥ö½ê¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥¿¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»æÇÞÂÎ¤«¤éÂçÉý¤Ë¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ 65¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥¾¥Ê¥Ó¥¿¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»æÇÞÂÎ¤«¤éÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤¿65¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢±Ø¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦¹â¤¤»ëÇ§À
65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â»ÜÀß¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥Ã¥Á¼°¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ
ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤ÉÊ£¿ô¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊó¹¹¿·
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¤äÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¹âÀººÙ¤ÊÃÏ¿ÞÉ½¼¨
¸ø¶¦»ÜÀß¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¡¢¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Íä²°¶¶±Ø¥Ï¥¤¥ì¥¾¥Ê¥Ó¥¿¤Î»ÅÍÍ
- ²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§65¥¤¥ó¥Á
- Êý¡¡¡¡¡¡¼°¡§¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÊÅÅ¾È¼°¡Ë
- Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì
- Àß ÃÖ ¾ì ½ê¡§Ãæ±û¸ý¡¢ËÌ¸ý¡¢Æî¸ý¤Î²þ»¥³°¡Ê·×3Âæ¡Ë
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑ¼Ô¡¦ÍèË¬¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£