¥Îー¥È¥ó¤¬¡ÖBCN AWARD2026¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¡¡¡¡Ç¯´ÖÈÎÇä¿ôÎÌNo.£±¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥È¥ó¥é¥¤¥Õ¥í¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡Ö¥Îー¥È¥ó¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBCN¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2026 ( https://www.bcnaward.jp/award/(https://www.bcnaward.jp/award/) )¡×¤Î¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç(https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=307)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÈÎÇä¿ôÎÌNo.£±¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¥È¥ó¥é¥¤¥Õ¥í¥Ã¥¯¤ÎËÜÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖBCN AWARD 2026¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×2,350Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯1·î～12·î¤ÎPOS¼ÂÇä¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò½¸·×¤·¡¢ÉôÌçÊÌ¤Ë2026Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¿ôNo.1¤Î´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://www.bcnaward.jp/award/about/¡Ë
¥Îー¥È¥óÀ½ÉÊ¾ðÊó
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¼é¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È
¥Îー¥È¥ó(TM) 360¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§https://jp.norton.com/products/norton-360-premium
¥Îー¥È¥ó(TM) 360¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈWi-FiÄÌ¿®Åù¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¼é¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£º¾µ½¥µ¥¤¥È¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ËÉ¸æ¤¹¤ëÂ¾¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âÅÙ¤Êº¾µ½ÂÐºöµ¡Ç½¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ¤ËÄÌ¿®ÆâÍÆ¤òÅð¤ß¸«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Å¹æ²½¤¹¤ëVPNµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸î¼Ôµ¡Ç½¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥ïー¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãーµ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿Â»¼º¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½ËÉÅªÁ¼ÃÖ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Îー¥È¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Gen¡ÊNASDAQ: GEN¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£Gen¤Ï¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É·²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼«Í³¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Îー¥È¥ó¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊÝ¸î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸Ä¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Îー¥È¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢AV-TEST¡¢AV-Comparatives¡¢SE Labs¤Ê¤É¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥Æ¥¹¥Èµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Îー¥È¥ó¤Ï¡ÖGlobal Anti-Scam Alliance ËÌÊÆ»ÙÉô¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCoalition Against Stalkerware¡×¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Norton.com(https://jp.norton.com/)¤ÈGenDigital.com(https://www.gendigital.com/us/en/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£