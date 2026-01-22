EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Ô¥å¥¢¥Õ¥é¥Ã¥È¡¢³ÚÅ·¡¦Amazon¡¦Yahoo!¡¦SNS¡¦¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤òÌÖÍå¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò1·î28Æü¤Ë³«ºÅ
EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥å¥¢¥Õ¥é¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢
³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦Amazon¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦SNS¡¦¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×EC¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò²£ÃÇÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÈÎÏ©ÊÌ¤Ë²òÀâ¡ªECÇä¾åÂÐºö¤Î½ÅÍ×¥Á¥ã¥Í¥ë5Áª¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î¸¡º÷¡¦¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀÀïÎ¬¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
¥âー¥ë¡¦SNS¡¦¼«¼ÒEC¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÇä¾åÂÐºö¤ò¡¢¼ÂÁ©»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡Ã¤Ê¤¼º£¡ÖEC¥Á¥ã¥Í¥ë²£ÃÇ·¿¥»¥ß¥Êー¡×¤Ê¤Î¤«
¶áÇ¯¤ÎEC»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢
¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀCPA¤Î¹âÆ
¥âー¥ëÆâ¹¹ð¡¦SEO¤Î¶¥Áè·ã²½
AI¸¡º÷¡¦À¸À®¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÀÜ¿¨¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½
¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ã±°ì¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿EC±¿±Ä¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦Amazon¤È¤¤¤Ã¤¿¥âー¥ëÆâ»Üºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
SNS¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ·ÁÀ®¤ä¡¢¼«¼ÒEC¤Ø¤ÎÁ÷µÒ¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È³èÍÑ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿
¥Á¥ã¥Í¥ë²£ÃÇ¤Ç¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤¬¡¢º£¸å¤ÎECÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ô¥å¥¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤Ï
¡Ö2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·µ¬³ÍÆÀ¤òºÇÂç²½¤·¤¿¤¤EC»ö¶È¼ÔÍÍ¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
º£¡¢Í¥Àè¤¹¤Ù¤EC½¸µÒ¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¶ñÂÎ»Üºö¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡ÃÈÎÏ©ÊÌ¤Ë²òÀâ¤¹¤ë½ÅÍ×¥Á¥ã¥Í¥ë5Áª
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼5¤Ä¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¿¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÇä¾åÂÐºö¡¦CVR²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Amazon¤ÎºÇ¿·¹¹ð¡¦AMC³èÍÑ¤È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸²þÁ±
¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¸¡º÷¡¦¹¹ð¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¹¶Î¬
¡¦Instagram¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬³ÍÆÀÆ³ÀþÀß·×
¡¦AI¸¡º÷»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä
Ã±¤Ê¤ë»Üºö¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤É¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦
Ç¯´ÖÀïÎ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦³ÚÅ·¡¦Amazon¤Ç¹¹ðÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬Íø±×¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤
¡¦Ê£¿ô¥âー¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÎÏÇÛÊ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦SNS»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤
¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¼¡¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦AI»þÂå¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëEC½¸µÒÀïÎ¬¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ã¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡ä
¡À2026Ç¯¡¦¿·µ¬³ÍÆÀºÇÂç²½¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¡¿
ÈÎÏ©ÊÌ¤Ë²òÀâ¡ªECÇä¾åÂÐºö¤Î½ÅÍ×¥Á¥ã¥Í¥ë5Áª
～³ÚÅ·¡¦Amazon¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦SNS¡¦¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È～
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～15:30
¡ã³«ºÅ·Á¼°¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¡Ë
¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°²ÄÇ½
¡ã»²²ÃÈñ¡ä
ÌµÎÁ
¡ã¼çºÅ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥å¥¢¥Õ¥é¥Ã¥È
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://pureflat.co.jp/seminar/detail_260128/
¡ÖËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥å¥¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤«¤é¤Î°ÆÆâ¡×¤ò¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ× ¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥å¥¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ï¡¢
EC»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢
½¸µÒ¤«¤é¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¦¹¹ð±¿ÍÑ¡¦CRMÀß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
ÃæÄ¹´ü¤ÇÇä¾å¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ëEC»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·»Ô¾ì¡¡±¿ÍÑÂå¹Ô / ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Amazon¡¡±¿ÍÑÂå¹Ô / ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Qoo10¡¡±¿ÍÑÂå¹Ô / ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡±¿ÍÑÂå¹Ô / ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
