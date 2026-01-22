Lime¤¬µþµÞÅÅÅ´¤È¶ÈÌ³Ï¢·È¡¢»äÅ´»ö¶È¼Ô¤È¤Ï½é¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç²óÍ·À¤Î¹â¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡¡ÀÄÊª²£Ãú±Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢Çß²°Éß±Ø¡¦µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¶á¹Ù¤Ç¤â¥Ýー¥ÈÀßÃÖ·èÄê
À¤³¦Ìó30¥«¹ñ¤ÇÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëLime³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡§¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·ó¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ°èÅý³çÀÕÇ¤¼Ô ¥Æ¥êー¡¦¥µ¥¤¡¢°Ê²¼¡ÖLime¡×¡Ë¤Ï¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¢°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤È±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë²óÍ·À¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢Lime¤Ë¤È¤Ã¤Æ»äÅ´»ö¶È¼Ô¤È¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢·È¤È¤Ê¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¤è¤ê¡¢µþµÞÀþ¡¦ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°¤ËLime¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·îÃæ¤Ë¤ÏÇß²°Éß±Ø¤ª¤è¤ÓµþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤Ç¤â¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþµÞ±èÀþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥æー¥¶ー´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢µþµÞ±èÀþ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÎ®¤òÁÏ½Ð
Lime¤Ï¡¢À¤³¦5ÂçÎ¦¡¦Ìó30¥«¹ñ¤ÇÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¹â¤¤ÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í²ñ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤äÀ®ÅÄ¶õ¹Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·´´Àþ¤¬Ää¼Ö¤¹¤ëÉÊÀî±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤òÊú¤¨¤ëµþµÞ±èÀþ¤Ø¤Î¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤é¤¬µþµÞÀþ¤òµ¯ÅÀ¤Ë±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤ò¼«Í³¤Ë²óÍ·¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢±èÀþÃÏ°è¤Ø¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎ®ÆþÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤ÈÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ï¡¢ÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀÄÊª²£Ãú±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¤È±Ø¾¦·÷¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·
ÀÄÊª²£Ãú±Ø¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ×³¤ÉûÅÔ¿´ÊýÌÌ¤äÂç°æÄ®ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µòÅÀ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±±ØÁ°¤Ç¤ÎLime¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ø¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÊä´°¤·¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î²óÍ·À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¾¦·÷¤Î³ÈÂç¤ä±èÀþÂÚºß»þ´Ö¤Î±ä¿¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸åÀßÃÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÇß²°Éß±Ø¡¦µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþÁ´ÂÎ¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¥ÀÄÊª²£Ãú±Ø¤ÎÎ©ÃÏÆÃÀ
¢¡¡ÖHELLO CYCLING¡×¤È¤ÎÁê¸ßÍøÍÑÏ¢·È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²óÍ·À¸þ¾å¤Ø
µþµÞÅÅÅ´¤¬±èÀþ¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELLO CYCLING¡×¤ÈLime¤Ï¡¢º£½Õ¤òÌÜÅÓ¤ËÁê¸ßÍøÍÑÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò²£ÃÇÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µþµÞ±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë²óÍ·À¸þ¾å¤È¡¢±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿°ÜÆ°ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Î¾¼Ò¤Ï¡¢±èÀþ¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤äÍøÍÑ¼Ô·¹¸þ¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÇÛÃÖ¤ä±¿ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢±Ø¤«¤éÀè¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¸òÄÌ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¸òÄÌ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
Lime¤Ïº£¸å¤â¡¢µþµÞÅÅÅ´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÊä´°¤¹¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢±Ø¤«¤é¤ÎÆó¼¡¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î½¼¼Â¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä²óÍ·À¤Î¹â¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖLime¡×ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°¥Ýー¥È¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³µÍ×
¡Ê1¡Ë½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÉÊÀî3ÃúÌÜ1ÈÖ20¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊµþµÞÀþÀÄÊª²£Ãú±ØÎÙÀÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë³«¶È¡¡2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê3¡ËÀßÃÖ¼ÖÎ¾¡Ê3Âæ¡Ë
¡¡¡¡ ÃåºÂ¼°ÅÅÆ°¥·ー¥È¥Üー¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×
¡Ê4¡ËÍøÍÑÊýË¡
¡ÖLime¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¡£¼ÖÎ¾¤ÎQR¥³ー¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢¾è¼Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡ËÎÁ¶â
ºÇ½é¤Î15Ê¬¤¬90±ß¡¢°Ê¹ß1Ê¬¤´¤È¤Ë20±ß²Ã»»
*¤´ÍøÍÑÃÏ°è¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏLime¥¢¥×¥ê¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ëÅÅÆ°¥·ー¥È¥Üー¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ø»ÒÉÕ¤¡¦¤«¤´ÉÕ¤¤Î°Â¿´Àß·×¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤«¤éÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¼«Å¾¼Ö¤Ë»÷¤¿´¶³Ð¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè¡ä
¡Ö¥é¥¯¡×¤Ï¡È³Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¡É¡Èµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¡¢¡Ö¥â¡×¤Ï¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡Ö¥é¥¯¥é¥¯¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯´Ê·é¤Ë¤·¤¿Ì¾¾Î¤È¤·¤Æ¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡³Æ¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦µþµÞÅÅÅ´
µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈ¯ÃåµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÍøÍÑÂ¥¿Ê»Üºö¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¥Ëー¥º¤ÈÃÏ°èÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼êÃÊ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò±èÀþÁ´°è¤ÇÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åö¼Ò´ØÏ¢ÍÑÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±èÀþÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÎÍ·µÙÃÏ¤ò´Þ¤à±èÀþ°ìÂÎ¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³«Àß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëLime¤È¶ÈÌ³Ï¢·È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿Ï¢·È»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò±èÀþÃÏ°è¤Î²óÍ·À¤äÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¢Æó¼¡¸òÄÌÌÖ¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Lime¡¡ÆüËÜÂåÉ½ ¥Æ¥êー ¥µ¥¤
2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µþµÞÅÅÅ´¤È¤Î¶ÈÌ³Ï¢·È¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Lime¤Ë¤È¤Ã¤Æ»äÅ´»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤ÈÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¤«¤éÀè¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤é´Ñ¸÷¤Þ¤Ç¡¢±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÆ³Æþ¤¹¤ëÃåºÂ¼°ÅÅÆ°¥·ー¥È¥Üー¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°ÜÆ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Lime¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥êー¤ÊÆüËÜ¡×¤È¡ÖEaaS¡ÊEnsen as a Service¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»²¹Í¡§Lime¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦Lime¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Lime¤Ï¡¢À¤³¦5ÂçÎ¦¡¦Ìó30¥«¹ñ¤Ç¿ô²¯²ó°Ê¾å¤Î¾è¼Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³¹Ãæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ýー¥È¡ÊÃóÎØ¾ì¡Ë¤Ë¤¢¤ëÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ýー¥È¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Lime¤Î¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âÊÖµÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2024Ç¯8·î¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ëÅÅÆ°¥·ー¥È¥Üー¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÔ»ÔÉô¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Lime¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Lime¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÖÎ¾Àß·×¡¦ÍøÍÑÁ°¶µ°é¡¦ÊÝ¸±¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î°ÂÁ´¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤äÁö¹Ô»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é¿´¼Ô¤äÉÔ´·¤ì¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´¹Ö½¬¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢GPS¤Ê¤É¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ä¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤«¤é¤â¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤ËÈ÷¤¨¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ª¤è¤ÓÂÐÊª¡¦ÂÐ¿ÍÇå½þ¤òÊä½þ¤¹¤ëÊÝ¸±À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢°ÂÁ´¹Ö½¬¤ä¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤Î³È½¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ÊÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´ÂÐºö
£±.¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ
Lime¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸í¿ÊÆþ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÈ½ÃÇ¤äÁàºî¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍ½¤á°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡¢GPSÅù¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÏ¿Þ¾å¤Ë²¾ÁÛÅª¤Ê¶³¦Àþ¡Ê¥¾ー¥ó¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤¬¤³¤Î¥¾ー¥ó¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤ËÀ©¸æ¤¬¤«¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁàºî¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢2024Ç¯8·î¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÍâ·î¤è¤ê¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ø¤Î¸í¿ÊÆþÂÐºö¤Î¤¿¤á¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°À©¸æ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ìÉôÆþ¤ê¸ý¤Ç¤Î¸í¿ÊÆþËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¼Â±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¥¨¥ê¥¢¤Ï39¥«½ê¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸í¿ÊÆþ¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÂÃ«¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤äÅìµþ¥ì¥¬¥·ー¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¸òÄÌµ¬À©ÂÐ±þ¤Ë¤â¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£².¥Óー¥³¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãó¼Ö°ãÈ¿ÂÐºö
Lime¤Ï¡¢»ØÄê¥¨¥ê¥¢³°¤Ø¤ÎÃó¼Ö¤òËÉ»ß¤·¡¢ÅÔ»Ô´Ä¶¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ø¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤ò¶¯²½¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ýー¥È¤Ë¥Óー¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢
¼ÖÎ¾ÊÖµÑ»þ¤Ï¡¢¥Ýー¥È¤Î3m°ÊÆâ¤ËÄä¤á¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¥¢¥×¥ê¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥³¥óÀßÃÖ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿2025Ç¯5～6·î¤Î2¥ö·î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Lime¤Ø¤Î¡ÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð·ï¿ô¤¬80%¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢GPS¤È¥Óー¥³¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿LimeÆÈ¼«¤ÎÃó¼ÖÀ©¸æµ»½Ñ¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÃå¼Â¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡¢Ìë´Ö¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¼Â»Ü
¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÀßÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÅª¤ÊÂÐºö¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ê¤É°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ë½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤ÎLime¥Ýー¥È¤òÀìÌç¥Áー¥à¤¬¸«²ó¤ê¡¢°û¼ò±¿Å¾¤äÌÂÏÇ±¿Å¾¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´.¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥»¥ë¥Õ¥£À©ÅÙ
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Lime¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥»¥ë¥Õ¥£¡×µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¼ÖÁ°¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔÅÙ¤ÎÄÌ¾ïÎÁ¶â¤«¤é10¡ó³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊLimePass¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
²èÁü¡§¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃå¤Ë¤è¤ë³ä°úÆÃÅµ²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
【京急電鉄について（ https://www.keikyu.co.jp/ ）】
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÔ»ÔÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¡Ö¤Þ¤ÁÁÏÂ¤¡×¤ÎÎ¾»ö¶È¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤¬Áê¸ß¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¢¤¤¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈµþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ : µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ© : 1948Ç¯6·î1Æü
ËÜ¼Ò : ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç1ÃúÌÜ2ÈÖ8¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîËó ¹¬¹¨
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸òÄÌ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥ì¥¸¥ãー¡¦¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î®ÄÌ»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È
【Limeについて（ https://www.li.me/ja-jp/ ）】
Lime¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸ø¶¦¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥êー¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Î¤â¤È¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËÂå¤ï¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥êー¥ó¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÁªÂò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¼ç¤ËºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ëÅÅÆ°¥·ー¥È¥Üー¥É¡ÖLime¥é¥¯¥â¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÔ»ÔÉô¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§Lime³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡¡Lime, K.K¡Ë
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î15Æü
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ
¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー9³¬
ÅìµþÀÖºäË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»öÌ³½êÆâ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÆüËÜ¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·ó¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯
ÃÏ°èÅý³çÀÕÇ¤¼Ô ¥Æ¥êー¡¦¥µ¥¤
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
