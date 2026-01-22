¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¥Õ¥¡¥óÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë´ë¶È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¤¯¤ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý·É¿Í¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¯¤ë¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþ·Ð¸³¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Ê¤É¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¯¤ë¡×²ñ°÷986Ì¾¡ÊÃËÀ197Ì¾¡¢½÷À789Ì¾¡Ë¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï63%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë50Âå°Ê¾å¤Ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ´ØÏ¢¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¡Öº£¸å¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï78%¡Ê¡ÖÈó¾ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×26%¡Ö¤ä¤ä¹Ô¤¤¿¤¤¡×52%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÈ¾¤ÎÊý¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÆÃÅµ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤ä»î¶¡ÉÊ¤ÎÄó¶¡¡×¤¬72%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥Ã¥º¤ÎÇÛÉÛ¡×¤¬60%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþÀè¤ä¡¢ÃËÀ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£´Ø¿´¤Ê¤ÉÁ´23Ìä¤Ç²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô
²óÅú¼Ô¡§¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¯¤ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ150Ëü¿Í¤Î¥æー¥¶ー
²óÅú¼Ô¿ô¡§986Ì¾¡ÊÃËÀ197Ì¾¡¢½÷À789Ì¾¡Ë
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯12·î17Æü～1·î5Æü
Ä´ºº¹àÌÜ¡§¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº
ÀßÌä¿ô¡§23Ìä
¢¨¥°¥é¥Õ¤Î¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
-----------------------------------------
