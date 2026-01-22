¡ØGQ JAPAN¡Ù3·î¹æ¡Ê1·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î´é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¥¸¥¢¤Î¿·À±¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯3·î¹æ Photographed by KODAI IKEMITSU(C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved.
¡¡1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¡ØGQ JAPAN¡Ù¡Ê¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯¹Ô¡Ë3·î¹æ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖTHE NEW FACES OF ASIA¡¡¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î´é¡×¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¾þ¤ë¤³¤Î¹æ¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¸¥¢È¯¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤ËÃåÌÜ¤·¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î¡È´é¡É¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ï¡¢Number_i¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÍÇ½¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÁ°¤Î¡Ö¥Ñー¥¯ ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥È¤È¡¢¸À¸ì¤ä¹ñ¶¤ò¤âÄ¶¤¨¤ëÈà¤é¤Î¡È²»¤Î¶¯¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢10¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤«¤é¤Ï¡¢BTS¤ÈTOMORROW X TOGETHER¤ÎÄïÊ¬¤ÇK-POP´üÂÔ¤Î¥ëー¥ー¤Ç¤¢¤ëCORTIS¤ä´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ëBalming Tiger¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¾ºÃæ¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤Ê¤É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ£¸¶¥Ò¥í¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤«¤é³¤³°ºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦³Þ¾¾¾¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤ËÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦HIKARI¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤Î»þÂå¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÊÁËÜÍ¤¤¬¡Ö·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ±Ç²è¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ô¥¨ー¥ë¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥çー¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÌÄ¤é¤¹²»³Ú
À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëNumber_i¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢³¤³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¿Ìî¡£ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¥Ð¥«¡¢¤Ç¤â°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¡£¡Ä¡Ä¤½¤¦¡¢¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥á¥ó¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥·¥çー¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥çー¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡Ö²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú
2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿The 1st EP¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤¬¥Ó¥ë¥Üー¥É200¤Ç½éÅÐ¾ì15°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿CORTIS¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¿¤¯¤¬10Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤ò¡È¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¯¥ëー¡É¤È¾Î¤¹Èà¤é¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈò¤±¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¿¶¤êÉÕ¤±¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Þ¤Ç¤ò¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¡ÊKEONHO¡Ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÊÈà¤é¤«¤é¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸»¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÍÓÊ¸³Ø¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤àÍýÍ³¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î²»³ÚÅ¯³Ø¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
- GQ Men of the Year 2025¡¡¡ÖGQ MEN OF THE YEAR 2025¡×³«ºÅ¡£°ìÇ¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµ±¤¤¤¿ºÍÇ½¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿
- Car of the Month¡¡º£·î¤Î°ìÂæ¡¡¥Ù¥ó¥È¥ìー ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë GTC¡ßÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë
¡ÚGQ JAPAN¡Û
¡ØGQ¡Ù¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¡¢¼Ì¿¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÃËÀÁü¤ò¤á¤°¤ëÂÐÏÃ¤ò¥êー¥É¤·¡¢»¨»ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢Æ°²è¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÉý¹¤¤¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØGQ¡Ù¤Ï¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖGQ Men of the Year¡×¤ä¡ÖGQ Global Creativity Awards¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¾Î¤¨¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò·Áºî¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØVOGUE¡Ù¡ØGQ¡Ù¡ØAD¡Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ë¡Ù¡Ø¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡Ù¡Ø¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥§¥¢¡Ù¡ØWIRED¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Ë¥åー¥èー¥«ー¡Ù¡Ø¥°¥é¥Þー¡Ù¡Ø¥¢¥ê¥åー¥ë¡Ù¡Ø¥Ü¥Ê¥Ú¥Æ¥£¡Ù¡Ø¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤Ë¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ©ºî¡£Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÀ¤³¦32¤Î»Ô¾ì¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
