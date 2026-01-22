MITSUI OCEAN FUJI¤¬2027Ç¯2·î～3·î¤Ë47Æü´Ö¤Î¡ÖÆîÍÎ¤Î³Ú±à¥¯¥ëー¥º¡×¤ò¼Â»Ü
MITSUI OCEAN FUJI ¥Ü¥é¥Ü¥éÅç¼þÊÕ³¤°è¤Ë¤Æ»£±Æ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥¯¥ëー¥º¥Ö¥é¥ó¥É MITSUI OCEAN CRUISES ¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¦Á¥»°°æ¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸þ°æ¹±Æ»¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢±¿¹ÒÁ¥¤ÎMITSUI OCEAN FUJI¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¡Ë¤¬2027Ç¯2·î3Æü(¿å)～3·î21Æü(Æü)¤Î47Æü´Ö¤Ç¡ÖÆîÍÎ¤Î³Ú±à¥¯¥ëー¥º¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍÈ¯Ãå¤ÇÆîÍÎ¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ò47Æü´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥±¥¢¥ó¥º¡¢¥°¥¢¥àÅç¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ ½à½£¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¡ÊËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç/¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¼«¼£ÎÎ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥åー¥¯¡Ê¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢Ï¢Ë®¡Ë¡¢¥Ýー¥È¥Ó¥é¡Ê¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢¥é¥¦¥È¥«¡Ê¥Õ¥£¥¸ー¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢¥¿¥Ò¥ÁÅç¤ä¥Ü¥é¥Ü¥éÅç¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢¥Þ¥¸¥å¥í¡Ê¥Þー¥·¥ã¥ë½ôÅç¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅç¡¹¤ò´Þ¤àÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê13¤Î´ó¹ÁÃÏ¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤ÀÈ©´¨¤¤2·î～3·î¤Î»þ´ü¤ËÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¤ÏÁ´µÒ¼¼¤¬³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥È»ÅÍÍ¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤¹¡£µÒ¼¼¤Î¹¤µ¤Ï24.4Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¤Ç¡¢Ìó9³ä¤ÎµÒ¼¼¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ëー¥ºÂå¶âÆâ¤Ç24»þ´Ö¤´ÃíÊ¸²ÄÇ½¤Ê¥ëー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Î¹¤òÁ¥Æâ¤Ç²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3·î°Ê¹ß¤ËÅìµþ¡¢¿À¸Í¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÇîÂ¿¤Ë¤Æ½ç¼¡ÀâÌÀ²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ëー¥º¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆîÍÎ¤Î³Ú±à¥¯¥ëー¥º¡×¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤ÏÁá´üÍ½Ìó³ä°úÂå¶â¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯Æâ¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äÀâÌÀ²ñ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2·î²¼½Ü¤ËÈ¯¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊç½¸¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶è´Ö¥³ー¥¹¤â¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¶õÏ©¤äÎ¦Ï©¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Ë¤¯¤¤ÃÏ°è¤ò°ìÅÙ¤Ë²÷Å¬¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬Á¥Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÆîÍÎ¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¤ò»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤Á¥Î¹¡×¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸ ¡ÖÆîÍÎ¤Î³Ú±à¥¯¥ëー¥º¡× Í½Ìó °ìÈÌ³«»ÏÆü¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)
¡Ú¥¯¥ëー¥º¤Î¾ÜºÙ¡Û
¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯(https://www.mitsuioceancruises.com/download/brochure/f_southpacific_announcementflyer.pdf?channel=main)
¡Ú¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¤´ÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º ¥¯¥ëー¥º¥Ç¥¹¥¯
¤ªÅÅÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡§03-4446-7532
±Ä¶È»þ´Ö¡§·îÍËÆü～¶âÍËÆü 10:30～17:00
¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
MITSUI OCEAN CRUISES¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¡Ë
https://www.mitsuioceancruises.com/
MITSUI OCEAN FUJI¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¡Ë
https://www.mitsuioceancruises.com/fuji/
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó´Ý
https://www.mitsuioceancruises.com/nipponmaru/
MITSUI OCEAN SAKURA¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¡Ë
https://www.mitsuioceancruises.com/sakura/¡¡
MITSUI OCEAN CRUISES ¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤Î¾¦Á¥»°°æ¥¯¥ëー¥º(³ô)¤¬·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2026Ç¯5·î¤Ë°úÂà¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó´Ý¡×¤È2024Ç¯12 ·î¤Ë±¿¹Ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖMITSUI OCEAN FUJI¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥¸¡Ë¡×¤Î2ÀÉ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡ÖMITSUI OCEAN SAKURA¡Ê»°°æ¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¯¥é¡Ë¡×¤Î±¿¹Ò³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MITSUI OCEAN CRUISES¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/FHU6LJE65Hk¡¡
¡ÖMITSUI OCEAN CRUISES¡×¤Î¥í¥´¡¢¤½¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»Éä¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡Ö£³ËÜ¤Î¶ÊÀþ¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤¤±ß¤Ï¡¢MITSUI OCEAN CRUISES¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£