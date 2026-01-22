¡Ú1/29¶ÛµÞ³«ºÅ¡ÛGX-ETS²Á³ÊÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃºÁÇ²Á³Ê¤òÍ½Â¬¡£¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡ß¥Õ¥§¥¤¥¬ー¤¬¸ì¤ë¡Ö´ë¶È¤ÎGXÅê»ñÀïÎ¬¡×¥»¥ß¥Êー
¡ÖGX¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ½Û´Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼Â¼ Íº°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÍ³Íè¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐºê µ®¹É¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¬ー¡×¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØGX-ETS ¾å²¼¸Â²Á³ÊÈ¯É½¡ª¥«ー¥Ü¥ó¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°Í½Â¬¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é´ë¶È¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¡Ù¤ò2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡ÊGX-ETS¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÃºÁÇ²Á³Ê¤Î¾å²¼¸ÂÀßÄê¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËGXÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²Á³ÊÍ½Â¬¤äÀè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Û https://www.bywill.co.jp/seminar/20260129(https://www.bywill.co.jp/seminar/20260129)
¡Ú³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò¹µ¤¨¤¿¡ÖGX-ETS¡ÊÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡Ë¡×Âè2¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþ»¥²Á³Ê¤Î¾å¸Â¡¦²¼¸ÂÅù¤Î¾ÜºÙ¤¬¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¡Öº£¸å¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥³¥¹¥ÈÁý¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËGXÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦Î®ÄÌ¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤È¡¢ÇÀ¶ÈÎÎ°è¤Ç¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ¸À®¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥§¥¤¥¬ー¤¬Ï¢·È¡£À©ÅÙ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤äÄ¹´üÅª¤Ê²Á³ÊÍ½Â¬¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í»ëÅÀ¡×¤È¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¾õ¶·¤äÇÀ¶È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸½¾ì»ëÅÀ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤¬¡Öº£¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û
- 2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°Í½Â¬¤ò¸ø³« ¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¼èÄùÌòCSO¡ÊChief Strategy Officer¡Ë·ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÁí¸¦½êÄ¹¤Î°Ëº´¤è¤ê¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¾å²¼¸Â²Á³Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿º£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þÍ½Â¬¤ò²òÀâ¡£Ã»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢GX¤ò¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤«¤é¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¤Î¼êÃÊ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹´ü»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Àè¿Ê´ë¶È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¸¡Æ¤¡×¤Î¼Â¾ð ¥Õ¥§¥¤¥¬ーCSO¡ÊChief Sales Officer¡Ë¤Î¾åËÜ»á¤è¤ê¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¤Àè¿Ê´ë¶È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³èÍÑ¸¡Æ¤¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢ÇÀ¶ÈÍ³Íè¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬»ý¤ÄÃÏ°è¹×¸¥Åù¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÆ¤ÏÀ ¸åÈ¾¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¡×¡Öº£¸å¤Î´ë¶È¤ÎGXÅê»ñ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
- Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë 15:10～16:10
- ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- Äê°÷¡§300Ì¾¡Ê1¼Ò3Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä´ë²è¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë´ØÏ¢ÉôÌç¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
- ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
- ¡Ú¹Ö±é£±.¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë
¥«ー¥Ü¥ó¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°Í½Â¬¡Ê～2035Ç¯¡Ë
¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¡¦»ö¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¡×¤È¤·¤Æ¤ÎGX
´ë¶È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÅê»ñ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
- ¡Ú¹Ö±é£².¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー
Àè¿Ê´ë¶È¤È¤ÎÀè¹Ô»öÎã～¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤à¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¸¡Æ¤¤Î¼Â¾ð
ÇÀ¶ÈÎÎ°è¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ö¶È³«È¯¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À
´ë¶È¤Ï¤Þ¤º²¿¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ù¤¤«¡©
- ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¼Áµ¿±þÅú
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
- °Ëº´ ÍÛ²ð ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë ¼èÄùÌòCSO ·ó ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÁí¸¦½êÄ¹
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åì¾Ú°ìÉô¡ÊÅö»þ¡Ë¾å¾ìÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç½»Âð»ö¶È¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢¾¦¶È»ÜÀß³«È¯Åù¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈÉô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É¤òÀßÎ©¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¾§¤·¡¢¾å¾ìÂç¼ê´ë¶È¡¢µÚ¤Ó¼çÍ×»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
£²£°£²£³Ç¯£´·î¡¡Ã¦ÃºÁÇÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£×£á£á£ò£á¤ÈÅý¹ç¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Ï£Ï¤Ë½¢Ç¤¡££²£°£²£µÇ¯£³·î¤è¤ê¸½¿¦¡£´Ä¶²ÁÃÍ¤È·ÐºÑ²ÁÃÍ¤Î½Û´Ä¤òÂ¥¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È³«È¯¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£
Ãø½ñ¡§¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
- ¾åËÜ ³¨Èþ»á ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー ¼¹¹ÔÌò°÷ CSO¡ÊChief Sales Officer¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤ËÆþ¼Ò¡£
ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î½¸µÒ»Ù±ç¤«¤é»ö¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¡¢½ÐÅ¹»Ù±ç¤Ê¤É20Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤êÃÏÊýÅÔ»ÔÉô¹ç¤ï¤»¤¿6¥¨¥ê¥¢¡¦1,000´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤ë¡£ ÄÌ´üTOP¾Þ¡¢Á´¼ÒFORUM¼õ¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ°è¡¦´ë¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò·Ò¤²ÁÐÊý¤ÎÍø±×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
2022Ç¯¤è¤êÅö¼Ò¤ÎCSO¤È¤·¤Æ»²²è¡£¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¡¢·¼ÌØ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï±ä¤Ù2,000Ì¾¤ò±Û¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¡£1,000¼Ò¤ò±Û¤¨¤ë´ë¶È¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç·¿¡¢ÃÏ°è»Ù±ç·¿¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉáµÚ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¬ー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬ー
¢£ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2-2-1 ¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë3³¬ 0 Club
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://faeger.company/
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐºê µ®¹É
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
ÇÀ¶ÈÍ³Íè¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä
¡Ú¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë
¢£ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-3-21¡¡·²ÇÏ¥Ó¥ë6³¬
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bywill.co.jp/
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ Íº°ìÏº
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅù¤ÎÁÏ½Ð¡Ë
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÇäÇã»ö¶È¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅù¤ÎÄ´Ã£¡¦Ãç²ð¡Ë
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡
e-mail¡§info@bywill.co.jp
TEL¡§03-6262-3584¡ÊÂåÉ½¡Ë