¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ·èÄê¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤èー¤¸¤ä¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤´ÍÑ°Õ

³ô¼°²ñ¼Ò¤èー¤¸¤ä(µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ô¢»Þ¹·)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢µþÅÔÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤èー¤¸¤ä¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü(¿å)～4·î30Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤èー¤¸¤ä¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìó3¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¤¢¤ª¤æ¤é¤é¡×¥·¥êー¥º¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤èー¤¸¤ä¤Õ¤é¤Ã¤È¡×³«ºÅ
¤èー¤¸¤ä¤Ï¡¢5ÂåÌÜÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬½¢Ç¤¸å¤è¤ê¡ÖÃ¦¡¦´Ñ¸÷°ÍÂ¸¡×¤ò·Ç¤²¡¢´Ñ¸÷¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢µþÅÔ°Ê³°¤Ç¤â¤èー¤¸¤ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÅÔ¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡È¤èー¤¸¤ä¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤èー¤¸¤ä¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢60Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡È¤¢¤Ö¤é¤È¤ê»æ¤Î¤èー¤¸¤ä¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µþÅÔÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡¢¤½¤ì¤é¤òÄó¶¡¤¹¤ëÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤èー¤¸¤ä¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Î½é³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¤¢¤ª¤æ¤é¤é¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¤´¹ØÆþ¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
£±.3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ´üÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢
¿Íµ¤¹á¤ê¥·¥êー¥º¡Ö¤Þ¤æ¤´¤â¤ê¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥Á¥µ¥ó¥×¥ë¤È¡¢
¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÉ¡¤À¤±¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤Ö¤é¤È¤ê»æ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤èー¤¸¤ä¤Î¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»
£².¤´¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷ÂÐ¾Ý¡ª¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ´üÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.¤èー¤¸¤ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë&²¾ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¡ª¡Ö¤è¤¸¤³¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ´üÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¤èー¤¸¤ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë&²¾ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤¸¤³¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥³ー¥¹¥¿ー¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
µÛ¿åÀ¤âÈ´·²¤Ê¥¿¥ª¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Î¤¦¤¨¡¢ÅÐÏ¿²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨´û¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°·¾¦ÉÊÎã
´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¤¢¤ª¤æ¤é¤é¡×¥·¥êー¥º
¡Ö¤è¤¸¤³¡×¥°¥Ã¥º
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î4Æü(¿å)～4·î30Æü(ÌÚ)
¡Ú¾ì½ê¡Û
¢©220-0005
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-4 B1FºÅ»ö¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～21:00