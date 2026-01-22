¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Î²ð¸î¿¦°÷11,120¿Í¤¬²óÅú¡Ú²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ç´¶¤¸¤ëÉéÃ´¡¦²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÛÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¶ÈÌ³1°Ì¤Ï¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×19.8%¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×17.6%
¡¡°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢ÊÝ°é¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÀî ÁÏÂÀ¡Ë¤Ï¡¢²ð¸î»Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤ÇÆ¯¤¯²ð¸î¿¦°÷11,120¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó·ë²ÌÊ¬ÀÏ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯4·î¡¢²ð¸î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¸½¾ìÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸¦µæÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGENBA SMILE Lab¡Ê¥²¥ó¥Ð ¥¹¥Þ¥¤¥ë ¥é¥Ü¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤Î½¸·×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼«Í³µ½Ò¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°Êý¼°¤ÎÊ¬ÀÏ¤â¹Ô¤¤¡¢²ÝÂê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏGENBA SMILE Lab¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼Â¾Ú¤ä¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¡³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¡¡¡§²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ç´¶¤¸¤ëÉéÃ´¡¦²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î～7·î¡¡
²óÅú¼Ô¿ô¡§¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Î²ð¸î¿¦°÷11,120¿Í
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡ü²ð¸î¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³1°Ì¤Ï¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×19.8%¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×17.6%¡£
¡ü¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤ËÉéÃ´¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¤Î½ç°Ì¤¬ÊÑÆ°¡£ÄÌ½ê²ð¸î(¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹)¤ÈÇ§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î(¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à)¤Ç¤Ï¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤¬1°Ì¤À¤¬¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£
¡ü¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤òºÇ¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È´¶¤¸¤ëÈæÎ¨¤Ï¡¢50～70Âå¤Ç¾å¾º¡£
¡ü¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Ç¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¤Î¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤Î²ÝÂê¤ÏÍá¼¼´Ä¶¤ä½ë¤µ¤ÈÈ½ÌÀ¡£
¡üË¬Ìä²ð¸î¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¡¦¸úÎ¨À¡×¤Ç9³äÄ¶¤Ë¡£
¡ÚI. ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Û¡¡¢¨n=11,120¿Í
£±. ²ð¸î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈºÇ¤â¡É¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¡ÊÃ±¿ô²óÅú¡Ë
¡¡²ð¸î¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¡ÈºÇ¤â¡É¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¦¼Ö°Ø»Ò¡¦ÊØºÂ¤Ê¤É¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¡Ê19.8%¡Ë¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎµïÂð¤òË¬¤Í¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Ë¬Ìä²ð¸î¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤¬Ìó18%¡¢ÆþÍá¤Î²ð½õ¤ò¹Ô¤¦¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤¬Ìó12%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·(ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¤Ï¤Ê¤¤)¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤âÌó14%¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£². ½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹ÊÌ¤ÎÉéÃ´¤ÎÆâÌõ
¡¡1.¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤ËÆâÌõ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Ç½¾»ö¼Ô¤¬Â¿¤¤ÄÌ½ê²ð¸î (11.7%)¡¢Ë¬Ìä²ð¸î(59.9%)¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î(11.2%)¤Î£³¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢²¼µ¤Î²óÅú¼ÔÂ°À¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ÜÀß¤ËÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÄÌ½ê²ð¸î¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯(28.6¡ó)¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×(19.1%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê(28.2%)¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×(17.7%)¤ò10.5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤¬22.3%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×(16.2%)¡¢¡Ö×Ñ×ËËÉ»ß¡×(16.1%)¤â¹â¤¤ÈæÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢³ä¹ç¤¬0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢»ëÇ§À¸þ¾å¤Î¤¿¤áÉ½¼¨¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÀÊÌ¤´¤È¤ÎÉéÃ´¤ÎÆâÌõ
¡¡1.¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢1°Ì¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¡¢2°Ì¡Ö×Ñ×ËËÉ»ß¡×¡¢3°Ì¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¡¢1°Ì¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¡¢2°Ì¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¡¢3°Ì¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1°Ì¤È2°Ì¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿ÈæÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î²óÅú¼ÔÂ°À¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏË¬Ìä²ð¸î¤ò¹Ô¤¦½÷À¿¦°÷¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤ËÉ³¤Å¤¯¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤¬ÃËÀ¤Î4.8%¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4. Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÉéÃ´¤ÎÆâÌõ
¡¡1.¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÈæÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40Âå¤Î¤ß¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤Ï¡¢10～40Âå¤è¤ê¤â50～70Âå¤ÇÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼µ¤Î²óÅú¼ÔÂ°À¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ìË¬Ìä²ð¸î½¾»ö¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤ËÉ³¤Å¤¯¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢70Âå¤Ç¸º¾¯¤·13.8%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢70Âå¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¤¬23.9%¤ÈºÇ¤âÂç¤¤ÊÈæÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ·Ð¸³Ç¯¿ôÊÌ¤ÎÉéÃ´¤ÎÆâÌõ
¡¡1.¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³Ç¯¿ôÊÌ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ç1°Ì¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¡¢2°Ì¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¡¢3°Ì¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯°Ê¾å3Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¤ß¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤¬¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0.6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤¬Áý¤¨¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢À¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚII. ¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë½¸·×·ë²Ì¡Û¡¡
¡¡ÅöÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÉéÃ´(¾å°Ì1°Ì¡¦2°Ì)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Í³µ½Ò¤Î²óÅú¤«¤é¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°Êý¼°¤Ç¸¶°øÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Í³µ½ÒÆâ¤Ë¡Ö¹øÄË¡×¡ÖÂÎÎÏ¡×¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ïー¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¡×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¤òÍ½¤áÀßÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³Æ¶ÈÌ³¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤äÉéÃ´¤Î¾ÜºÙ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Ë¡¢¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤¬Â¿¤¤ÄÌ½ê²ð¸î¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
1-1. ÄÌ½ê²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÄÌ½ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿663¿Í¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÉéÃ´¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹øÄË¡¦¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¡×(65.2%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö°Ü¾èµ»½Ñ¡¦¥¹¥¥ëÉÔÂ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤ë²óÅú¤âÌó4³ä(36.3¡ó)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1-2. ÄÌ½ê²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÄÌ½ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿621¿Í¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÉéÃ´¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ë¤µ¡¦ÂÎÎÏÅªÉéÃ´¡×(60.1%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢¡ÖÍá¼¼´Ä¶¡¦ÀßÈ÷¤Î²ÝÂê¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤ë²óÅú¤â¤ï¤º¤«3.3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î56.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢ÂÎÎÏÌÌ°Ê³°¤Ë¡¢¹¤µ¤ä½ë¤µ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²-1. Ë¬Ìä²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ë¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿3,209¿Í¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤È¤¤¤¦ÉéÃ´¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¡¦¸úÎ¨À¡×¤Ç¡¢93.7%¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²-2. Ë¬Ìä²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ë¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿2,402¿Í¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÉéÃ´¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¡¦¹øÄË¡×¤Ç75.6%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ½ê²ð¸î¤Ç¤Ï¡Ö°Ü¾èµ»½Ñ¡¦¥¹¥¥ëÉÔÂ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤ë²óÅú¤âÌó4³ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Ç¤Ï¡Öµ»½Ñ¡¦·Ð¸³ÉÔÂ¡×¤Ï2³ä¼å¡Ê19.1%¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3-1. Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿540¿Í¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÉéÃ´¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¡×¤Ç80.9%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Öµ»½Ñ¡¦·Ð¸³ÉÔÂ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤ë²óÅú¤âÌó3³ä(28.7¡ó)¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3-2. Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸«¼é¤ê¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿477¿Í¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÉéÃ´¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í°÷¡¦»þ´ÖÉÔÂ¡×(63.3%)¤È¡ÖÀßÈ÷¡¦´Ä¶ÌäÂê¡×(60.6%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óº¤Æñ¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë²óÅú¤âÌó5³ä(48.8%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁí³ç¡Û¡¡¡¡
GENBA SMILE Lab½êÄ¹¡¡¾¾ËÜÍµÈþ»Ò
¡¡ºòÇ¯Î©¤Á¾å¤²¤¿¸¦µæÁÈ¿¥¡ÖGENBA SMILE Lab¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Î²ð¸î¿¦°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Çº£¤Þ¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸¡Æ¤¡¦¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ð¸î¿¦°÷¤È¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åª³Î¤Ê²ò·èºö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²ð¸î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö²ð¸î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´¡¦²ÝÂê¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³µ½Ò²óÅú¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°Êý¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Î½¸·×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³ÆÉéÃ´¡¦²ÝÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¤Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Î²ð¸î¿¦°÷¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ëË¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹½¾»ö¼Ô¤¬¡¢ºÇ¤â¡ÖÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤Î°ÜÆ°¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤ä¸úÎ¨¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆþÍá»Ù±ç¡×¤¬¡Ö°Ü¾è»Ù±ç¡×¤Ë¼¡¤®2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¿¼·¡¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î°Ü¾è¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢³Æ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´¤ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖGENBA SMILE Lab¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼´¤È¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¡¦¿¦¾ì´Ä¶¤Ë»ñ¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¡¦¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢º£¸å¤â¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ð¸î¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²óÅú¼ÔÂ°À¡ä¢¨n=11,120¿Í
¡¡Åö¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë(³ô)¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¤ª¤è¤Ó(³ô)¥Ë¥Á¥¤¥±¥¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ð¸î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢³ä¹ç¤¬1¡ó¤ÈÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢»ëÇ§À¸þ¾å¤Î¤¿¤áÉ½¼¨¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
