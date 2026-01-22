¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖJAPAN GOLF FAIR 2026¡×¡¡3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡¦Å¸¼¨¥³¥Þ¿ô¤È¤â¤Ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¶¨²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§JGGA¡¡²ñÄ¹¡§ÁÒÅçÎ´É×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJAPAN GOLF FAIR 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÏÁ°²ó£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÇ¯¤Ï½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡¦Å¸¼¨¥³¥Þ¿ô¤È¤â¤Ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇÁ°²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¿ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤ª¤è¤Ó¡¢Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°Instagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¡ÖJAPAN GOLF FAIR 2026¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¤Î¥áー¥«ー¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥®¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³«ºÅ60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Î½ÐÅ¸¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯Èæ110%¤È¤Ê¤ë235¼Ò¤Î½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢Å¸¼¨¥³¥Þ¿ô¤âºòÇ¯Èæ115%¤Î617¥³¥Þ¤È²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°´ë¶È¤âºòÇ¯Èæ121¡ó¤Î7¤«¹ñ34¼Ò¤Ç¤Î½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯³¤³°¤«¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¥Äー¥ê¥º¥à¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢³«ºÅ60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤ÎÍýÇ°¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ëÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø100Ç¯¥´¥ë¥Õ¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ÇÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄó°Æ
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÈÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤¬ëð¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖJAPAN GOLF FAIR 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¡×¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÀ¸³¶Â³¤±¤é¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥áー¥«ー¤Î»îÂÇÂÎ¸³¤ä¥×¥í¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤ÉÍè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¡¢À¸³¶¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥¹¡×¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥´¥ë¥Õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¡×¡¢ºÇ¿·¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ÉºÇ¿·¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Î½¸·ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£1·î22Æü¤è¤ê1,000±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥óÉÕÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä³«»Ï¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÆ±»þ¥ªー¥×¥ó
¡¡³«ºÅ¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢1,000±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥óÉÕÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢ËÜÆü1·î22Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãJAPAN GOLF FAIR 2026³«ºÅ³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡¡¡§JAPAN GOLF FAIR 2026 ¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢2026¡Ë
¼çºÅ¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¶¨²ñ¡ÊJGGA¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§¡ãÂè°ì²ñ¾ì¡ä¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ1F Å¸¼¨¥Ûー¥ë (BtoC¥³ー¥Êー)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãÂèÆó²ñ¾ì¡ä¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ2F ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥ë (BtoB¥³ー¥Êー)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©220-0012¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1¡Ë
²ñ´ü¡¡¡§¡ãÂè°ì²ñ¾ì¡ä2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00~18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10:00~17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãÂèÆó²ñ¾ì¡ä2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00~18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÂèÆó²ñ¾ì¤Ç¤Ï8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
Æþ¾ìÎÁ¡§Á°Çä·ô¡¡1,000±ß (ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü·ô¡¡1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÌ¤··ô¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¡¢³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ
½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡§235¼Ò¡ÊºòÂÐÈæ110%¡Ë
Å¸¼¨¥³¥Þ¿ô¡§617¥³¥Þ¡ÊºòÂÐÈæ115%¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë»³ÆâÎëÍö¤µ¤ó¡¦¤Ê¤ß¤¤µ¤ó¡¦À¥¸ÍÀ²²Ã¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡ª
¡¡¡ÖJAPAN GOLF FAIR 2026¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤»³ÆâÎëÍö¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ß¤¤µ¤ó¡¢À¥¸ÍÀ²²Ã¤µ¤ó¡¢¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢SNS¤äYouTube¤Ç¿Íµ¤¤Î3Ì¾¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥²ー¥àÂç²ñ¤Ê¤É²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¶¨²ñ(JGGA)¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ë¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£2013Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¥áー¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¾®Çä¶È¡¢¥´¥ë¥Õ²·Çä¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¡£ÁÏÀß°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¡£Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ËÂÐ¤·¡¢JGGA¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤âJGA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¶¨²ñ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1982Ç¯7·î¤Ë¼ÒÃÄË¡¿Í²½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2013Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë°Ü¹Ô
´ðËÜ¶â¡¡¡§2,205Ëü±ß
²ñÄ¹¡¡¡¡¡§ÁÒÅçÎ´É×
²ñ°÷¿ô¡¡¡§2025Ç¯6·î26Æü¸½ºßÀµ²ñ°÷241¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ±»¿½õ²ñ°÷8¼Ò¡Ê249¼Ò¡Ë
