¡Ú¸»»áÁíËÜÅ¹¡Û¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª·ÃÊý´¬¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ
³ô¼°²ñ¼ÒÊª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(ËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£ ±ûÇ·)¤¬ºë¶Ì¸©¤È°¦ÃÎ¸©¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç2026Ç¯¤Î·ÃÊý´¬¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö·ÃÊý´¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤°¤í¡¢¤«¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¡¢ÉÙ»ÎËð¡¢·ê»Ò¤Ê¤É£¸¼ï¤Î¶ñºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹¡Ù¤Î·ÃÊý´¬¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¡Ô°ìËÜ¡ÕÀÇÈ´1,680±ß(ÀÇ¹þ1,814±ß)¡Ô¥Ïー¥Õ¡ÕÀÇÈ´850±ß(ÀÇ¹þ918±ß)
¤´Í½ÌóÊýË¡¡§Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼õ¤±¼è¤êÆü»þ¡§2026Ç¯£²·î£³Æü(²Ð)11～20»þ¤Þ¤Ç
¡Ø¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹ ¸þ»³Å¹¡Ù(TEL.0532-63-4444)
¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯£±·î30Æü(¶â)19»þ¤Þ¤Ç
¡Ø¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹ Æî±ÛÃ«Å¹¡Ù(TEL.048-961-5885)
¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î£²Æü(·î)15»þ¤Þ¤Ç
¢¨¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤¬Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ø¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¤«¤Ë¤È¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÎÂ¾¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëÏÂ¿©ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´±ã²ñ¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤äÄ¤»ö¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Âç¾®¸Ä¼¼¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦Å¹Ì¾¡§¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹ ¸þ»³Å¹
¡¦½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¸þ»³Ä®»úÀîËÌ19-£²
¡¦ÅÅÏÃ¡§0532-63-4444
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:30
¡¦Å¹Ì¾¡§¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹ Æî±ÛÃ«Å¹
¡¦½»½ê¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÆî±ÛÃ«£±-115-£±
¡¦ÅÅÏÃ¡§048-961-5885
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:30
¢£¸»»áÁíËÜÅ¹¸ø¼°URL¡§https://www.genji-souhonten.jp/
Êª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ±ûÇ·
ÁÏ¶È¡§1949Ç¯12·î
ÀßÎ©¡§1969Ç¯£¹·î
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÀ¾´äÅÄ£µÃúÌÜ£·-11
»ñËÜ¶â¡§59²¯±ß(2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß)
Çä¾å¹â¡§1,239²¯±ß(2025Ç¯£¶·î´ü)
¢¨¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞÇä¾å¹â¡¡Ìó1,765²¯±ß(2025Ç¯£¶·î´ü)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©»ö¶È¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¸³«
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¾ÆÆù¤¤ó¤°/´Ý¸»¥éー¥á¥ó/ÆóÂåÌÜ´Ý¸»/½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó/¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã/¤ª¹¥¤ß¾ÆËÜÊÞ/µû³»°Ëæ ¤²¤ó²°/¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹/½ÏÀ®¾ÆÆù Æù¸»/µí¤¿¤óÂç¹¥¤ ¾ÆÆù¤Ï¤Ã¤Ô¤£/¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤«¤ë¤Ó Â¾
½ÐÅ¹¾õ¶·¡§¹ñÆâ784Å¹ÊÞ(¤¦¤ÁÄ¾±Ä525Å¹ÊÞ¡¢FC259Å¹ÊÞ)¡¢³¤³°93Å¹ÊÞ(2025Ç¯12·î31Æü¸½ºß)
´ë¶È¥µ¥¤¥È:https://www.monogatari.co.jp/