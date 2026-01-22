¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥¦¥©ー¥«ー¡¢PRIZMA¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¥êー¥É¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¡¢¡Ö¾¦ÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤òÁÏ½Ð
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜ ¹·µ±¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥¦¥©ー¥«ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ °ìÅÐ¡Ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ä¼Á¤Î¹â¤¤¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÁ´Ê¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.prizma-link.com/press/case/keywalker
¡ã»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥µ¥Þ¥êー¡ä
Web¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦À°Íý¤«¤é¡¢TableauÅù¤òÍÑ¤¤¤¿²Ä»ë²½¡¢AIÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥¦¥©ー¥«ー¡£ ½¾Íè¤Ï¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë½¸µÒ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸²ºßÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¼ý½¸ÌÜÅª¤Î¥êー¥É¤¬Â¿¤¯¡¢¾¦ÃÌ²½¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ÝÂêÄóµ¯¤ò¹Ô¤¦¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡×¤òÆ³Æþ¡£ ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSalesZine¡×¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÃ´Åö¼Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤¬±ÜÍ÷¤¹¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅ¾ºÜ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー²½¤·SNS¹¹ð¤Ç¤âÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÃÌ¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤¼Á¤Î¹â¤¤¥êー¥É³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢¾¦ÃÌ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È²ÝÂê
¥ー¥¦¥©ー¥«ー¤Ç¤Ï¡¢Web¹¹ð¡Ê¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¡Ë¤äµ»ö·ÇºÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ðÃæ¿´¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ëー¥º¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ë¤·¤«¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤º¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤Îµ»ö¥á¥Ç¥£¥¢»Üºö¤Ê¤É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥êー¥É¤Ï¡Ö¾ðÊó¼ý½¸ÌÜÅª¡×¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¡¢Æ³Æþ°ÕÍß¤¬Äã¤¯¡¢¾¦ÃÌ¤äÀ®Ìó¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¼ç¤Ê¸ú²Ì
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Î¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¸å¡¢»Ô¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ø¤ÎÆó¼¡³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î·ÇºÜ¼Â¸½ ¡ÖSalesZine¡×¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÃ´Åö¼Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¸ÜµÒ¤¬±ÜÍ÷¤¹¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅ¾ºÜ¤ËÀ®¸ù¡£
¡¦¡ÖAI¿ÍºàÉÔÂ¡×¤ä¡Ö¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤ÎÍ¸úÀ¡×¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤Ë»É¤µ¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¼¨²ÄÇ½¤Ë¡£µÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒ¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢¾¦ÃÌ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¡£
¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ー¥¦¥©ー¥«ー¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÈ¯¿®¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Ç¤Ï¥ê¥µー¥Á¤«¤é¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢PR¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó·¿¤ÇPR¥µー¥Ó¥¹¤òÌÖÍåÅª¤ËÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ê¥µー¥Á¡õ´ë²èÎÏ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡£3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PR¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤·Á¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Ïµ®¼Ò¤ÎÀìÂ°PR¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Êñ³çÅª¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥Í¥Ã¥È½¸µÒ»Ù±ç
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢PRÂå¹Ô
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¡¦PRIZMA¡ÃÄ´ºº¥ê¥êー¥¹
ÆÈ¼«Ä´ºº¤ÇÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë³È»¶¡£Ê¿¶Ñ·ÇºÜ¿ô¤â50·ï°Ê¾å¤ò¼Â¸½¡£³ô¼°²ñ¼ÒPRIZMA¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò³è¤«¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤¤ÇÞÂÎ¤Ø¼Á¤Î¹â¤¤µ»ö¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.prizma-link.com/press
¡¦PRIZMA¡ÃÌ¡²è¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿·¤·¤¤Ì¡²è¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä¡¢1²¯PV¤ÎÌ¡²è¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ì¡²èÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤ÆÁíÀª200Ì¾°Ê¾å¤Î¼ÂÁ©·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÆü¡¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÌ¡²è²È¤ò¥¢¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://www.prizma-link.com/manga
¡¦PRIZMA¡Ã¥ê¥µー¥Á
¹ñÆâ1,000Ëü¿Í°Ê¾å¡¢5,000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥¹¥ー¥à¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®¼Ò¤Îµá¤á¤ë¾ðÊó¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ç¤´Ç¼ÉÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://www.prizma-link.com/research
