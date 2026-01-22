¼Ò²ñ¡ßÊ¡»ã¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥ÈGOOD PLAZA TOKYO¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥Ü¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÃæÈøÊ¸¹á¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ê°Ê²¼¡¢B·¿»ö¶È½ê¡Ë¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¼«¼çÀ½ÉÊÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD PLAZA TOKYO¡×¤òº£Ç¯¤â´ë²è¡¦±¿±Ä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦É´²ßÅ¹ À»ÀØºù¥öµÖÅ¹¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥¢¥¤ ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¾ー¥ó¡ÊÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¾¦ÃÌ²ñ¡Ë¤Î2²ñ¾ì¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖGOOD¡×¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç ¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÖGOOD¡×¤Ë
º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÅÔÆâ81»ö¶È½ê¤¬½ÐÉÊ¡£¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢Ìó9,000ÅÀ¤â¤Î¾¦ÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¡ØGOOD¡Ù¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç ¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ØGOOD¡Ù¤Ë¡×¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î´ê¤¤¤äÁÛ¤¤¡á¡ÖGOOD¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÃúÇ«¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä»Å»ö¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖGOOD PLAZA TOKYO¡×¤Ç¡¢Â£¤ë¤Ò¤È¡¦¤â¤é¤¦¤Ò¤È¡¦ºî¤ë¤Ò¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖGOOD¡×¤Ê¥®¥Õ¥È¤òºî¤í¤¦¡ª
º£²ó½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâÊ¡»ã»ö¶È½ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ê¿¦°÷¡¦ÍøÍÑ¥á¥ó¥Ðー¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤ä¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
By FLAGS design¡ÊÉÜÃæ»Ô¡Ë
Ã¼ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥Ü¥ー¥Û¥ë¥Àーºî¤ê
Æü»þ¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë13:00-15:00
²ñ¾ì¡§µþ²¦É´²ßÅ¹À»ÀØºù¥öµÖÅ¹ 2³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
»²²ÃÈñ¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ºî¤Î²áÄø¤Ç½Ð¤¿Ã¼ºà¤òFLAGS design¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤Ë²Ã¹©¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¿§ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤â¼«Í³¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥Ü¤¯¤ó¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼é¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡© ¡¡https://flagsdesign.stores.jp/
By ¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ß¥«¡ÊËÌ¶è¡Ë
¤Á¤®¤ê³¨¥«ー¥Éºî¤ê
Æü»þ¡§2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë11:00-12:30¡¿14:00-15:30
²ñ¾ì¡§KITTE´Ý¤ÎÆâÃÏ²¼1³¬ Åìµþ¥·¥Æ¥£¥¢¥¤ ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¾ー¥ó
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤Á¤®¤ê³¨À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ß¥«¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥«ー¥É¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿·¤·¤¯¤Æ±ü¿¼¤¤¤Á¤®¤ê³¨¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡https://japanmac.or.jp/ohana/amica.html
¡ã»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡ä
»²²Ã¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤Î¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢·ïÌ¾¡ÖGOOD PLAZA TOKYO¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã´õË¾¡×¤È½ñ¤¡¢£±.¤ªÌ¾Á°¡ÊÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ë¡¢£².¤´Ï¢ÍíÀè¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æÅù¡Ë¡¢£³.»²²Ã¿Í¿ô¡¢£´.»²²Ã´õË¾¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢£µ.»²²Ã´õË¾¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡§GOOD PLAZA TOKYO ¥¤¥Ù¥ó¥È»öÌ³¶É¡¡event@decentwork-lab.org
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î»Å»ö
¤³¤³¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï¡¢B ·¿»ö¶È½ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£B ·¿»ö¶È½ê¤È¤Ï¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢»Å»ö¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ç¤¹¡£B ·¿»ö¶È½ê¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤Ï976 ¥ö½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎáÏÂ7 Ç¯4 ·î¡Ë¡£
B ·¿»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¾ã³²¤äÂÎÄ´¡¢¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢£±¥ö·î¤ÎÊ¿¶Ñ¹©ÄÂ¡ÊÄÂ¶â¡Ë¤¬23,000 ±ßÁ°¸å¤ÈÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈÎÇä¤Îµ¡²ñ¡¢´ë¶ÈÅù¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Îµ¡²ñ¡¢B ·¿»ö¶È½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÊó¹ð²ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½ÐÉÊ»ö¶È½ê¡ä¡Ú¹Á¶è¡Û¤¢¤¤¤Ïー¤È¡¦¤ß¤Ê¤È/¥¢¥×¥íー¥ºÆîÀÄ»³¡Ú¿·½É¶è¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¯¥íー¥Ðー/¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢/¥×¥¨¥ë¥È¡ÚÊ¸µþ¶è¡Û¥¢¥¤¥Ó¥¹Ê¸µþ/¹©Ë¼¤ï¤«¤®¤ê/¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Ö¤ó¤Ö¤ó¡ÚËÏÅÄ¶è¡Û¶Ó»åÄ®½¢Ï«»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ò¤À¤Þ¤ê¹©Ë¼/¶ùÅÄºî¶È½ê/¤¹¤ß¤À²Ö¹©Ë¼¡Ú¹¾Åì¶è¡Û¥Ô¥¢¥ïー¥¯¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡ÚÉÊÀî¶è¡Û¤µ¤Ä¤/¤Õ¤ì¤¢¤¤ºî¶È½êÀ¾Âç°æ¡ÚÀ¤ÅÄÃ«¶è¡ÛFactroyÍõ¡Ú½ÂÃ«¶è¡Û¥¢¥È¥ê¥¨Ê¡²Ö¡ÚÃæÌî¶è¡ÛÃæÌî¶èÅìÉôÊ¡»ãºî¶È¥»¥ó¥¿ー¡Ú¿ùÊÂ¶è¡Û¥¹¥êー¥Ñー¥º/¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸/¥Þ¥«¥Ê/¥ïー¥¯¤ß¤é¤¤¡ÚËÅç¶è¡ÛAOLA /¶¦Æ±ºî¶È½ê¥ªー¥¯/¼«Î©»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤á¤Î¼ù¡ÚËÌ¶è¡Û¥ô¥¤Ä¹²°/¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ß¥«¡Ú¹ÓÀî¶è¡Ûstudio753¡ÚÈÄ¶¶¶è¡ÛÀÖÄÍÊ¡»ã±à/¥³¥³¥í¥ÍÈÄ¶¶/¹âÅçÊ¿Ê¡»ã±à/¤Þ¤¨¤ÎÊ¡»ãºî¶È½ê¡ÚÎýÇÏ¶è¡Û¤¨¤´¤Î¤ß/¤ä¤¹¤é¤®¥é¥¦¥ó¥¸¡ÚÂÎ©¶è¡ÛAILEÂÎ©/¥¢¥ê¥¹/¥¦¥£¥º¥æー/ÃÝ¤ÎÄÍ¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡Ú³ë¾þ¶è¡Û¤«¤¬¤ä¤Ì´¹©¾ì¡Ú¹¾¸ÍÀî¶è¡Û¤¹¤ß¤ìÊ¡»ãºî¶È½ê/ÂèÆóÍªÍ·¼Ë¤¨¤É¤¬¤ï¡ÚÈ¬²¦»Ò»Ô¡Û¥¤¥ë¡¦¥ô¥§¥ó¥È/¥¨¥¢¥ê¥¹/ÌÚÇÏ¹©Ë¼/¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ï¤«¤¯¤µ¡ÚÎ©Àî»Ô¡Û¥¥Ã¥Á¥ó¤µ¤«¤¨/Çð¤ÎÍÕ¡ÚÀÄÇß»Ô¡Ûolino wood¡ÚÉÜÃæ»Ô¡Û¥³¥Ã¥È¥ó¥Ï¥¦¥¹ ¥Õ¥ì¥ó¥º/¤³¤È¤Î¤Ï/FLAGS design /¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ä¤±¤ä¤¤Î¤â¤ê/¥ïー¥¯¥»¥ó¥¿ー¤³¤à¤¿¤ó¡Ú¾¼Åç»Ô¡Û¤×ー¤ä¤ó¤¢¤·¤Ê¤¬¤¯¤é¤Ö2¹æ´Û/MIRAI¡ÚÄ®ÅÄ»Ô¡Û¥¯¥é¥Õ¥È¹©Ë¼La Mano /¥¯¥íー¥Ðー¤Î²ñ/ÉÙ»Îºî¶È½ê/¿¹¹©Ë¼¡Ú¾®¶â°æ»Ô¡Û¥à¥¸¥Ê¤ÎÄí¡Ú¾®Ê¿»Ô¡Û¤¢¤µ¤ä¤±Âë¤ÎÂæºî¶È½ê/¤¢¤·¤¿¤Ðºî¶È½ê¡ÚÆüÌî»Ô¡Û¤ä¤Þ¤Ü¤¦¤·Ê¿»³Âæ¡ÚÅìÂ¼»³»Ô¡Û¤«¤ê¤ó/½½Æó·î/Ãç´Ö¤Î²È/¥é¡¦¥áー¥ë¡Ú¹ñÊ¬»û»Ô¡Û¤µ¤Ä¤¶¦Æ±ºî¶È½ê¡Ú¹ñÎ©»Ô¡Û¤¿¤Þ¤×¤é¤Í¤Ã¤È¡É¤ï¡É/¤Õ¤Ã¤¯¤êー¡ÚÅìÂçÏÂ»Ô¡Û¤¢¤È¤ê¤¨¥È¥ó¥È¥ó/Âè2¤¢¤È¤ê¤¨¥È¥ó¥È¥ó¡ÚÂ¿Ëà»Ô¡Û¥¢ー¥È¤Ò¤Þ¤ï¤ê/¤°¤êー¤ó¤Ôー¤¹¹©Ë¼/¥°¥ëー¥×TOMO /Ì¤Íè¼ù¡Ú°ð¾ë»Ô¡Û¤ï¤¯¤ï¤¯¡ÚÀ¾Åìµþ»Ô¡ÛYL¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖ¹©Ë¼
GOOD PLAZA TOKYO¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û»¨²ß¡¦°ìÉô¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)～16Æü(·î)
¢£»þ´Ö¡§10:00～19:30 ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:00ÊÄ¾ì¡Ë
¢£¾ì½ê¡§µþ²¦É´²ßÅ¹ À»ÀØºù¥öµÖÅ¹¡¡£²³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/access/
¡ÚÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û»¨²ß¡¦¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¾¦ÃÌ²ñ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～24Æü(²Ð)
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾¦ÃÌ²ñ¤Ï20Æü(¶â)¡¦24Æü(²Ð)¤Î2Æü´Ö¡¢11:00～16:00¤Ë³«ºÅ
¢£»þ´Ö¡§ 10:30～19:00
¢£¾ì½ê¡§ Åìµþ¥·¥Æ¥£¥¢¥¤ ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¾ー¥ó¡ÊKITTE´Ý¤ÎÆâ ÃÏ²¼1³¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.tokyocity-i.jp/about/access/
¡ã¼çºÅ¡äÅìµþÅÔÊ¡»ã¶É¡¡¾ã³²¼Ô»Üºö¿ä¿ÊÉôÃÏ°èÀ¸³è»Ù±ç²Ý
¡ã±¿±Ä¡ä¼«¼çÀ½ÉÊÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È»öÌ³¶É¡ÊNPOË¡¿Í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥ÜÆâ¡Ë
TEL¡§03-6451-7345¡ÊÊ¿Æü10»þ～17»þ¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§event@decentwork-lab.org
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë»Ùµë¤¹¤ë¹©ÄÂ¿å½à¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾åÅù¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿»ö¶È½ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹©ÄÂ¸þ¾å¤Î¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿»ö¶È½ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã´ë²è¡¦±¿±Ä¡ä
NPOË¡¿Í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥Ü
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡Ö¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¡¦¥ïー¥¯¡ÊÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤»Å»ö¡Ë¡×¡Ö¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¡¦¥íー¥ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ ¤É¤³¤«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌò³ä¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤Î¡ÖÌò³ä¡× ¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¡¦¥ïー¥¯¤Î´Ä¶¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¡ÖÌò³ä¡×¤ä¡Ö»Å»ö¡×¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³èÆ°¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ê¡»ã»ö¶È½ê¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤ä¸¦½¤Åù¤ò ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡»ã»ö¶È½ê¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥Ö¥é¥ó¥É equaIto ¤ò´ë²è¡¢±¿µÜ¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¸¦µæ¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¥È¥ó¥È¥¥¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î´ë²è¤ä±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢©145-0062 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èËÌÀéÂ« 3-28-9-401
NPO Ë¡¿Í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥Ü¸ø¼° HP(https://decentwork-lab.org/)