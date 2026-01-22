¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Û¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÈÎÁÍý¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡2026Ç¯ÅÙ¡¦¿·±ã²ñ¥Ñー¥Æ¥£ー¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä
ÃÓÂÞ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡ÊËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-6-1 Áí»ÙÇÛ¿Í °ËÆ£ÌÐÉ×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢£³¤Ä¤Î±ã²ñ¥Ñー¥Æ¥£ー¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¡¢µÇ°¼°Åµ¤ä½Ë²ì²ñ¡¢Áí²ñ¤Ê¤É¤Î¤´ÍøÍÑ»þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢¼ÒÆâ¤Î¤ª½¸¤Þ¤ê¤ä·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤²ñ¿©¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤È¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～2027Ç¯3·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2226_1_852cd4cad2cb91d06f072629841984bb.jpg?v=202601220151 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2226_2_06c282e7856cd0fb42db583022004530.jpg?v=202601220151 ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2226_3_a1a2a4dfee27d19461f62d43456ee267.jpg?v=202601220151 ]
¢£¤ªÌä¹ç¤»¡§03-3980-0700¡ã±ã²ñÍ½Ìó 10:00a.m.～6:00p.m.¡ä
¸ø¼°HP :
https://ikebukuro.metropolitan.jp/banquet/plan/index.html
¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥·¥§¥Õ¼«Ëý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤òÀµ»Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¾ÍÎÎÁÍý¤À¤±¤Ç ¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ëÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥óÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö·ËÎÓ¡×¤ä¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×¤¬Â£¤ë¥³ー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª°û¤ßÊª¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Elegant¡¡\18,000～ /1Ì¾ÍÍ
¡¦¥µー¥â¥ó¤Î¥¯¥ìー¥×¥íー¥ë¤È¥Ýー¥¯¥ê¥¨¥Ã¥È
¡¦¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ Ëð¤ÎÍñÅº¤¨
¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×¡¡¥Ñ¥¤Êñ¤ß¾Æ¤
¡¦Å·Á³¿¿Âä¤È¥¤¥«ËÏ¤Î¥¯¥í¥¹¥¿ ¥¥ã¥Ó¥¢Æþ¤ê¥Öー¥ë¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹
¡¦¥é¥¤¥à¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
¡¦¹ñ»ºµí¥µー¥í¥¤¥ó¥°¥ê¥ë ¥Ý¥à¡¦¥¯¥í¥±¥Ã¥È¤È¥½ー¥¹ ¥Ù¥ë¥·ー
¡¦¥â¥ï¥ëー¥·¥ç¥³¥é¤È¥È¥ó¥«Æ¦¤Î¥àー¥¹¥êー¥Ì
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡
¡¦¥³ー¥Òー¡¢¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º
¢¨\20,000¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー°ìÎã
¢¨¤´ÍÑÅÓ¡¦¤´´õË¾¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¥á¥Ë¥åー¤òºîÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Excellent¡ÒFrench¡Ó¡¡\16,000 /1Ì¾ÍÍ
¥·¥§¥Õ¤¬ÁÇºà¤Î¶ãÌ£¤«¤é¥½ー¥¹¤Þ¤ÇÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿½¼¼Â¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
»ÍÀî¡ÒChinese¡Ó¡¡\16,000 /1Ì¾ÍÍ
Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö·ËÎÓ¡×¤ÎÎÁÍýÄ¹¤¬Â£¤ë¡¢»ÍÀîÎÁÍý¤¬¤â¤Ä¹á¿ÉÎÁÆÃÍ¤Î¿ÉÌ£¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤òÄÉµá¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¿É¤ß¤Î¸ú¤¤¤¿ÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ£³Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨ºÌ¡ÒJapanese¡Ó¡¡\16,000 /1Ì¾ÍÍ
ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×¤ÎÎÁÍýÄ¹¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤¤¤«¤·¤¿Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤Ä¤±¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëºÌ¤ê¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
Brilliant¡¡\14,000 /1Ì¾ÍÍ
¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉÊ°ìÉÊ³Î¤«¤ÊÌ£¤Èµ»¤¬¸÷¤ëÀ¾ÍÎÎÁÍý¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡§
¡¡Á´¥×¥é¥ó¤Ë¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÍÆ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¡ã´¥ÇÕ¡ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó
¡¡¡ã¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Óー¥ë¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥¤¥¹¥ー¡¿¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¦Çò¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÆÃñ¡Ê°ò¡¦Çþ¡Ë¡¿ÆüËÜ¼ò¡¿¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡
¡¡¢¨Brilliant¡Ê\14,000¡Ë¤Ï¥Óー¥ë/¥¦¥¤¥¹¥ー/¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¦Çò¡Ë/¾ÆÃñ¡Ê°ò¡¦Çþ¡Ë/ÆüËÜ¼ò/¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë
·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¡¢B¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀ¾ÍÎÎÁÍý¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£A¥³ー¥¹¤Ë¤ÏÃæ¹ñÎÁÍý¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤ÎÀÞÃïÎÁÍýÁ´8ÉÊ¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Casual A¡¡\15,000 /1Ì¾ÍÍ
¡¦Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡Ê¥½ー¥»ー¥¸¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÊñ¤ß¡¢¥Ç¥£¥ë¥µー¥â¥ó¤È¥Ó¥Í¥°¥ì¥Ã¥È¥·¥È¥í¥ó¡¢ÈÁÎ©³¤Î¥Ý¥ï¥ì¡È¥¬¥ê¡É¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ó¥Ú¥ë¥·¥¨¡Ë
¡¦Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö·ËÎÓ¡×¡¡
¡¡³ªÆùÆþ¤ê¤Õ¤«¤Ò¤ì¥¹ー¥×¡¡Ã¸Àã»ÅÎ©¤Æ
¡¦ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×Â¤¤êÆó¼ï
¡¦Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö·ËÎÓ¡×¾®³¤Ï·¥Á¥ê¥½ー¥¹¼Ñ
¡¦µí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¡¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥É¥Õ¥£¥Î¥¢¤È¥½ー¥¹¡¡¥·¥ã¥¹ー¥ë
¡¦ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×±·Ð§
¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿
¡¦¥³ー¥Òー
Casual B \13,000 /1Ì¾ÍÍ
¡¦Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡Ê¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¢¹ÈÃã³û¥¹¥âー¥¯¡¢¥¢¥«¥Ë¥·²«¶âÏÂ¤¨¡¢ßÕ¤ê¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤«¤¹¤Æ¤é¿¿¾æ¡Ë
¡¦ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×
¡¡³¤Á¯¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ¡¡¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì
¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µー¥â¥ó¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë
¡¡¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¥½ー¥¹
¡¦µí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥Ý¥ï¥ì
¡¡¥¸¥ó¥¸¥ãー¥½ー¥¹
¡¦ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×¼Ñ·ê»ÒÐ§
¡¦çõ¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì
¡¦¥³ー¥Òー
¡¡¡ö¤½¤ÎÂ¾¡¢²¼µ¥³ー¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Casual C¡¡ \11,000 /1Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡À¾ÍÎÎÁÍý¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á´6ÉÊ¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡§Á´¥×¥é¥ó¤Ë¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¡ã´¥ÇÕ¡ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¡¢¨¤³¤Á¤é¤ÏCasual A¤Î¤ß
¡¡¡ã¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡ä¥Óー¥ë¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¡¿¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¦Çò¡Ë¡¿¾ÆÃñ¡Ê°ò¡¦Çþ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¼ò¡¿¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯
¢¨¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤ªÎÁÍý¡¦¤ª°û¤ßÊª¡¦¼¼ÎÁ¡¦ÀßÈ÷ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ï2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿Í¿ôÊÑ¹¹¤Ï±ã²ñ³«ºÅÆü3ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë
²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ç¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Î¤ªÎÁÍý¤È¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥²¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃåÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÎ©¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î2¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤è¤ê¡¢¤´ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2226_4_17dc59bb8e4ab1af7857aa188e1dbb51.jpg?v=202601220151 ]
¡¦A¥×¥é¥ó
ÏÂÍÎÃæÀÞÃïÎÁÍý
´¥ÇÕÍÑ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ü¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ê¥Óー¥ë¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥¤¥¹¥ー¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥ï¥¤¥ó(ÀÖ¡¦Çò)¡¿¾ÆÃñ(°ò¡¦Çþ)¡¿ÆüËÜ¼òÂç¶ã¾ú¡¿¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¦B¥×¥é¥ó
ÏÂÍÎÀÞÃïÎÁÍý
¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Óー¥ë¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¡¿¥ï¥¤¥ó(ÀÖ¡¦Çò)¡¿¾ÆÃñ(°ò¡¦Çþ)¡¿ÆüËÜ¼ò¡¿¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¦C¥×¥é¥ó
À¾ÍÎÎÁÍý
¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Óー¥ë¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¡¿¥ï¥¤¥ó(ÀÖ¡¦Çò)¡¿¾ÆÃñ(°ò¡¦Çþ)¡¿ÆüËÜ¼ò¡¿¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¢¨¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤ªÎÁÍý¡¦¤ª°û¤ßÊª¡¦¼¼ÎÁ¡¦ÀßÈ÷ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨25Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ï2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃåÀÊ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ\1,000¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿Í¿ôÊÑ¹¹¤Ï±ã²ñ³«ºÅÆü3ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
1985Ç¯6·î2Æü¤ËÅìµþÃÓÂÞÀ¾¸ý¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×À¾¸ý(Æî)¤è¤êÅÌÊâ£³Ê¬¤ÈÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¤Î¾ëËÌÃÏ¶èÍ£°ì¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¸²½¤Î³¹ÃÓÂÞ¡×¤Ï´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢·Ý½Ñ¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£µÒ¼¼¿ô805¼¼¡¢8¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー¡¢14¼¼¤Î±ã²ñ¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ËÊØÍø¤Ê¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤âÈ÷¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ²¤ì¡¦´²¤®¡¦¾Ð¤¤¡¦½¸¤¦¾ì½ê¡È¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ç¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¸ø¼°HP¡§https://ikebukuro.metropolitan.jp/