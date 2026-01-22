¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¿ôÍýºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¥µー¥Ó¥¹¡Ö QUARIA AI¡Ê¥¯¥ª¥ê¥¢ ¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶¸ý ´²¡¢°Ê²¼ ¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤È¿ôÍýºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¥µー¥Ó¥¹¡ÖQUARIA AI¡Ê¥¯¥ª¥ê¥¢ ¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¡¢±ÉÍÜ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢³Æ¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹·×²èºöÄê¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äó¶¡AI¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¥µー¥Ó¥¹¡ÖQUARIA AI¡×
¥¤¥áー¥¸Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/F_wtMS5ONUY
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://eu-phoria.jp/research-development/quaria-ai
¢£³«È¯ÇØ·Ê¤È¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Î¶¯¤ß
¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¸þ¤±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖONE TAP SPORTS¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï71¶¥µ»¡¢1,700¥Áー¥à°Ê¾å¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ºòº£¤ÎÀ¤³¦Åª¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¥Çー¥¿ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢À¸À®AI¡ÊLLM¡Ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·ò¹¯¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÀµ³ÎÀ¡×¤È¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¡ÊºÇÅ¬²ò¡Ë¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ ¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÒÆâÀìÌç²È¤Î¡ÖÃÎ¸«¡Ê¥É¥á¥¤¥óÃÎ¼±¡Ë¡×¤È¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò°·¤¦Ãæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¡¢Ê£»¨¤ÊÀ©Ìó¾ò·ï¤ÎÃæ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¡Ö¿ôÍýºÇÅ¬²½¡×µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë²ñÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢À®²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¼¡À¤ÂåAI´ðÈ×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼¡À¤Âå·¿AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖQUARIA AI¡×¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿/ÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤ÎÆÃÄ¹
¡ÖQUARIA AI¡×¤Ï¡¢Ç¾¤¬´¶¤¸¤ë¼çÂÎÅª¤Ê¼Á´¶¡ÊQualia¡Ë¤ËÍ³Íè¤·¡¢¿ôÃÍ¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ç´ÑÅª¤Ê´¶³Ð¤â½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹AI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¤ÍèÍ½Â¬¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡×¤Ø
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¾å¤Ë¡¢¥æー¥¶ー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õÂÖ¡ÊÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¿ÈÂÎ¥Çー¥¿¡¢À¸³è½¬´·¤Ê¤É¡Ë¤òºÆ¸½¤·¤¿³µÇ°¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡Ê¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡Ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·º£¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡Ö¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¨¤Ð¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¡×¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Ì¤Íè¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡Ê¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¡Ë¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¡×
QUARIA AI¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢±ÉÍÜ¡¢¿çÌ²¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¡¢³ÆÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊÀìÌç²È¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤Î°å³ØÅª¡¦²Ê³ØÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆÀìÌçAI¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¡Ö¿ôÍýºÇÅ¬²½¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
¸ÀÍÕ¤òºî¤ëÀ¸À®AI¡ÊLLM¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢·×»»¤ò¹Ô¤¦¿ôÍýºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢3¥«·î¤Ç¶ÚÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¡×¤ä¡¢¡Ö¹¥¤·ù¤¤¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÍ½»»Æâ¤ÇËþ¤¿¤¹1½µ´Ö¤Î¸¥Î©¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¤òÆ³¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤ò¿ôÃÍ¤Èº¬µò¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖQUARIA AI¡×¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ØÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢API¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹³«È¯»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¡Û
»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢»î¹çÅöÆü¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÂç²½¡Ê¥Ôー¥¥ó¥°¡Ë¤ä¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²ø²æ¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ½Â¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡¿Í¡¦·ò¹¯·Ð±ÄÊ¬Ìî¡Û
¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¼êË¡¤ò°ìÈÌ»º¶È¸þ¤±¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¡Ö³èÎÏ¡×¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¡Ê¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀÄã²¼¡Ë¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤ä²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢»ö¸Î¤ä¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¡¦¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ï¡Ö¿Í¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½Ð¹ç¤¤¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¦¥±¥¬Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎSaaS·¿¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖONE TAP SPORTS¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡×¡¢¥¹¥¯ー¥ë¡¦Éô³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î±¿±Ä´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖSgrum¡Ê¥¹¥°¥é¥à¡Ë¡×¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥ëー¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»ö¶È¤â¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®4-8-1¡¡¹íÄ®¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥Æ¥£Åì´Û10³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2008Ç¯8·î18Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶¸ý ´²
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¡¦³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÀïÎ¬¹½ÃÛ¡¦¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢Î×¾²¸¦µæ»Ù±ç¡¢·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç
URL¡¡¡¡¡§https://eu-phoria.jp
´ØÏ¢URL¡§ONE TAP SPORTS¡§ https://one-tap.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sgrum¡§ https://service.sgrum.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü¡§ https://www.ra9plus.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-mail¡§pr@eu-phoria.jp