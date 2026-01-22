·§ËÜ»ÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¡Ö·§ËÜ¸ÍÅç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×Ãå¹©
¸ÍÅÄ·úÀß¡Ê³ô¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÃ« À¶²ð¡Ë¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»¡Ê³ô¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÎÓÅÄ ¹À°ì¡Ë¡¢Åìµþ·úÊª¡Ê³ô¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¾®ß· ¹î¿Í¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è¸ÍÅçÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¡Ö·§ËÜ¸ÍÅç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÃå¹©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
´°À®¥¤¥áー¥¸£±.
£±¡¥Î©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö³ºÃÏ¤Ï¡¢¶å½£¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤·§ËÜ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éÅì¤ØÌó10km¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶å½£ÃÏÊý¤ÎÆîËÌ¤ò·ë¤Ö¶å½£½Ä´Ó¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö±×¾ë·§ËÜ¶õ¹ÁIC¡×¤«¤éÌó5.5km¡¢¡Ö·§ËÜIC¡×¤«¤éÌó8.8km¤È¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¹©¾ì¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÆÍÛÄ®¡¦ÂçÄÅÄ®¡¦¹ç»Ö»Ô¤Ë¤â¶áÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¤ÎÎ©ÃÏ¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥·§ËÜ¸ÍÅç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Î³µÍ×
´°À®¥¤¥áー¥¸£².
´°À®¥¤¥áー¥¸£³.
£³¡¥ËÜÊª·ï¤ÎÆÃÄ§
- 2³¬¤Ø¤ÎÂç·¿¼ÖÎ¾¤ÎÄ¾ÀÜ¾è¤êÆþ¤ì¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¥¹¥íー¥×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1,2³¬¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢3,4³¬¤Ø¤Ï¿âÄ¾ÈÂÁ÷µ¡6´ð¤È²ÙÊªÍÑEV6´ð¤Ë¤è¤ê²ÙÊª¤ÎÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1,3³¬¡¦2,4³¬¤¬¥»¥Ã¥È¤Î2ÁØ»È¤¤¤ÎBOX·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¡¢ºÇÂç6¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ø¤ÎÊ¬³äÄÂÂß²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß·×²è¤Ç¤¹¡£
- ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¤Ë²Ù¼õ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢»öÌ³½ê¤Ï3,4³¬¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¤Î¤¢¤ë1,2³¬¤ÎÊªÎ®¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1,2³¬¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥ÐーÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢4³¬¤Ë¤Ï½¾¶È°÷ÍÑ¤ÎµÙ·Æ¼¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î²÷Å¬À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·×²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²°¾å¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼«²È¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CASBEE·úÃÛ(¿·ÃÛ)A¥é¥ó¥¯¡¢ZEB Ready¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£´¡¥»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¸ÍÅÄ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÍÅÄ·úÀß¤Ï¡¢1881 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè140 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò»ý¤ÄÁí¹ç·úÀß²ñ¼Ò¤Ç¡¢·úÃÛ»ö¶È¤äÅÚÌÚ»ö
¶È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÅê»ñ³«È¯»ö¶È¤ä³¤³°»ö¶È¤ÎÂ¾¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÉâÂÎ¼°ÍÎ¾åÉ÷
ÎÏÈ¯ÅÅ¼ÂÍÑ²½¤äÇÀ¶È6 ¼¡»º¶È²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢·úÃÛ¤äÅÚÌÚ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌä
Âê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023 Ç¯11 ·î10 Æü¤Ë·§ËÜ»Ô¤È¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤Ë¸þ¤±¤¿»º¶ÈÍÑÃÏÀ°È÷¤Ë
´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢È¾Æ³ÂÎ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»º¶È½¸ÀÑ¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÁÒ¸Ë¼ûÍ×¤â¹â¤Þ
¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸©·ÐºÑ¤äÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.toda.co.jp/
- À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤Ï¡¢1908 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ
Æâ³°¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¤ä¹ñºÝÊªÎ®»ö¶È¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2022 Ç¯¤ËÊªÎ®ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢2025 Ç¯9 ·î¤Ë¤Ï¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ë¤ÆÅö¼Ò½é¤È¤Ê¤ëÄÂÂßÍÑÊªÎ®»Ü
Àß¡ÖMID LOGI Ä»À´¡×¤òÃå¹©¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÎÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª
¤ê¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024 Ç¯4 ·î¤Ë¹ñºÝÊªÎ®»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·§ËÜ±Ä¶È½ê¤ò³«Àß¤·¡¢·§ËÜ¤ò´Þ
¤àÆî¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÊªÎ®»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶å½£¤Î
»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.nishitetsu.jp
- Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò
Åìµþ·úÊª¤Ï¡¢1896 Ç¯¡ÊÌÀ¼£29 Ç¯¡ËÁÏ¶È¤ÎÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÅÔ»Ô³«È¯¡¦¥Ó
¥ë¡¢½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥´¥ë¥Õ¾ìÅù¤Î¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º³«È¯¤Ê¤É¡¢Éý¹
¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025 Ç¯9 ·î24 Æü¤Ë¸æÁ¥Ä®¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥É¥êー¥à±¿Æ°¸ø±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î
¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´±Ì±Ï¢·È´ðËÜ¶¨Äê¤òÆ±Ä®¤ÈÄù·ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶å½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡ÖPRALIVA¡×¤È
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖBrillia Tower À¾¿·¡×¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë¤ä¡¢Âçµ¬ÌÏÊªÎ®
»ÜÀß¡ÖT-LOGI Ê¡²¬¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¡×¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¡¢°¦¸¤Æ±È¼·¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¾ー¥È¥Û
¥Æ¥ë¡Ö¥ì¥¸ー¥Ê¥ê¥¾ー¥ÈÍ³ÉÛ±¡¡×¡ÊÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£
¸å¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://tatemono.com/