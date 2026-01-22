¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¡Û¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨4Ì¾¤Î¿·ºî¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤â¿©¤ÙÊüÂê¡ª ¡Ö±Ø¾åHOTEL de »êÊ¡¤Î¤¤¤Á¤´¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×³«ºÅ
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1¡§Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡°¤Éô¿®¼£¡Ë¤Ï¡¢19³¬¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö±Ø¾åHOTEL de »êÊ¡¤Î¤¤¤Á¤´¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò2026Ç¯2·î¤«¤é4·î¤ÎÅÚÆü½ËÆü21Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
19³¬¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¥Ö¡×±Ø¾åHOTEL de »êÊ¡¤Î¤¤¤Á¤´¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¡¡º£Ç¯¤Î¤¤¤Á¤´¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¤â¤Ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨4Ì¾¤¬¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨»Ô¸¶¤Ï¡¢Æâ³°ÉÔ½Ð¤ÎÀ½Ë¡¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥¯¥êー¥à¤Ç²¦Æ»¤Î¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤ò¡¢À¤³¦1°Ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Æ£Ìî¤Ï¤¤¤Á¤´¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Ç¥¶ー¥È¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨±ºÎÓ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤Ë¹ÈÃã¤È¤¤¤Á¤´¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¥±ー¥¤ò¡¢¼ã¼ê¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ßÀÅÄ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤ËµÍ¤áÊüÂê¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¡×¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¯¥ìー¥×¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µû²ð¤Î¥ß¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¤ä¾®³¤Ï·¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç¡¢³½Ð½Á¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¡¢Ì£¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤â¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.granvia-osaka.jp/restaurant/ab/04/001868
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê²Á³Ê¤Ë¤ÏÀÇ¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£ ±Ø¾åHOTEL de »êÊ¡¤Î¤¤¤Á¤´¥Ö¥Ã¥Õ¥§ ³µÍ×
Å¹¡¡ÊÞ¡§19³¬ ¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¥Ö¡×¡¡TEL 06-6347-1439
²Á¡¡³Ê¡§Âç¿Í 9,000±ß / ¾®³ØÀ¸ 4,500±ß / ÍÄ»ù(3~5ºÐ) 1,500±ß
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î～4·î¤ÎÅÚÆü½ËÆü21Æü´Ö
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¡¦15Æü(Æü)¡¦21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü¡ÊÆü)¡¦28Æü(ÅÚ)¡¦3·î1Æü(Æü)¡¦7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¡¦14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¡¦20Æü(¶â¡¦½Ë)¡¦21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)¡¦28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)¡¦4·î5Æü(Æü)¡¦12Æü(Æü)¡¦25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)¡¦29Æü(¿å¡¦½Ë)¡¡·×21Æü´Ö
»þ¡¡´Ö¡§11:30～15:00¡¡
¢¨90Ê¬À©¡¡
¢¨Í½Ìó¤Ï11:30¤È13:30¤ÎÆóÉôÀ©
¢¨³«ºÅÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤êºÇ¿·¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚJR¥Û¥Æ¥ë¥á¥ó¥Ðー¥º/WESTER²ñ°÷ÆÃÅµ¡Û
°ìÈÌ²Á³Ê¤«¤é10%OFF¡Ü¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¤¤¤Á¤´¥½ー¥À¡Ë1ÇÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ÍèÅ¹»þ¤Ë²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡Ê°ìÎã¡Ë
¢¡¥³¥ó¥¯ー¥ë¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨4Ì¾¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¡
¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨»Ô¸¶¤Î¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Î²¶¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×
¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Î²¶¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢Ë¢¤Î¤è¤¦¤ËÍÏ¤±¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¡¢ËÌ³¤Æ»º¬¶üÃÏ¶è¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ÎË¤«¤Ê¥³¥¯¤ÈÉ÷Ì£¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡»Ô¸¶ ·òÂÀÏº
¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡»Ô¸¶ ·òÂÀÏº¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤é ¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
2007Ç¯¤ËÆþ¼Ò°Ê¹ß¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ½²Û¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè15²ó¥°¥é¥¹¡ÊÉ¹²Û¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥·¥¨¥Ã¥È¥Ç¥»ー¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¯¡£³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Æ£Ìî¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡×
¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡×
ËÌ³¤Æ»º¬¶üÃÏ¶è¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ÎÇ»¸ü¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ß¥ë¥¯¥àー¥¹¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤¿¤Ó¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤«¤é¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥ß¥ë¥¯¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤Ø¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬°Ü¤í¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Í¾±¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡Æ£Ìî ¤ß¤µ¤È
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡Æ£Ìî ¤ß¤µ¤È¡Ê¤Õ¤¸¤Î ¤ß¤µ¤È¡Ë
2015Ç¯Æþ¼Ò¡£°»ºÙ¹©¤òÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥±ー¥¥·¥çーÅìµþ¡×¤ä¡ÖÀ¾ÆüËÜÍÎ²Û»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î°»ºÙ¹©ÉôÌç¤Ë¤Æ¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤Î°»ºÙ¹©¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥°¥é¥·¥¨ÇÕ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ùー¥«ーÉôÌç¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨±ºÎÓ¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡×
¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡×
¹ÈÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤¤¤Á¤´¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¸ýÍÏ¤±·Ú¤ä¤«¤Ê¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡±ºÎÓ Ë¨¡¹»Ò
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡±ºÎÓ Ë¨¡¹»Ò¡Ê¤¦¤é¤Ð¤ä¤· ¤â¤â¤³¡Ë
2020Ç¯Æþ¼Ò¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Äºî¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢2023Ç¯¡ÖÂçºåÉÜÍÎ²Û»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ë¤«¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´üÂÔ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ßÀÅÄ¤Î¡Ö¥·¥ç¥³¥é¤ÈÀÖ¤¤²Ì¼Â¤Î¥¿¥ë¥È¡×
¡Ö¥·¥ç¥³¥é¤ÈÀÖ¤¤²Ì¼Â¤Î¥¿¥ë¥È¡×
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡ßÀÅÄ Åã»Ò
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡ßÀÅÄ Åã»Ò¡Ê¤Ï¤Þ¤À ¤È¤¦¤³¡Ë
2023Ç¯Æþ¼Ò¡£ÍâÇ¯¤Î2024Ç¯¡ÖÂçºåÉÜ²Û»Òµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Ì£³ÐÉôÌçÍ¥ÎÉ¾Þ¼õ¾Þ¡£¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤ä¥«¥Ì¥ì¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª1¿ÍÍÍ1ÇÕ¤Þ¤Ç¡ª¥°¥é¥¹¤ËÅ¦¤à¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¡¡
¥°¥é¥¹¤ËÅ¦¤à¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´
¤ª1¿ÍÍÍ¥«¥Ã¥×1ÇÕ¤Þ¤Ç¤´¼«¿È¤Ç¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ìー¥×¤Ø¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¥¯¥ìー¥×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¥¯¥ìー¥×
¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç1Ëç¤º¤Ä¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¯¥ìー¥×¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥½ー¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ªÎÁÍý¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ËÉÙ¤Ê¥µ¥é¥À¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó / µû²ð¤Î¥ß¥Ë¥°¥é¥¿¥ó / ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É / ¾®³¤Ï·¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç /¥¤¥«¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¹þ¤ß¥»ー¥ÈÉ÷ / ¥Ô¥ó¥µ / ¥Ñ¥¹¥¿ / Æù¤Þ¤ó / ¹õ¥«¥ìー / ³½Ð½Á¥éー¥á¥ó ¤Ê¤É
¢£JRÀ¾ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JRÀ¾ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎJR¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¤´½ÉÇñÎÁ¶â¤Î³ä°ú¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ØJR¥Û¥Æ¥ë¥á¥ó¥Ðー¥º¡Ù¤È¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤ÎÅ´Æ»¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¢ÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ØWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤Î2¤Ä¤Î²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÆþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤ÎURL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦JR¥Û¥Æ¥ë¥á¥ó¥Ðー¥º¡§https://www.jrhotel-m.jp/app/
¡¦WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡§https://wester.jr-odekake.net/wester_app/
¢£±ã²ñ¾ì¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¶õ¤¾õ¶·¤¬WEB¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§¶õÀÊ¾õ¶·¤Î¤´³ÎÇ§¡¢ÅöÆü¤ÎWEBÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶õÀÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-osaka#rest_serch_form
¡¦±ã²ñ¾ì¡§¤´´õË¾Æü¡¦·Á¼°¡¦¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤ÎÆþÎÏ¤Ç3¥«·îÀè¤Þ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±ã²ñ¾ì¶õ¼¼¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é :
https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-osaka/
¢£¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.granvia-osaka.jp/¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå
À¾ÆüËÜºÇÂç¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤ò¸Ø¤ëJRÂçºå±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¡×¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÃæ¿´ÃÏ ÇßÅÄ¡¦¥¥¿¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¡Ö¤¦¤á¤¤¿¡×¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤ò¸Ø¤ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤ÎÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢¥Õ¥í¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢±Ø¥¦¥¨¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤ÊµÒ¼¼¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡¦ÆüËÜÎÁÍý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤â¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ºî¤ë¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤ä¥»¥ß¥Êー¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦³Æ¼ï¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç¾®¤Î±ã²ñ¾ì¤âÈ÷¤¨¡¢´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤ÈÀßÈ÷¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£