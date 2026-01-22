ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤¬¤ÕÍñ3ÆüÌÜ¤Ë·ÜÍñ¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤ËÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¶¦Æ±³«È¯
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æî ¾Ï°ì¡¢°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§µ×´Ö ÏÂÀ¸¡¢°Ê²¼¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¡Ë¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§»°Ã«¹¯ÈÏ¡¢°Ê²¼¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¤Ï¡¢²èÁüÇ§¼±AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÜÍñ¤ÎÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌµ»½Ñ¡Ê¤Õ²½Á°¤Ë»óÍº¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢¤ÕÍñ*13ÆüÌÜ¤ËÍñ¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢ºÇ¹â97¡ó¤ÎÀºÅÙ¤ÇÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢*2¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÇÇ¯´Ö66²¯±©*3¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥ª¥¹¤Î¤Ò¤è¤³¤ÎÅñÂÁ¡Ê¤È¤¦¤¿¡Ë¤Î²óÈò¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±²ÝÂê¤Î²ò·èË¡¤È¤·¤Æ²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌµ»½Ñ¤Î¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ËÜµ»½Ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ½ÊÌÀºÅÙ¸þ¾å¤ÈÁá´ü¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ¤ÕÍñ¡§¼õÀºÍñ¤¬È¯°é¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡¦²óÅ¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡£·Ü¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó21Æü´Ö¤Î¤ÕÍñ¤ò·Ð¤Æ¤Õ²½¤¹¤ë¡£
*2 ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡§²ÈÃÜ¤ò²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ç»ôÍÜ¤·¡¢²ÈÃÜ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¼ÀÉÂ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢°ÂÁ´¤ÊÃÜ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£
*3 À¤³¦¤ÇÇ¯´Ö66²¯±©¡§ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È»î»»¡£À¤³¦¤ÎºÎÍñ·ÜÀ¸»ºÅý·×¤è¤ê¿ä·×¡£Îà»÷¿ä·×¤È¤·¤Æ³Æµ¡´Ø¤«¤é60～70²¯±©¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ¡§³«È¯¤·¤¿ÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌµ»½Ñ
ÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó²ÝÂê
¡¡À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥ª¥¹¤Î¤Ò¤è¤³¤ÎÅñÂÁ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÍÑÍñ¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥á¥¹¤Î·Ü¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´ÖÌó66²¯±©¤Î¥ª¥¹¤Î¤Ò¤è¤³¤¬¤Õ²½Ä¾¸å¤ËÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ²½Á°¤Ë»óÍº¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌµ»½Ñ¤¬³«È¯¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ²½Á°¤Ë»óÍº¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥¹¤ÎÍñ¤òÁªÊÌ¤·¡¢¥ª¥¹¤Î¤Ò¤è¤³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄË³Ð¤¬À¸¤¸¤ëÁ°*4¤Î¤ÕÍñ8～12ÆüÌÜ¤ËÈ½ÊÌ¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤¬EU¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÈÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é·ÜÍñ¤Î¤ÕÍñÁá´ü¤Ë»óÍºÈ½ÊÌ¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¸³¡¦³«È¯¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¶¦Æ±¼Â¸³¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
*4 ÄË³Ð¤¬À¸¤¸¤ëÁ°¡§¤ÕÍñ13ÆüÌÜ¤ËÄË³Ð¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤ÕÍñ13ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍñ¤ÎÇÑ´þ¤È¥ª¥¹¤Î¤Ò¤è¤³¤ÎÅñÂÁ¤òË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÝÂê²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï²èÁüÇ§¼±AIµ»½Ñ¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï·ÜÍñ¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÃÎ¸«¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¸÷³Øµ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ÍñÆâ»óÍºÈ½ÊÌµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥AI¤Ç¤Î»óÍºÈ½ÊÌ¤Î¼Â¸½
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¤ÕÍñÁá´ü¡Ê2～6ÆüÌÜ¡Ë¤«¤éæõ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë»óÍº¤Ç°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Î¸¦µæ¡¦ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢Íñ³Ì¤Î°ìÉô¤òÀÚ½ü¡¢Íñ¤ÎÃæ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿æõ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î²èÁü¤«¤é»óÍºÈ½ÊÌ¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¸¦µ¡¹½¤È¤Î¶¦Æ±¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÜÍñ¤Î»£±Æ²èÁü¤ò³Ø½¬¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤»óÍº¤Ç°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¤ÕÍñ3ÆüÌÜ¤Ë¡¢Íñ¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤»óÍºÈ½ÊÌ¤ò¼Â¸½
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÈÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î»óÍºÈ½ÊÌ¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ÕÍñ3ÆüÌÜ¤Ë¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç»óÍºÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍñ¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤»óÍºÈ½ÊÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢æõ¤È¼þÊÕ¤òÍñ³Ì±Û¤·¤Ç¤â¡ÖAI¤Ç¸«¤¨¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤¹¤Ù¤¯¼Â¸³¤ò½Å¤Í¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·ÜÍñ¤ÎÀßÃÖÊýË¡¤È¥«¥á¥é¤È¸÷¸»¤ÎÇÛÃÖ¡¦»£±ÆÊýË¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´ØÏ¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë
3¡¥¹â¤¤È½ÊÌÀºÅÙ¤Î¼Â¸½
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¡¢¤ª¤è¤Ó¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢¹â¤¤È½ÊÌÀºÅÙ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢·ÜÍñ¤Î»£±Æ²èÁü¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁ¯ÌÀ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¸÷³ØÅª¤Ê¶õ´Ö¼þÇÈ¿ôÄ´Àá¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿²èÁü¤Î»ë³¦ÉÔÎÉ¾õÂÖ¤òÄã¸º¡¢¸«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢·ÜÍñ¤Î»£±Æ²èÁü¤«¤éÍñ³Ì¤äÍñÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëËì¡Ê¥¯¥Á¥¯¥é¡Ë¤Ê¤É¤Î»óÍºÈ½ÊÌ¤ËÉÔÍ×¤Ê¾ðÊó¤Îºï¸º¤ÈÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Î¾ðÊó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë²èÁü½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î½èÍý¸å¤Î²èÁü¤ò¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï²¼¤Ç¹âÀºÅÙ¤ËÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î²èÁü¤ò³Ø½¬¤·¤ÆAI¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤»óÍºÈ½ÊÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¤Ç´ØÏ¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë
³ÎÇ§¤·¤¿¸ú²Ì
¡¡¤ÕÍñ3ÆüÌÜ¤Î·ÜÍñ¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢ºÇ¹â97¡ó¤ÎÀºÅÙ¤Ç»óÍºÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢ËÜ³«È¯µ»½Ñ¤òÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ÕÍñ¾ì¤´¤È¤Î´Ä¶ÆÃÄ§¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤È¡¢·ÜÍñ¶È³¦¤Î´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÎÎ©¤òÄÌ¤¸¡¢ËÜ³«È¯µ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤ÎIT´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¸ø¶¦¡¢»º¶È¡¦Î®ÄÌ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊIT¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Àè¿Ê¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëAIµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢²èÁüÇ§¼±AI¤äÀ¸À®AI¤Îµ»½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Àè¿Ê¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö°Â¿´¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ç¡Ö¹¬Ê¡¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÇÀ¸¦µ¡¹½¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¡ÖSociety 5.0¡×¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢£±.¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¼«µëÎÏ¸þ¾å¡¢£².»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÈÍ¢½Ð³ÈÂç¡¢£³.À¸»ºÀ¸þ¾å¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°é¼ï¡¢ºÏÇÝ¡¢ÃÜ»º¡¢¿©ÉÊ¡¢¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¡¢AI¡¢¥Ð¥¤¥ªµ»½Ñ¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡¢´Ä¶¡¢Æ°¿¢ÊªËÉ±Ö¡¢¼ïÉÄ´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï1909Ç¯³«¹»¤Î»äÎ©ÌÀ¼£ÀìÌç³Ø¹»¤òµ¯¸»¤È¤·¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ë´®Ç½¤Ê¤ë»Î·¯»Ò¡×¡Êµ»½Ñ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ»µÁ¿´¤Î¤¢¤ë¿Í³Ê¼Ô¡Ë¤Î°éÀ®¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¤á¤¶¤·¡¢¡Ö¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó2040- Impact the Next Industry-¡×¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐÂç³Ø¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
