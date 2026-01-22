2·î¸ÂÄê Åß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥¤¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡¢¿ÀÃ«Ä®¥¨¥ê¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖGGCo.¡×¤ËÅÐ¾ì
¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¿ÀÃ«Ä®±Ø¤«¤é¶á¤¤¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥«¥Õ¥§¡ÖCafe & Bakery GGCo. ¿ÀÃ«Ä®¡×¡ÖCafe & Deli GGCo. ¾ë»³¡×¤Ç¤Ï¡¢2Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡¢Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥¤¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥¤¡×¥¤¥áー¥¸¡Êº¸¡§¥Û¥Ã¥È¡¢±¦¡§¥¢¥¤¥¹¡Ë¡¡¢¨¼ÂºÝ¤Ï»æ¥«¥Ã¥×¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÖGGCo.¡Ê¥¸ー¥¸ー¥³ー¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿¼Àù¤êÆ¦¤òÃúÇ«¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥³ー¥Òー¤¬¼«Ëý¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¥³ー¥Òー¤È¹á¤ê¹â¤¤¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¿ÀÃ«Ä®¥¨¥ê¥¢¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÃ«Ä®¡¦Åìµþ¥ïー¥ë¥É¥²ー¥È¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î°ïÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëCoCo JAPAN¡Ê¥³¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Åß¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥¤¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¼ºÚÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÇÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥á¥Ë¥åー³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥¤¡×¡¡¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹ ³Æ650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥¤¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹ÈÃã¥é¥Ðー¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¼Ò¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Å¼ºÚÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹á¤ê¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢ËèÆü¤Î±äÄ¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¡¢¥Á¥ã¥¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤°¤â¤°¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ó¥¸¥ãー¥·¥í¥Ã¥×¡× 1ÉÓ 120g¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡ È¬²¦»Ò¡Ö¤â¤°¤â¤°¥é¥ó¥É¡×¤È¤Ï
¡Ö¤â¤°¤â¤°¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Èª¤Î¾å¤Ë·ú¤ÄÃÏ¸µÌîºÚ¤ÎÄ¾Çä½ê¤È²Ã¹©½ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ÇÀ²È¤ÈÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ÜÀß¡£¡Ö¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô»Ù±ç¡×¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¡¢¤½¤·¤ÆËÜÍè¤Ê¤éÇË´þ¤µ¤ì¤ëÇÀ»ºÊª¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¸¥ã¥à¡¢¥¹ー¥×¡¢¤ª²Û»Ò¡¢´¥ÁçÌîºÚ¤Ê¤É¤Ë²Ã¹©¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://mogumoguland.com/
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¢£Cafe & Bakery GGCo. ¿ÀÃ«Ä®
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1¡¡¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6381-5309
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§ÅÚÆü½ËÆü
ÀÊ¿ô¡§61ÀÊ
¢£Cafe & Deli GGCo. ¾ë»³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-3-1¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6435-6443
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§ÅÚÆü½ËÆü
ÀÊ¿ô¡§100ÀÊ
¢¡¡ÖCoCo JAPAN¡×¤È¤Ï
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î°ïÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÍ¥¤ì¤¿°ïÉÊ¤òÈ¯·¡¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¯¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê2022Ç¯7·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Û¥Æ¥ë»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡¢¾¦ÃÌ²ñ¤Ê¤É¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤äÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡Ö±£¤ì¤¿°ïÉÊ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.cocojapan.jp/
¢¡ GGCo.¤È¤Ï
Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤ÎËµ¤é¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥³ー¥Òー¤È¹á¤ê¹â¤¤¥Ñ¥ó¡¢¤³¤Ü¤ì¤ë¾Ð´é¡£¤É¤Î½Ö´Ö¤â¿´¤òÌö¤é¤»¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¦¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤äßäÀùË¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Þ»¤ì¤¿¤Æ¥³ー¥Òー¡¢µ¨Àá¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥«¥Õ¥§ de ºÐ»þµ¡×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëµ¨Àá¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇËèÆüÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.mt-restaurant.com/ggco/
Instagram¡§https://www.mt-restaurant.com/ggco/