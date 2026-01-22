´ü´Ö¸ÂÄêÂçÆÃ²Á¡ªRocket Balloon¤¬¡ÚÅß¤Î¥Ý¥±³è±þ±ç¥»ー¥ë¡Û¤Ë»²Àï¡ª¥¢¥×¥ê¡õ½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥Ý¥±¥â¥óGO(R)¼«Æ°Êá³Í¥Ç¥Ð¥¤¥¹ºÇ½ªÊ¼´ï¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥Þー¥È¥íー¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤Î²°³°¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëËÁ¸±¤ØGO¡ª
ONOËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥óGO(R)ÍÑ¼¡À¤Âå¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖRocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¤è¤ê¡ÚÅß¤Î¥Ý¥±³è±þ±ç¥»ー¥ë¡Û¤ò³«ºÅ¡ª°µÅÝÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ý¥±¥â¥óGO(R)ÍÑºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖRocket Balloon¡×¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÅß¤Î¡Ö¥Ý¥±³è¡×¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£²á¹ó¤Ê¥×¥ì¥¤´Ä¶¤ò»Ù¤¨¤ëRocket Balloon¤ÎÌò³ä¡Û
Åß¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£Rocket Balloon¤Ï¡¢Äã²¹²¼¤Ç¤ÎÁàºîÉé²Ù¤ä¥ê¥½ー¥¹³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅßÆÃÍ¤Î²ÝÂê¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- »ØÀè¤¬Åà¤¨¤ë¡Ö´¨¤µ¡×¤«¤é¤Î²òÊü¡§Åß¤Î¸·¤·¤¤´¨ÇÈ¤ÎÃæ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Î¤¿¤á¤ËÁÇ¼ê¤ò»¯¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÜÂ³¤µ¤¨´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡ÖRocket Balloon¡×¤¬¼«Æ°¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤òÊá³Í¤·¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
- Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥ê¥½ー¥¹³ÎÊÝ¡×¡§Íè·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÎÌ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Üー¥ë¤ä°éÀ®¥ê¥½ー¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¡£Rocket Balloon¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ä¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¼êÆ°°Ê¾å¤Î¸úÎ¨¤Ç¥ê¥½ー¥¹¤òÃßÀÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥óGOÃÂÀ¸10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤ÎËë³«¤±¤ä¡¢´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ2·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Êº×Åµ¤Ë¸þ¤±¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÀèÃ¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Åß¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ÎÇ®¶¸¤ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒËÜÀ½ÉÊ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÇ®¶¸¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªÁá¤á¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅß¤Î¥Ý¥±³è±þ±ç¥»ー¥ë³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ) 20:00 ～ 2026Ç¯2·î2Æü(·î) 23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§8980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÆÃÊÌ²Á³ÊÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¡¹¡ª¥Ý¥±¥â¥óGO¤Î¼«Æ°Êá³Í¤È¥ªー¥È¥¹¥Ô¥ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊËÁ¸±¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª
Åà¤¨¤ë»ØÀè¤Ç²èÌÌ¤ò´Æ»ë¤·Â³¤±¤ëËèÆü¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¿´¤«¤é¶«¤Ù¤ë¥Ý¥±³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»É¤¹¤è¤¦¤Ê´¨É÷¤ÎÃæ¡£¡Ö¸«Æ¨¤¹¤Þ¤¤¡×¡Ö²ó¼ý¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤ÈµÁÌ³´¶¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ËÜÍè¤Î¥Ý¥±³è¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÁàºî¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢¥²ー¥à¤ò¡ÖËÁ¸±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öºî¶È¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÅß¤Î¼öÇû¤«¤é¡¢Í¥¤·¤¯²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖRocket Balloon¡×¤Ç¤¹¡£ ¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î²°³°¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«Æ°¤ÇÊá³Í¤È¼ý½¸¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¡¢´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µÁÌ³´¶¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê·èÃÇ¡×¤È¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊËÁ¸±¡×¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥óGO ¸úÎ¨²½ ¤â¤¦Êá³Í¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª Ã±»°ÅÅÃÓÂÐ±þ¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¤ÎÄ¹»þ´Ö¼«Æ°Ãµº÷¤ò¼Â¸½¡ª
¡»Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Áµ¯Æ°¤ÇÂ¨¡Ö¥Ý¥±³è¡×³«»Ï¡ª¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÉÔÍ×¤Î°µÅÝÅª¥¿¥¤¥ÑÀÇ½
Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÎÀßÄê¤ÇÁ°²ó¤Î¥ëー¥È¤ä¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÆâÉô¤ËÊÝ»ý¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¤¤¤¦³°Éô¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤º¡¢ÅÅ¸»¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¼«Æ°Êá³Í¡¦¼«Æ°²ó¼ý¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡×¤òËÉ¤®¡¢´¨¤¤²°³°¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò°ìÀÚÇÓ½ü¡£Ë»¤·¤¤ÄÌ¶Ð»þ¤ä°ÜÆ°Ãæ¤â¡¢½Ö»þ¤ËºÇ¹â¸úÎ¨¤Î¥×¥ì¥¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡¢¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥¿¥¤¥Ñ¡Ë¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥óGOÀìÍÑ¼«Æ°²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
£².¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯µ¡Ç½¡§ÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÃµº÷¤ò¥µ¥Ýー¥È
¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÃµº÷ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤äGPS¤ÎµóÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥²ー¥à¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°ºî¤òÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥æー¥¶ー¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¿±þ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºÇÅ¬²½¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤ÎÄêÅÀ¤Ç¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤¿Ãµº÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥Ý¥±¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¸¡ÃÎÏ³¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê¥ê¥½ー¥¹³ÎÊÝ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀ®²Ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£³.LED¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²Ä»ë²½¡§¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤¡ÖÄ¾´¶¥×¥ì¥¤¡×¤ò¼Â¸½
Êá³ÍÀ®¸ù¡¢¥Ý¥±¥¹¥È¥Ã¥×È¯¸«¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à³ÍÆÀ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¡¢¹âµ±ÅÙLED¥é¥ó¥×¤Î¿§¤ÈÅÀÌÇ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç½Ö»þ¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤òÉÑÈË¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾õ¶·¤òÀµ³Î¤Ë¾¸°®¡£¥²ー¥à¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¥×¥ì¥¤¤Î¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£LED¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¡¢Åß¤Î¸ü¼ê¤Î¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ä¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢³Î¼Â¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼«Í³ÀßÄê¡ª ¸½¼Â¤ÎÂÎ¸³¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯µ¡Ç½ÅëºÜ¡£
µ¯Æ°¤¹¤ë¤À¤±¡ª ¥¢¥×¥êÁàºî¤Ê¤·¤Ç¡¢Á°²óÃÏÅÀ¤«¤é¥ªー¥È¥¦¥©ー¥¯¤òÂ¨ºÆ³«
¡»Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¹âÂ®¥ªー¥È¥¥ã¥Ã¥Áµ¡Ç½¡§Êá³Í¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¥×¥ì¥¤¤Ë½¸Ãæ
Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¤Î¥ªー¥È¥¥ã¥Ã¥Áµ¡Ç½¤Ï¡¢½Ð¸½¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤ò½Ö»þ¤Ë¸¡ÃÎ¡¦Ç§¼±¤·¡¢Á´¼«Æ°¤ÇÊá³Í¡Ê¥²¥Ã¥È¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¾¤Î³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¥ì¥¢¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥ê¥½ー¥¹¤ò°ìÀÚ¸«Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼êÆ°Áàºî¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¾ï»þ´Æ»ë¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¤ä¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃí¤®¹þ¤á¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖÊá³Í¥ëー¥Æ¥£¥ó¡×¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò·àÅª¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¥Ý¥±¥â¥óGO¤Î¿¿¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤æ¤È¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥ªー¥È¥¹¥Ô¥óµ¡Ç½¡§¥¢¥¤¥Æ¥àÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÄ¶¸úÎ¨¤Î¼«Æ°²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à
¥ªー¥È¥¹¥Ô¥óµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²èÌÌÁàºî¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¤Ë¥Ý¥±¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹âÂ®¼«Æ°²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£¥Üー¥ë¤ä²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊä½¼¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤ÎÄ¶¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à³ÍÆÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¬¸Ï³é¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡£Æü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥ê¥½ー¥¹³ÎÊÝ¤Î»þ´Ö¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ý¥±³è¤ò¡Öºî¶È¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤ËìÔÂô¤Ê¡Ö¼ñÌ£¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
£³.ÅÅÃÓ¶îÆ°¤Ë¤è¤ë¡Ö½¼ÅÅ¤«¤é¤Î²òÊü¡×¡§Åß¤Î´¨¤µ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎô²½¤Ë¶¯¤¤°ÂÄêÀ
Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¤¬¤éÃ±»°´¥ÅÅÃÓ2ËÜ¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ä¡¢ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¡¦Îô²½¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ëÅß¾ì¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ÅÅÃÓ¶îÆ°¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤Ê¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ç¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¤ò¥Öー¥¹¥È¡£¡Ö½¼ÅÅËº¤ì¥¼¥í¡×¤Î°µÅÝÅª¤Êµ¡Æ°ÎÏ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ý¥±³è¤òºÇÂç¸Â¤Ë¥Öー¥¹¥È¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥ì¥¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥óGO(R)ÍÑ¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¥ªー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁêËÀ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òº£¤¹¤°»î¤½¤¦¡ª
µæ¶Ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÀ¡ªÃ±»°ÅÅÃÓ2ËÜ¶îÆ°¤Ç¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥±³è¤ò¥Öー¥¹¥È¡ª
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÂ¨GET¡ª¥Ý¥±¥â¥óGO¥ªー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¡£·ÚÎÌ¡¦Ã±»°ÂÐ±þ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡£
iOSÀìÍÑRocket Balloon¤Ç¥Ý¥±³è¤ò¼«Æ°¥Öー¥¹¥È¡ª
ÀìÍÑ¥¢¥×¥êÂÐ±þ¡ª´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤¬²ÄÇ½
iOSÀìÍÑ¡ÖUltrA CatcheR¥¢¥×¥ê¡×ÂÐ±þ
½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¤Ë´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¡¢Ã±°ì¥Ý¥¤¥ó¥È°ÜÆ°¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Äー¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È°ÜÆ°¤Î¤Û¤«¡¢»þÂ®10km¤Ç¤Î¼«Æ°±ß·Á°ÜÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢±ß·Á°ÜÆ°Ãæ¤ËÃ±°ì°ÜÆ°¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£°ÜÆ°¤Î°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤·¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×°ÜÆ°¤ä¥ïー¥×¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤·¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤Î°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤·¡¢¥¯ー¥ë¥À¥¦¥óÊÝ¸îµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨UltrA CatcheR¥¢¥×¥ê¤Ïµ¯Æ°¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä10ËüÂæÆÍÇË¡ª
ÁàºîÉÔÍ×¤Ç¤É¤³¤Ç¤â²÷Å¬¡ª¼«Æ°Êá³Í¤È¥ªー¥È¥¹¥Ô¥ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ý¥±³è¤ò¶¯ÎÏ¥µ¥Ýー¥È¡£
¡»¡ÚÅß¤Î¥Ý¥±³è±þ±ç¥»ー¥ë¡Û10¼þÇ¯¥¤¥äー¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡ÖRocket Balloon¡×Àµµ¬ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¥¢¥×¥ê¡¦ÀßÄê¡¦´Æ»ëÉÔÍ×¡£Á´À¤³¦¤¬Ç®¶¸¤·¤¿°µÅÝÅª¸úÎ¨¤ò¡¢2·î¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥³¥Á¥é¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯12·î
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¡¡¡¦ÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡§iOSÀìÍÑ¡¢iOS 17.0°Ê¾å¡¡
¡¡¡¦½Å¤µ¡§50 g
¡¡¡¦¥µ¥¤¥º¡§64 ¡ß 15 ¡ß 84 mm
¡¡¡¦µ»Å¬Ç§¾Ú¡§¼èÆÀºÑ¤ß
¡Ú¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¦Rocket BalloonËÜÂÎ ¡ß 1
¡¡¡¦¥ê¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥× ¡ß 1
¡¡¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ß 1
¢¨¤´»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃ±»°ÅÅÃÓ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ÚÌÈÀÕ»ö¹à¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡Û ¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï³ÚÅÅ´á¥Æ¥Ã¥¯¡ÊGamerz Nation Tech¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢Niantic, Inc.¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¢¨¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¡ÖPokemon GO¡×¤Ï¡¢Niantic, Inc.¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Pokemon GO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§Rocket Balloon¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥ëー¥ó¡Ë
UltrA CatcheRÆüËÜÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹
²ñ¼ÒÌ¾¡§ONOËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ¹Á¶è⾚ºä3-11-15 VORT⾚ºä¸«Éí 4F
»ö¶ÈÆâÍÆ : Í¢ÆþËÇ°×ÈÎÇä»ö¶È
TEL : 03-6869-0665¡ÊÂåÉ½¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～17:00
HP¡§https://www.ono-boeki.com
E-mail : info@ono-corp.com
