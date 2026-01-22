¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°3ÃÏ¶èÀ©Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò:³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥íÌîµåÃÄ¡¢ËÜ¼Ò:¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Âó»Ë¡Ë¤Ï¡¢BC¥êー¥°ÁÏÀß¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¬°é¤ÄµåÃÄ¡¢ÆüËÜ°ì¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏCBO¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£